Pulmolog Saša Srića smatra da si Hrvatska, zbog manjeg broja cijepljenih nego u drugim zapadnim zemljama, još uvijek ne može dozvoliti popuštanje mjera.

Zapadne zemlje, prema njegovom mišljenju, mogu sebi dati za pravo da popuste mjere s obzirom na broj procijepljenih. "Mi si takvo nešto ne možemo priuštiti", kaže Srića i dodaje kako se od starta, što se tiče kampanje cijepljenja, krenulo s "vrlo mlakom" proaktivnom politikom, a i dalje je vrlo mali broj zainteresiranih za cjepivo te da se kod nas to radilo "aljkavo".

'Sa svime se kasnilo'

"Sa svime se kasnilo, uvijek smo dva do tri koraka kasnili s donošenjem mjera i zato imamo ovakvu situaciju sada", kaže Srića za televiziju N1. "Treba slušati znanost, liječnike, znanstvenike, kad se kampanja već nije napravila na najbolji mogući način", kaže dodajući da cijepljeni razvijaju blažu kliničku sliku koja prolazi za nekoliko dana dok necijepljena populacija češće završava u bolnici i razvija težu kliničku sliku.

No, on upozorava da je pritisak na bolnice i dalje velik. "Pritisak na KBC Zagreb je i dalje velik, priljev pacijenata je velik, ali činjenica je da su teške upale pluća u manjem broju", govori dodajući da je brojka zaraženih i dalje velika. "Omikron je nepredvidiv, pričekajmo, broj umrlih je i dalje velik, a to možemo zahvaliti izuzetno maloj procijepljenosti", kaže te dodaje kako je za veliki broj umrlih u Hrvatskoj odgovoran Stožer.

Đikić: 'Na jesen i zimu moći ćemo živjeti kao prije'

Srića je jasan kada kaže da mjere još ne treba ukidati, dok je drugi hrvatski znanstvenik Ivan Đikić jučer najavio da bi se na staro normalno mogli vratiti na jesen. "Nakon proljeća optimizam je takav da ćemo, najvjerojatnije, moći živjeti sa omikronom i drugim varijantama koje dolaze u budućnosti, kao sastavnim dijelom nečega na što smo navikli, kao što su prehlade, gripe i drugo. I to je vrlo, vrlo realno zasad, ako se pogledaju epidemiološki podaci", rekao sinoć Đikić u RTL Direktu.

Odgovorio je na pitanje vjeruje li da ćemo se do kraja 2022. godine život vratiti "u normalu". "Mi već danas moramo omogućiti djeci da zabrle svoju baku u određenim uvjetima. Maska je samo znak vlastite zaštite, a to nije prisila nekome raditi", kazao je.

"Mislim da biti vrlo važno da ovo ljeto pređemo u fazu opreznog turizma, a u isto vrijeme povećati cijepljenje radi turista u Hrvatskoj. A mislim da ćemo jesen i zimu moći živjeti kao i prije s prehladama i gripama i Covidom", zaključio je.