Znanstvenik Ivan Đikić smatra da je u četvrtom valu pandemije najvažnija procijepljenost koja na sadašnjoj razini u Hrvatskoj nije dovoljna.

"Procijepljenost od oko 50 posto će pomoći, ali ne dovoljno. Nove varijante, kao što je delta, brže se šire i na neki način neutraliziraju taj zaštitni učinak cijepljenja ako je mali. A mali broj je oko 50 posto", rekao je Đikić za televiziju N1.

Greška Stožera - loša komunikacija

Preporučio je da se ugledamo na Dansku ili Španjolsku koje imaju visoku razinu procijepljenosti te su se u potpunosti otvorile.

"Imamo dovoljno cjepiva, ali nemamo dovoljno dobru komunikaciju da one koji su zabrinuti, u strahu ili su protiv cijepljenja uvjerimo kako je cijepljenje najbrži način da se vratimo u normalan život", kazao je.

Najvećom greškom Nacionalnog stožera smatra način komunikacije njenih članova.

"Mislim da je tu jedna od velikih grešaka Stožera koji se na sve moguće načine pokušava dodvoriti onima koji bi htjeli čuti. I ja bih rado da moja djeca nemaju problema i da mogu putovati, ali imamo odgovornost prema točnosti podataka i to je nešto što se ne bi smjelo dopustiti da se lakonski i manipulativno širi u Hrvatskoj", napomenuo je Đikić dodavši da je kampanju cijepljenja trebalo intenzivirati prije ljeta.

'Laucove izjave su neodgovorne'

Osvrnuo se i na istupe člana Vladinog znanstvenog savjeta Gordana Lauca, kazavši kako njegove izjave nisu potvrđene.

"Njegove izjave da je pola ljudi cijepljeno, a da je pola preboljelo bolest, nisu točne, nisu potvrđene jer brojevi su manji što se tiče prebolijevanja. I svima koji su preboljeli od devetog mjeseca prošle godine ili su rano cijepljeni imunitet značajno pada tako da moramo imati preko 80 posto cijepljenih da bismo imali zajedničku zaštitu. Izjave da nema nikakve potrebe za mjerama i da virus više nije opasan su neodgovorne, nisu potvrđene na temelju znanstvenih podataka i vrlo su opasne. Lauc je problem premijera Plenkovića i Frke-Petešića koji toleriraju takve neznanstvene izjave člana znanstvenog savjeta", poručio je Đikić.

'Prvi slučajevi gripe su uistinu čudni i rani'

Komentirao je i prve slučajeve gripe u Hrvatskoj, kazavši kako je to "uistinu čudno i rano".

"Mi nikad ne znamo kakva će biti sezona gripe i pripremamo cjepivo na temelju znanja iz ranijih godina. Prošle godine smo, vjerojatno zbog mjera, imali manje širenje gripe po cijelom svijetu. Za očekivati je ove godine da se virus gripe pojavi, ali ne znamo kakva vrsta gripe će doći i moramo biti oprezni”, rekao je Đikić.

Lauc odgovara: Dr. Doom opet nastupa

Nije trebalo dugo čekati na reakciju prozvanog Gordana Lauca.

"Dr. Doom opet nastupa. Čini se da se automatski pali kada broj "slučajeva" pređe 1000.U pravu je kada kaže da nije istina da je 50% ljudi u Hrvatskoj preboljelo, a da ih je preko 50% cijepljeno. To nisam nikada niti rekao. To su postoci za odrasle, a ne za sve stanovnike u Hrvatskoj. No razlika nije bitna, jer djeca ionako nisu značajan faktor u ovoj pandemiji (puno manje obolijevaju i puno manje šire virus). U pravu je i kada kaže da su moje izjave opasne. One ozbiljno ugrožavaju postavljene cilljeve pandemijskog marketinga i ugroženi su bonusi na koje su pojedinci računali i možda ih već počeli i trošiti...No, nije u pravu kada kaže da sam ja premijerov problem. Možda je pandemijski marketing premijerov problem, no koliko vidim i premijer i čitava vlada se dosta dobro nose s markendigašima pandemije. Potpredsjednik Božinović je danas na radiju vrlo jasno rekao koliko ozbiljno doživljavaju novi nalet zastrašitelja. Ako se trebate podsjetiti što su nam zastrašitelji govorili jesenas, pogledajte https://infodemija.org, a stvarni prikaz kako se kretala pandemija možete naći ovdje https://pandemijskirealizam.net/povijest-pandemije. Ovakve izjave i članci trebaju imati oznaku "Paid by pandemic marketing" kako bi ljudi znali da ih mogu mirno ignorirati kao i sve druge reklame", objavio je Lauc na Facebooku.