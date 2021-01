‘Novi sojevi su vrlo brzi u širenju, a samim time i u zatrpavanju zdravstvenog sustava’, upozorio je Đikić

“Brojevi su ohrabrujući. Ako usporedite s 10. prosincem, broj novozaraženih je bio preko 4000. Danas imamo četiri puta manji broj, veliki je pad. To je prvenstveno jer su donesene mjere, ali i zbog toga što su djeca prekinula ići u škole tako da smo i preko Božića, dok su se građani pridržavali bazičnih mjera, to je doprinijelo da su nam brojevi manji. No, treba biti oprezan jer još uvijek ne možemo biti sigurni da su ovi brojevi reprezentativni”, istaknuo je znanstvenik Ivan Đikić u gostovanju u Dnevniku N1 televizije.

Znanstvenik i molekularni biolog smatra kako ovakvu epidemiološku sliku ne bismo imali da nisu uvedene stroge mjere.

“Apsolutno ne bi. Mislim da je to odličan eksperiment i najbolji eksperiment koji nam pokazuje što bi se dogodilo je ovo što se dogodilo u irskoj. Irska je bila šampion najstrožih mjera, najboljih podataka, najmanje umrlih i zaraženih. Međutim, zbog odluke vlade, oni su popustili mjere prije Božića jer su htjeli provesti blagdane i nažalost, to se vratilo kao bumerang. Danas je Irska zemlja broj jedan s najvećim povećanjem broja novozaraženih”, rekao je Đikić.

‘Virus se može brzo proširiti’

Dodao je kako u Irskoj politika na to reagira korektno. “Oni su napravili krivu odluku i premijer je rekao da prihvaća odgovornost jer ovi brojevi su posljedica ne novih virusa, nego popuštanja mjera. Kad popustite mjere, ovaj virus može podivljati i proširiti se u populaciji vrlo brzo”, upozorio je Đikić.

Komentirao je i nove varijante koronavirusa i upozorio da bi one mogle dovesti do opterećenja zdravstvenog sustava. “Novi sojevi su vrlo brzi u širenju, a samim time i u zatrpavanju zdravstvenog sustava. To treba biti pokazatelj i Hrvatskoj kako se oprezno ponašati u budućnosti”, kaže Đikić.

Osvrnuo se i na mjere za škole, rekavši kako se sigurnost djece mora osigurati.

“Što se tiče mjera za školovanje, vjerujem da su najvažnije tri stvari: sigurnost djece, njihovo zdravlje, a treće obrazovanje. Na temelju toga bi se trebale donositi odluke u Hrvatskoj. Vrlo je frustrirajuće da se u Hrvatskoj često prebacuje odgovornost s jednog tijela na drugo tako da Nacionalni stožer ne odlučuje o školovanju. U ministarstvu se vrlo teško odlučuje i onda dolazite do tjedan dana prije nego što škola treba početi, donose se odluke koje su vrlo teško primjenjive.”

“Dobro je da djeca idu u školu jer je to njima važno, ali ne pod bilo kakvim uvjetima. Prema tome, ako je opasnost u Hrvatskoj takva da je virus među nama, iako možda ne znamo to točno po brojevima, ne rade gospodarski objekti, imamo dosta stroge mjere, onda bi bilo bolje da smo napravili pomak tako da do kraja ovog mjeseca ne pokreće školu. Tek onda kad smo sigurni da je zdravlje osigurano za svu djecu, onda bi mogli otvoriti i škole”, rekao je znanstvenik.

‘Još uvijek premalo cijepimo’

Što se cijepljenja tiče, on ističe kako je u Hrvatskoj još uvijek cijepljen mali broj ljudi.

“Mislim da smo u Hrvatskoj vrlo malo cijepili, radi se samo o 0,1 % ljudi. Trebali bi više cjepiva i cjepiva bi trebali dati prvenstveno ljudima koji su u potrebi, a to je potresom pogođeno područje. Što se tiče kampanje i obrazovanja, mislim da na tome trebamo raditi svi zajedno. To se radi pravilnim informacijama, a ne slikanjem na televiziji”, zaključio je Đikić.