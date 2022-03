Iako je zbog rata u Ukrajini pandemija covida-19 pala u drugi (medijski) plan, znanstvenici upozoravaju da ona nije gotova. Tvrde to i domaći epidemiolozi.

''U trendu smo manjivanja broja novozaraženih, ali o kraju pandemije još je uvijek teško govoriti'', kazala je za Dnevnik.hr epidemiologinja HZJZ-a dr. med. Iva Pem Novosel.

Broj novooboljelih je u laganom padu

Mnoge je nemalo iznenadio i broj novozaraženih u Hrvatskoj u protekla 24 sata - 2588 - budući da je u utorak zabilježeno upola manje slučajeva - 1016.

''Na osnovu jednog dana vrlo je teško raditi takve usporedbe. Previše je faktora koji se uzimaju u obzir kako bi se analiziralo stvarno stanje, pa su tako među njima i ukupan broj testiranih u jednom danu, omjer broja testiranih i pozitivnih, prosjeci zaraženih u određenoj skupini i još niz parametara koji nam daju cjelovitu sliku stanja. Ono što je najizraženiji faktor nakon analize koju smo proveli je da je jučer testiran znatno veći broj ljudi u odnosu na dan ranije. Zbog toga je broj naizgled puno veći'', objasnila je dr. Pem Novosel.

Slično govori i epidemiolog Bernard Kaić iz HZJZ-a.

''Testiralo se više ljudi nego dan ranije. I izgleda da se, generalno gledano, malo usporio pad. Ipak je i dalje broj novooboljelih u blagom padu.''

'Ne događa se ništa zabrinjavajuće'

Dr. Pem Novosel kaže kako će za eventualno popuštanje mjera poput potpunog ukidanja maski u školama i covid-potvrda ipak trebati još nekoliko dana.

''Među školskom djecom broj zaraženih je u jednakom kontinuitetu, jednako tako i u srednjoj generaciji, tako da zasad teško možemo govoriti o bilo kakvom utjecaju promjene mjera. Svi smo se generalno opustili, došlo je do tzv. pandemijskog zamora, ljudima je svega već previše. Puno je izglednije da danas netko šeta s blagim simptomima, pripisujući to prehladi i ne javljajući se liječniku, nego što je to bilo prije nekog vremena. Nije isključeno da u nekom trenutku to dovede do rasta broja novozaraženih i da je možda zbog toga pad lagano usporio, ali ne događa se ništa zabrinjavajuće'', kazala je Pem Novosel za Dnevnik.hr.

A znanstvenik Ivan Đikić, gostujući na televiziji N1 rekao je da pandemija još nije gotova.

''Šest milijuna ljudi u svijetu umrlih od covida govori da je ovo jedna od najozbiljnijih pandemija s kojom smo se suočili. Jedina veća bila je epidemija gripe 1918. godine'', rekao je Đikić upozorivši da je virus i dalje oko nas.

'U Hrvatskoj su se četvrti i peti val spojili'

“Svaka zemlja ima svoju dinamiku širenja virusa. U Hrvatskoj imamo ozbiljnu situaciju da nam je četvrti i peti val potpuno spojen. Smrtnost u Hrvatskoj je gotovo stalno od 30 do 50 ljudi dnevno. Iako imamo pad broja novozaraženih, u Hrvatskoj situacija još uvijek nije dovoljno stabilna da bismo mogli reći da smo se riješili omikrona. Mjere ne dolaze na vrijeme, uvode se prekasno, malo testiramo i u tome je problem”, dodao je.

Kazao je kako su od podataka o broju zaraženih u Kini važniji oni iz Hong Konga.

“Hong Kong je kao ogledalo Kine, samo što je puno manji. Imali su vrlo mali broj zaraženih i umrlih, ali se kod njih krajem prosinca pojavio omikron pa danas imaju dosta ozbiljnu situaciju. Dosad su imali vrlo rigorozne mjere i populacija nije bila u susretu s virusom, a cijepljenje koje su provodili bilo je s relativno slabijim cjepivom, koje je imalo slabiju učinkovitost i dugotrajnost je manja, a imaju i relativno mali broj cijepljenih starijih osoba, pa je problem i s povećanjem broja umrlih”, rekao je Đikić.

Testiraju se cjepiva prilagođena svim mutacijama

On ističe da je u brobi protiv covida najvažnija dobra priprema i pravovremeno djelovanje.

''Prvo cjepiva, lijekovi i vrlo efikasne i brze vrste testiranja. I američka administracija je otišla dalje od svih i pokazala na koji način imaju strategiju borbe protiv sadašnjih i nadolazećih varijanti virusa. Testiranje, lijekovi i pravodobno cijepljenje linije su obrane. U kliničkim ispitivanjima su sada cjepiva koja su prilagođena na sve mutacije. Ti će klinički pokusi biti gotovi za mjesec-dva, i onda ćemo imati bolje vrste koje će nas štititi od naprednijih vrsta virusa koje imamo u populaciji. Predviđanje je da će zemlje morati osigurati nove valove cijepljenja za populaciju, pogotovo za one koji to žele i u tom slučaju očekivanja su da ćemo krajem ljeta i početkom listopada imati novi val cijepljenja koji će nas štititi 3-6 mjeseci i da ćemo na taj način kontrolirati pandemiju i da neće biti toliko rigoroznih mjera”, rekao je Đikić na N1.

“Trebamo educirati građane da nam ujesen dolazi ne samo nastavak pandemije covida, nego i gripa”, poručio je na kraju.