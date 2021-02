“Kod nekih slučajeva i kada imamo dobra cjepiva, pojedinci će biti zaraženi, pojedinci će imati simptome i tim ljudima, i pored cjepiva možemo pomoći lijekovima”, kaže Đikić

Tim znanstvenika Ivana Đikića od Ministarstva znanosti njemačke savezne države Hessen dobio je osam milijuna eura za projekt kojem je cilj pronalazak lijeka protiv koronavirusa.

“To je bila jučer jedna od velikih vijesti u Frankfurtu. Država Hessen je htjela uložiti ogromne novce, oko 40 milijuna, u najkompetitivnije projekte koji imaju veliki učinak i na društvo. Među njima je izabran i naš projekt koji se zove Nabel, enable znači da želimo omogućiti puno bolji prijenos znanja od bazičnog otkrića pa do kliničke primjene. Fokusirani smo na zarazne bolesti, posebno bakterijske bolesti koje su otporne na antibiotike i na viruse te njihovu kombinaciju. Kako možemo prepoznavati imunološki odgovor kod bolesnika koji su u isto vrijeme inficirani koronavirusom i različitim bakterijama”, otkrio je Đikić za RTL.

Taj lijek nije zamjena za cjepivo

Kaže kako se radi maksimalno brzo kako bi što prije došlo do rezultata.

“Uvijek je rizično reći za godinu ili dvije, ali ono što vam obećajem, a to obećavaju i drugi znanstvenici diljem svijeta, radi se maksimalno brzo i radi se maksimalno udruženo da bismo stvorili lijekove koji su pristupačni što prije. Ali najvažnije je da ti lijekovi u isto vrijeme budu i neštetni za građane. U početku se najviše posla gubi da se stvori nešto što je specifično protiv virusa a u isto vrijeme nema negativne učinke na domaćina. U tom periodu nekada treba godina, a nekada deset godina i to je onda veliki rizik”, govori Đikić.

Također, napominje kako takav lijek nije zamjena cjepiva.

“Cjepiva su najuspješnija za sprječavanje ulaska virusa u naše stanice, za sprječavanje širenja infekcije. A kada virus već uđe u stanicu, lijekovi mogu pomoći da čovjek, njegova stanica i organizam, ima blaže simptome i da se u tome trenutku borimo protiv virusa. Znači, kada je već virus ušao u nas i uzrokovao bolest. Kod nekih slučajeva i kada imamo dobra cjepiva, pojedinci će biti zaraženi, pojedinci će imati simptome i tim ljudima, i pored cjepiva možemo pomoći lijekovima”, kaže Đikić.

“Mjere su djelovale”

Znanstvenik Đikić ističe kako su se problemi s cjepivom pojavili nenadano i kako nitko nije očekivao da ćemo imati tolike probleme s proizvodnim pogonima.

“Očigledno je da je sada potrebno reorganiziranje. Treba najmanje jedan do dva mjeseca da se farmaceutska industrija reorganizira. Dobri znakovi su da i druge kompanije, kao što je Novartis, Sanofi, žele pomoći Pfizeru da proizvode njihova cjepiva u pogonima drugih kompanija. To je jedno kolaboracijsko djelovanje i vjerujem da ćemo na taj način prebroditi ove nedostatke cjepiva i da ćemo do kraja godine ipak uspjeti u onome što smo željeli, a to je da kontroliramo bolest putem najmanje 70 posto procijepljenosti globalno. Ne samo u jednoj zemlji nego globalno u Europi”, kaže Đikić.

U Hrvatskoj smo jučer imali prvi put nakon dugo vremena ispod 100 zaraženih i ispod 100 na respiratoru.

“To nam govori da su mjere djelovale i da ovo što je doneseno krajem studenog, a posebno početkom prosinca, s uvođenjem i kazni za one koji se ne pridržavaju, a u isto vrijeme promjena je bila i u komunikaciji Stožera – sve je to uozbiljilo građane, građani su se pridržavali distance i mjera sprječavanja širenja virusa i imamo, uistinu, jako jako dobre, pozitivne i optimistične rezultate. Brojevi od 300 do 100 su zadnji puta bili krajem rujna, prije četiri mjeseca, kada smo imali ogromni rast i sada kontinuirani pad. To je vrlo pozitivno. Vjerujem da su građani sretni, a vjerujem da je i Stožer ponosan da smo zajednički uspjeli to postići. Želim apelirati na Stožer da u komunikaciji budu malo jasniji i korektniji, a da one odluke koja donose vrijede za sve građane pravedno i podjednako – od političara pa do normalnih građana”, govori Đikić.

“U ovoj situaciji trebamo zajedništvo”

Ističe kako smatra da se većina građana pridržava mjera, ali uvijek postoje pojedinci koji ih se ne pridržavaju.

“To su ljudi koji su npr. radili partyje i druge događaje koje smo vidjeli. Za vrijeme Božića kada smo imali okupljanja građana u centru grada za razliku od toga, na periferiji je netko bio pod pritiskom policije. To su malo događaji koji smanjuju kredibilitet Stožera i vlasti, što je u ovoj situaciji nepotrebno. U ovoj situaciji trebamo zajedništvo, jasnu komunikaciju.

Trebamo i komunikaciju prema ugostiteljima i prema ljudima iz gospodarstva koji trenutno gube, a ona mora biti takva da se njima daje šansa da ih ne samo čuje nego im se daje i podrška. Ta podrška mora biti na vrijeme, ne smije biti zaostataka u plaćanju jer njihovih životi, životi njihovih obitelji i ljudi koji rade za njih su pogođeni. I u uređenim zemljama se to moglo izbjeći. Sukobi su nepotrebni, u komunikacijskom smislu. A što se tiče zaraze i pandemije, vjerujem da bi i svi gospodarstvenici prihvatili, shvatili i podržali mjere ako im one osiguravaju normalan život i normalno gospodarstvo unutar mjesec ili dva nakon ovih mjera”, zaključuje Đikić.

