ĐIKIĆ KOMENTIRAO AKTUALNU SITUACIJU S KORONOM: ‘Imamo ogroman pad. Čini se da mjere djeluju, ali jedna stvar je jako važna’

Lauc smatra da pad broja novozaraženij nije rezultat samo mjera, a Đikić pak ističe da za neke od Laucovih tvrdnji nema osnova

Ivan Đikić i Gordan Lauc za N1 su komentirali trenutnu situaciju u Hrvatskoj i pad dnevnog broja novooboljelih.

‘Važno je da ne gledamo samo novozaražene’

“To je vrlo pozitivan rezultat, mjere očigledno djeluju. Prije tjedan dana bili na 3600 sedmodnevnog prosjeka, danas smo na 2800. To je ogromni pad, značajan. Međutim, ono što je jako važno da se ne fokusiramo samo na novozaražene, nego da gledamo preminule. Vidite da u Hrvatskoj taj trend i dalje raste nesmetano”, rekao je Đikić.

Iste mjere, a različiti rezultati

Gordan Lauc smatra da nije samo do mjera “Iako mi pričamo da smo uveli nove, stroge mjere, te mjere su još uvijek daleko blaže od ostatka Europe i mi jesmo smanjili donekle mobilnost ljudi sa zatvaranjem restorana i kafića, ali to nije imalo tako velik efekt na širenje pandemije što najbolje vidimo po tome da pod istim mjerama sjeverozapad Hrvatske imamo pad, dok u drugim županijama imamo ili rast ili nemamo pad, znači nisu mjere te koje su učinile veliku promjenu u Hrvatskoj i zato ako ih ukinemo, ne očekujemo da će doći do rasta”, rekao je Lauc.

Lauc se i dalje drži svoje teze o kolektivnom imunitetu pa tako navodi da je i u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji preko 40 posto ljudi covid već preboljelo, što bi značilo da se izvjesno vrijeme ne mogu ponovno zaraziti. Po njemu, to je jedan od važnijih faktora za usporavanje širenja virusa.

Đikić: Izjave o kolektivnom imunitetom su neutemeljene

Đikić pak kaže da su potpuno neutemeljene i neznanstveno potvrđene bilo kakve najave da postoji određeni postotak kolektivnog imuniteta u široj populaciji, pogotovo ne u Hrvatskoj, pa čak ne ni u Švedskoj.

Đikić navodi primjere Irske koja je po njemu u pravo vrijeme reagirala s pravim mjerama, pa čak i Norveške i Finske. Kina je pak najbolji primjer da stroge mjere, ako ih se građani pridržavaju, djeluju dok s druge strane Laucu je bliži primjer Slovenije, Francuske pa i Njemačke koje unatoč strožim mjerama nisu došle do željenog pada.

Ne slažu se niti oko sezonalnosti virusa. Lauc kaže da se virus tijekom zime se puno brže širi.

“Da smo tijekom ljeta bili zatvoreni, da smo imali toliko kontakata kao što imamo sada, i na ljeto bi isto ovakvo širenje virusa bilo u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama. Ovdje se ne radi o sezonskom virusu, ovdje se radi o našem ponašanju”, tvrdi Đikić.

