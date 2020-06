ZNANSTVENIK ĐIKIĆ: ‘Virus je ostao isti – ozbiljan, opasan, nije oslabio. No, ipak postoji jedna razlika u odnosu na prvi val’

Ivan Đikić je istaknuo kako su se Hrvati previše opustili zbog čega je porastao broj slučajeva zaraze, iako su epidemiološke mjere dobre te je dodao da bismo ipak trebali više testirati, naročito na granicama

Hrvatski znanstvenik, molekularni biolog i direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu, Ivan Đikić, u emisiji Dobro jutro Hrvatska ponovio je da su se građani previše opustili, a da je virus ostao isti. Smatra kako bi u Hrvatskoj trebalo uvesti testiranja na granicama, kao što se to čini na Islandu te je naveo kako su, primjerice, testiranja u zračnoj luci u Frankfurtu besplatna.

“Tako ćemo znati više o podacima, pa ćemo se epidemiološki znati bolje pripremiti. Ulovljeni smo jer smo otvorili granice. Virusi su preko ljudi ulazili, pa smo imali i lokalne pojave”, kazao je Đikić i dodao kako nismo pogrešno reagirali, već “zbog izbora popustili određene mjere te je medijska prezentacija ozbiljnosti situacije pala”

“U toj cijeloj situaciji se pokazalo da je virus ostao isti. Virus je i dalje ozbiljan, opasan, nije oslabio. Situacija u Srbiji i Crnoj Gori pokazuje da dnevno nekoliko ljudi umre. Virus i bolest i dalje su opasni”, rekao je Đikić.

O lijekovima i cjepivima

No, znanstvenik je pojasnio da ipak postoji razlika u odnosu na prvi val zaraze, a to je manji broj virusa u okolišu.

“Kada ste inficirani s velikim brojem virusa, simptomi se pojavljuju i brže i ozbiljniji su. Ako u sadašnjim situacijama, kada smo često na otvorenom, imate manji broj virusa, naše tijelo bolje odgovara. Sluznice su zaštićene i imunološki sustav. Jako je važno da danas imamo lijekove koji se u bolnicama mogu koristiti, a osiguravaju da pacijenti s upalom pluća ne dođu do respiratora. Kliničkim ispitivanjima je pokazano da više od 40 posto ljudi s tim lijekovima nije došlo do faze da im treba respirator”, istaknuo je Đikić i dodao da se radi o remdesiviru, deksametazonu i fabiflu, lijekovima koji su odobreni u Europskoj uniji.

Uz lijekove, svijet bi u nekom trenutku mogao dobiti i cjepivo protiv koronavirusa. Đikić kaže da trenutno postoji više od 125 vrsta neodobrenih cjepiva, od čega su samo tri u trećoj i posljednjoj fazi ispitivanja.

“Od tih 125 je 21 u kliničkim ispitivanjima, a tri su u trećoj fazi. Inače, treća faza je zadnja faza prije odobravanja cjepiva. Najvjerojatnije će se to dogoditi potkraj godine ili početkom iduće. Očekivanja su da će od ožujka do lipnja iduće godine jedno od tih 125 cjepiva biti povoljno, djelotvorno i ne štetno. Kada budemo to imali onda ćemo napraviti branu između virusa i nas i zaštiti se i stvoriti imunitet i početi normalno živjeti, kao što živimo s gripom”, rekao je.

Dobre namjere, loša realizacija

Smatra da Nacionalni stožer za civilnu zaštitu ima dobre mjere, ali da ih krivo komunicira te dodao kako bi se stožer trebao odmaknuti od politike i više posvetiti obrazovanju građana. No, nije znao odgovoriti na pitanje kada bi trebalo ići u samoizolaciju

“Tako je i ona poruka s maskama bila jedna od tih konfuzija. Ljudi koji su rizični, a posebno stariji, trebali bi se zaštititi sami. Zatvoreni prostori su najopasniji. Izolacija je krajnja mjera. Do toga ima jaku puno mjera koje se trebaju primijeniti. Najvažnija je osobna odgovornost i odgovornost Stožera da nam šalje prave mjere. Ako to ostvarimo, onda nam nije potrebna karantena”, rekao je Đikić i dodao kako Hrvatska može, mora i treba testirati više i regulirati cijenu testova koji nisu preskupi, ali su skuplji nego u inozemstvu. Osvrnuo se i na otvaranje noćnih klubova.

“Ja sam za kvalitetni turizam. Mi trebamo sigurnost, ne noćne klubove. U ovoj fazi nam je to nepotrebno. Svi možemo biti malo ozbiljniji i reći da nam nisu potrebni sada. Da smo to zatvorili mnogi od ovih zaraženih ne bi bili pozitivni danas”, zaključio je Đikić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.