U Zagrebu je jučer održan prvi dan multidisciplinarnog summita pod nazivom "Back together". Na petom panelu, "Wind of Change - COVID agenda - Što smo naučili?", prof. dr. sc. Ivan Đikić naveo je kao dobar primjer Dansku gdje je procijepljeno više od 80 posto stanovništva, javlja Index.

"Danska ima 85% cijepljenih, što je dobar primjer. Volio bih da je i u Hrvatskoj sutra takva situacija, no to je nerealno. U vremenima krize u Hrvatskoj su nedostajale kvalitetne poruke. Trebali smo imati ciljane kampanje i različite poruke kako bi ljudi shvatili važnost cijepljenja. Edukativni programi usmjereni ka ciljnim skupinama od ključne su važnosti kako bi javnost razumjela svrhu neophodnog cijepljenja, a tu smo zakazali", kaže Đikić.

Slušajte one koji imaju kredibilitet

"Već duže vrijeme javnošću vladaju kontradiktorne informacije koje dolaze s vrha, i to od vrhunskih znanstvenika koji govore da smo pobijedili virus, a još uvijek smo u opasnoj situaciji. Građani su zbog toga zbunjeni i gube svoj orijentir, dok znanstvenici i medicinari gube svoj kredibilitet, a jednom kada se on izgubi, teško je ponovno steći povjerenje. Sav konflikt koji smo napravili oko covida-19 produkt je lažnih informacija i medijskog zagađivanja, a ne znanosti. Gledajte točne podatke i slušajte one koji imaju kredibilitet, makar to nekad bilo teško", rekao je Ivan Đikić.

Braš: 'Čovječanstvo je na prekretnici'

U pretposljednjem panelu, "Man in the Mirror - Mentalno zdravlje nacije", prof. Marijana Braš govorila je o epidemiji mentalnih poremećaja. "Čovječanstvo se nalazi na velikoj prekretnici, a ono što ga može spasiti je empatija, poniznost, smanjena očekivanja i zahvalnost", istaknula je Braš.