‘Svaki educirani i obrazovan građanin, a i oni koji slušaju stručnjake će prvo proučiti o čemu se radi, koja je kvaliteta cjepiva, koje su nuspojave’

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić jutros je u Jutarnjem showu Antene Zagreb rekao da nema nikakvih argumenata za sada da je koronavirus sezonski virus. “On se pojavio u jesen prošle godine, traje skroz do danas i trajat će još cijelu ovu jesen i zimu. Radi se o pandemiji, a ne o sezonskom virusu!”

Đikić kaže da će do kraja godine sigurno nekoliko cjepiva završiti na kliničkim ispitivanjima faze tri, dok bi se prva primjena za javnost mogla dogoditi već početkom 2021. “Svaki educirani i obrazovan građanin, a i oni koji slušaju stručnjake će prvo treba proučiti o čemu se radi, koja je kvaliteta cjepiva, koje su nuspojave… Svatko će na kraju odlučivati za sebe”, rekao je Đikić na pitanje bi li preporučio cijepljenje čim se otkrije cjepivo ili je pametnije pričekati.

Cijepljenje protiv gripe

“Cijepljenje protiv gripe je osobni stav. Moja obitelj i ja se svake godine educirano cijepimo. Odlazimo, provjeravamo koje vrste cjepiva su napravljenje. U Hrvatskoj bi trebalo bolje izvijestiti javnost da znaju zašto je vrijedno cijepiti se protiv gripe sada. U ovoj godini kada imate COVID pandemiju to će biti dodatni plus za javnost. Smanjit će se broj oboljelih od gripe i na taj način će liječnici imati manje problema razlikovati gripu od COVID-a.

Može se dogoditi da imate u jednoj obitelji ili kod jedne osobe koinfekciju između dvaju virusa. Ipak, na temelju znanstvenih podataka takva koinfekcija nije još nikad testirana i ne znamo kako će se ponašati ta dva virusa (COVID i virus gripe). Prema drugim virusima, ta koinfekcija nije prečesta. Nije to nešto zbog čega bismo se trebali brinuti da ćemo imati ogromnu smrtnost. U svakom slučaju, bit će veći broj ozbiljno oboljelih sa simptomima i može povećati smrtnost. Osobno bih preporučio cijepljenje protiv gripe”, rekao je Đikić.

Politizacija Stožera

Đikić je komentirao i rad Nacionalnog stožera civilne zaštite, objasnivši što je dovelo do toga da su izgubili povjerenje većeg dijela građana. “Teško je dati crno-bijelu sliku. Sve je u brojevima i konkretnim činjenicama. Stožer je postavljen kao političko tijelo, ali je na početku zbog straha stožer implementirao možda i 100% stručnih mjera u svoj rad. I tada je stožer percipiran kao stručno tijelo i svi znanstvenici svijeta su podupirali takav stav stožera.

Ali onaj trenutak kada je došlo do političkog utjecaja da je potrebno otvaranje granica s BIH, dijelom zbog izbora, da smo trebali imati agresivnu promociju turizma kao da nam je to jedini spas i kada smo govorili da je virus oslabio, a to je došlo od ministra Beroša, onda ste vidjeli da u tom djelovanju stožera sve više dolazi do političkih odluka, a sve manje do stručnih podataka”, upozorava Đikić.

Turizam nije kriv za pogoršanu situaciju

Kaže da je krivi dojam javnost da je do pogoršanja situacije i velikih brojeva novozaraženih došlo zbog odluke Stožera da se otvore granice zbog turizma. “Krivi je dojam u javnosti da se to dogodilo zbog turizma. Nije se dogodilo zbog turizma. Trebali smo se dobro pripremiti i više testirati dok su nam turisti bili u zemlji. Prema dosadašnjim podacima, manji je broj virusa došao s turistima nego što smo ih imali u Hrvatskoj. Svi podaci iz lipnja govore da je gotovo 100 posto ulaznih virusa došlo iz Srbije i BIH u to vrijeme.

Turizam kao grana koja je važna nije kriva za naše povećanje brojeva. Današnji broj umrlih na 100 tisuća stanovnika nas stavlja samo iza Bugarske, Rumunjske i Španjolske, gdje smo bili daleko ispod u lipnju. Druge zemlje su isto imale turiste. Ono što se nama dogodilo je da smo se mi, nažalost, previše zaigrali govoreći da smo pobijedili virus, da je virus oslabio. To je sve bilo nestručno, i to ignoriranje virusa nas je dovelo do toga da sada imamo više umrlih tijekom ljeta nego što smo imali na proljeće”, rekao je Đikić za Antenu Zagreb.

