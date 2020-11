ĐIKIĆ: ‘Ne smijemo pritiskati ljude na cjepivo, ali ako ga primi 60-70 posto populacije, virus bi mogao nestati unutar 6-12 mjeseci’

Cijepljenje će biti naše najjače oružje u prekidanju ove pandemije

Ivan Đikić, ugledni hrvatski znanstvenik, prokomentirao je nove mjere za koje se Stožer nada da će pomoći u suzbijanju pandemije koronavirusa u Hrvatskoj.

Đikić vjeruje da mjere treba predstavljati premijer, a ne Stožer

“Pozdravljam uvođenje pravilnih mjera ako budu dio ozbiljne dugoročne strategije Vlade RH koja treba zaštititi zdravlje i gospodarstvo na temelju konkretnih podataka. Vjerujem da te mjere građanima treba prezentirati premijer Vlade RH osobno jer je ovo jako ozbiljna kriza. Neprimjereno je da gospodin Capak najavljuje ove ili one parcijalne mjere na konferencijama za novinstvo, kao da se trguje mjerama svaki drugi dan. To jako zbunjuje javnost. U organizaciji i pripremi strategije možemo se ugledati u njemačku vladu, koja upravo ovaj tjedan donosi nove učinkovitije mjere na temelju njihovih podataka, primjenjuje adekvatne kazne za one koji ih krše, a Angela Merkel ima jasnu komunikaciju s građanima”, objasnio je Đikić za Večernji list.

Naravno, građani bi se svih tih mjera koje propiše Stožer trebali i pridržavati.

“Najvažnija je točnost u informacijama i jasnoća u komunikaciji s građanima. Uspjeh možemo očekivati prije Božića ako budemo imali aktivno sudjelovanje građana. Moramo vratiti povjerenje i motivirati većinu građana da se pridržavaju donesenih mjera. Pri tome Vlada treba pomoć stručnjaka svih disciplina uključujući sociologe, ekonomiste, psihologe, komunikacijske stručnjake”, govori Đikić.

“Treba uvesti i kazne za one koji se ne pridržavaju zadanih mjera”

Javnost je postala kritičnija prema odlukama Stožera jer znaju biti doista kontroverzne.

“Izgubili smo dragocjeno vrijeme, no sada se trebamo zajedno fokusirati na budućnost kako što prije preuzeti kontrolu nad širenjem ovog virusa. Brojni su epidemiolozi po županijama pokazali svoju stručnost i vjerujem da bismo mogli vidjeti pozitivne rezultate prije Božića ako ove nove mjere budu izvedene na pravilan način i budu li se primjenjivale u cijeloj Hrvatskoj. Pri tome treba uvesti i kazne za one koji se ne pridržavaju zadanih mjera”, prokomentirao je Đikić.

Nekoliko cjepiva su na pragu odobrenja.

“Cijepljenje će biti naše najjače oružje u prekidanju ove pandemije. Skorašnja registracija nekoliko kvalitetnih cjepiva može dovesti do postizanja kolektivnog imuniteta te nestanka virusa unutar 6 do 12 mjeseci. Pri tome je nužno sudjelovanje građana i procjepljivanje populacije između 60-70%. Važno je da politički ili financijski interesi ne budu u pozadini odluka o cijepljenju građana. Posebno smeta javno licitiranje koje je cjepivo bolje na temelju preliminarnih podataka. Dok god ne vidimo konačno objavljene podatke, neodgovorno je preporučivati jedno ili drugo cjepivo građanima bez obzira na razne interese. Ne smijemo praviti pritisak na građane obveznim cijepljenjem, nego obrazovanjem i točnim informacijama uvjeriti ljude u djelotvornosti cijepljenja, a posebno dati im i vrijeme i slobodu da sami uvide koliko je to vrijedno. Mi čak ni logistički ne možemo procijepiti brojem cjepiva kojem imamo cijelu populaciju unutar 3-4 mjeseca. Vjerujem da će stručnjaci ne samo biomedicinskih znanosti nego i pravnih, socijalnih i ekonomskih svojim javnim djelovanje pomoći da Hrvatska preko pravilnog cijepljenja dosegne nužan kolektivni imunitet i pobijedi COVID-19”, zaključio je Đikić.