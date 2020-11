ĐIKIĆ PONOVIO DA ĆEMO DO KRAJA MJESECA IMATI 1500 UMRLIH OD KORONE: ‘Na ljeto je došlo do političke odluke i sad lutamo’

‘Vjerujem da je ono što sam računao bilo vrlo konzervativno. Napravio sam procjenu da će u prosjeku biti 32 umrla u Hrvatskoj u studenom. Ti brojevi mogu rasti još više’, kazao je Ivan Đikić

Ugledni hrvatski znanstvenik, molekularni biolog Ivan Đikić, ustrajava na svojoj tvrdnji da će u Hrvatskoj do konca ovog mjeseca biti 1500 umrlih od Covida-19 te ponovno poziva Vladu da to spriječi.

Đikić je u programu Radio Sljemena pozvao Vladu da poduzme konkretnije i odlučnije epidemiološke mjere.

‘IMAT ĆEMO DO KRAJA MJESECA SIGURNO 1500 MRTVIH’; Đikić ponovno upozorava: ‘Ne govorim ovo zato da šaljem paniku, ali…’

‘Ono što sam izračunao bilo je vrlo konzervativno’

“Pozitivno i optimistično jest da ćemo, ako se budemo ponašali u skladu s mjerama održavanja distance i nošenja maski i ako se pridržavamo preventivnih mjera, do proljeća preko cjepiva doći do veće ili kompletne kontrole širenja ovog virusa te ćemo se sljedeće godine vraćati u normalan život, najvjerojatnije do kraja 2021. U 2022. ući ćemo sa snažnijim, optimističnijim i hrabrijim pristupom” rekao je Đikić.

Osvrnuo se i na javnu polemiku koju vodi s ravnateljem HZJZ-a Krunoslavom Capakom. tvrdeći da to nije rasprava između dvije osobe.

“Napisao sam jedno ozbiljno pismo upozorenja onima koji odlučuju. Reagirao sam samo na izjavu kolege Capaka koji je rekao kako su brojke koje sam izračunao na temelju svih podataka koje imam trenutačno pretjerane. Ja sam ga samo zamolio da i on objavi službene podatke stožera i Vlade, kakve su predikcije – ako imamo ovakve mjere, što će se dogoditi s brojem hospitaliziranih i brojem umrlih do kaja studenog u Hrvatskoj? To je jako važno jer nam ti brojevi značajno rastu. To je jako alarmantno i vjerujem da je ono što sam računao bilo vrlo konzervativno. Napravio sam procjenu da će u prosjeku biti 32 umrla u Hrvatskoj u studenom. Ti brojevi mogu rasti još više”, kazao je.

ĐIKIĆ POSLAO PISMO CAPAKU: ‘Kao liječnik duboko vjerujem da niste mislili ono što ste rekli… Danas nam treba vaša hrabrost’

‘Lutamo u mjerama i dosta loše komuniciramo’

Na pitanje smatra li da je dobar način na koji se Hrvatska trenutno bori s epidemijom i je li lockdown rješenje, Đikić je kazao da se ljetos nismo pripremili za jesen.

“U proljeće smo po statistici bili među najboljim zemljama, imali smo vrlo mali broj i oboljelih i umrlih. Imali smo pravilne mjere u pravo vrijeme. Tijekom ljeta došlo je do političke odluke i mi se nismo pripremili za jesen. Sada lutamo u mjerama i dosta loše komuniciramo”, ustvrdio je Đikić.

Dodao je da kao znanstvenik jedino prati brojeve, a oni trenutno ukazuju da Hrvatska s mjerama kasni za širenjem virusa. Virus se širi brzo, kaže, a ovdašnji su kapaciteti testiranja nedovoljni.

“Zato su nam i podaci o novozaraženima stalno oko dvije, tri tisuće. Ne možete imati porast radi toga što nemate dovoljno kapaciteta”, kazao je Đikić te poručio da se moramo ugledati na zemlje koje su uspješnije u borbi protiv koronavirusa.

‘PORUKE NISU DOBRE’; Ivan Đikić tvrdi da se virus sada širi bez žarišta: ‘Primijetili smo da postoji oko 40 mutacija, najčešća je jedna…’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.