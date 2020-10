‘Bojim se da Hrvatska srlja u jedan neuređeni, nekontrolirani i opasni lockdown. Taj opasni lockdown doći će onog trenutka kada se situacija više neće moći kontrolirati’

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić u Dnevniku N1 rekao je da Hrvatska srlja u zatvaranje “lockdown” te da “budućnost i psiha djece ovise o ovom virusu”. Istaknuo je da je cijeli svijet u jednom globalnom bloku, ali da se pravilnim mjerama virus može suzbiti. “Mi možemo uspjeti u blokiranju nekontroliranog širenja virusa… Bojim se da Hrvatska srlja u jedan neuređeni, nekontrolirani i opasni lockdown. Taj opasni lockdown doći će onog trenutka kada se situacija više neće moći kontrolirati”, upozorio je Đikić.

I dok su brojke o zaraženima svakim danom sve gore, a zdravstveni sustav je pod velikim opterećenjem, Đikić kaže da nismo ni blizu vrha vala. “Mjere koje danas donosimo pomoći će nam da spriječimo oštećenja zdravlja, ali i školovanja i gospodarstva.”

LIJEČNICA NELA SRŠEN: ‘Razgovarala sam s jednim od vodećih svjetskih virologa. Ovaj potez bio bi katastrofa’

Situacija bi mogla biti značajno gora

Smatra da se ljudi u izvršnoj vlasti i građani trebaju fokusirati na cilj sprječavanja širenja zaraze te umanjiti gubitke u zdravlju, životu ljudi i gubitke u gospodarstvu i školovanju. Ako to ne napravimo sada, upozorava, situacija će za dva do četiri tjedna biti značajno gora.

“Čuli smo danas da imamo samo 1500 kreveta za hitne slučajeve tako da moramo biti ozbiljni da možemo doći do manjka onog što nam je neophodno, a to je zdravstveni sustav. Ljudi u zdravstvenom sustavu rade maksimalno, već su preopterećeni, svi su umorni i ovo što se događa u medijskom prostoru samo je još jedna kap koja nam ne treba”, rekao je Đikić i dodao da s pravilnim mjerama možemo kontrolirati virus i dočekati cjepivo.

IMAJU MJESTA ZA JOŠ SAMO DESETAK OBOLJELIH: ‘Situacija s koronavirusom je zabrinjavajuća, alarmantna, čak i opasna!’

Virus nije smrtonosan

“Ovaj virus nije smrtonosan. On ubija mali broj ljudi u postotku, ali je izrazito opasan. Svi ljudi koji su ikada ignorirali opasnost od virusa, a opasnost je od toga da uđe u sve pore našeg društva, i onda se ljudi boje. Psiha ljudi, psiha djece, budućnost djece – sve je to zahvaćeno ovim beznačajnim malim virusom u očima nekih, ali u očima znanstvenih podataka to je izrazito opasan virus koji ubija rizičnu populaciju, ali uništava kompletan svijet”, tvrdi Đikić.

“Lockdown” je samo riječ koja plaši ljude, rekao je Đikić dodavši da se on boji da nemamo pripremljene generalne mjere. “Kad znate izvor, onda se možete fokusirati na izvor, izolirati i spriječiti dalje širenje. Bojim se da se virus danas u Hrvatskoj širi nekontrolirano i onda ste nemoćni. Onda ćemo morati uvoditi rigorozne mjere, rigorozne mjere će dovoditi i kazne, a kazne su sastavni dio odgovornosti. Moramo biti odgovorni”, kazao je Đikić.

DRAMATIČNO UPOZORENJE IZ ZAGREBA: Sustav je preopterećen, od idućeg tjedna uvode se novi termini drive-in testiranja

Situaciju s koronavirusom u Hrvaskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.