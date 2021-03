ĐIKIĆ KRITIZIRAO JAVNO CIJEPLJENJE PLENKOVIĆA I MINISTARA: ‘To je predstava neprimjerena 21. stoljeću’

‘Meni se čini da je to bila nepotrebna kazališna predstava, cijepljenje ministara u Vladi, pa u Saboru, a sada cijepljenje premijera, predsjednika Sabora i ministra zdravstva. To nije primjereno 21. stoljeću’, kazao je Đikić

Nakon što je jučer na Twitteru objavio potvrdu da je primio cjepivo, hrvatski znanstvenik Ivan Đikić s Instituta za biokemiju Goethe Sveučilišta u Frankfurtu danas je kritički prokomentirao javno cijepljenje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića te još nekih ministara koji su primili AstraZenecino cjepivo.

“Mislim da je nepravedno da je medijima eksponirano samo jedno cjepivo, a govorimo o AstraZeneci. Kroz medije se često mali i vrlo nepotvrđeni podaci jako amplificiraju i onda se čini kao da je problem u AstraZeneci, a to se ne može reći na temelju znanstvenih podataka”, rekao je Đikić za televiziju N1.

Inače, i Đikić se cijepio tim cjepivom, što se vidi na potvrdi o cijepljenju koju je objavo na Twitteru.

‘To nije primjereno 21. stoljeću, političari žive u prošlosti’

“Što se tiče poruke političara, mislim da je to dobro, ali neće to puno doprinijeti, čini mi se da je to više njihov poriv da se promoviraju. Moja poruka političarima je da nije potrebna promocija politike nego da građanima osiguraju zajedničko i sustavno cijepljenje”, dodao je Đikić.

Dosadašnja javna cijepljenja političara nazva je “predstavom”.

“Meni se čini da je to bila nepotrebna kazališna predstava, cijepljenje ministara u Vladi, pa u Saboru, a sada imate cijepljenje premijera, predsjednika Sabora i ministra zdravstva. To nije primjereno 21. stoljeću, političari žive u prošlosti”, istaknuo je Đikić te dodao da su njemu sva odobrena i provjerena cjepiva identična pa nema potrebe promovirati ih kolektivno.

‘Ako do ljeta procijepimo 60% imat ćemo kontrolu nad virusom’

Što se tiče opskrbe cjepivom u Europskoj uniji, Đikić smatra da će taj problem biti riješen te da ćemo moći živjeti s virusom nakon što se procijepi određeni dio populacije.

“Ako uspijemo do kraja ljeta procijepiti preko 60 posto populacije, imat ćemo kontrolu nad virusom. To znači da virus neće nestati, ali ćemo se mi ponašati drugačije, moći ćemo živjeti s virusom tako da imamo normalniji život bez svih tih mjera, lockdowna i restrikcija”, smatra Đikić.

Osvrnuo se i na porast broja oboljelih u Hrvatskoj.

“Oprez je najvažnija stvar, a oprez je definiran odgovornošću svakog od nas, da pratimo bazične mjere. Sve poruke koje su politički ili pojedinačno motivirane da smo stvorili kolektivni imunitet, da je potrebno još malo i da ćemo prebroditi bolest uistinu zbunjuju javnost. Ne smijemo se opustiti dok ne procijepimo veći dio populacije. I u proljeće i u ljeto virus je identično opasan”, poručio je Đikić na N1.

