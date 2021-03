ĐIKIĆ IZNENADIO: Ovog puta se ne zalaže za strogi lockdown, ali jasno poručuje Stožeru: ‘Bilo bi fer da građani vide svoju budućnost…’

Ako se nastavi porast broja novozaraženih, i u Hrvatskoj bi mogao biti uveden lockdown, ali zasad to nije opcija, niti to zagovara znanstvenik Ivan Đikić

Pandemija u Hrvatskoj ne jenjava, a brojke iz tjedna u tjedan očigledno rastu. U ponedjeljak je bilo gotovo 50 posto više zaraženih nego tjedan dana ranije. Ako se nastavi tim tempom, nema sumnje da će se morati ponovno razmišljati barem o djelomičnom zatvaranju i to već od Uskrsa.

Djelomično zatvaranje već je na snazi u Primorsko-goranskoj županiji. Iako su terase ostale otvorene, teretane, fitness i sportski centri, ali i dječje igraonice – su zatvoreni. Neslužbeni pokazatelj novog lockdowna je zatvaranje kafića u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. No, nije isključeno ni da će se ostatak Hrvatske ponovno morati privikavati na kavu iz aparata.

“Ako se za tim pokaže potreba, mjere koje se donesu 1. travnja ne znače da se ne mogu mijenjati i prije isteka roka, odnosno 15. travnja. To će ovisiti kako će se stvar s koronavirusom razvijati u narednim danima”, poručio je u ponedjeljak Davor Božinović.

Strogo zatvaranje posvuda

U susjednoj Sloveniji policijski sat traje već šest mjeseci i nema naznaka prestanka. Kafiće nikad nisu ni otvorili, a školarce su nakon samo mjesec dana nastave uživo – vratili kući. Za prvih 12 dana travnja predviđeno je strogo zatvaranje, što znači da nema ni kretanja između regija.

Njemačka kancelarka Angela Merkel ispričala se tamošnjoj javnosti prošloga tjedna zbog povlačenja odluke o uskrsnom lockdownu. No, rasprava još uvijek traje jer 16 njemačkih saveznih država provodi mjere ovisno o epidemiološkoj situaciji, neke s lockdownom, a neke bez njega.

“Prvo, to je prekratko, a drugo ne bi polučio učinak, a to je da se spriječi rast. Ili mjere moraju biti dulje i pravilnije pripremljene i to je trenutak gdje još nije jasno što će se dogoditi u Njemačkoj”, pojasnio je za RTL hrvatski znanstvenik koji živi i radi u Njemačkoj, Ivan Đikić.

Đikić: Treba se znati strateški plan za travanj i svibanj

Pojasnio je kako se mjere trebaju odrediti unaprijed, u slučaju većih ili manjih epidemioloških brojki, kako bi se javnost mogla pripremiti. Iako je bio najveći kritičar Nacionalnog stožera civilne zaštite, sada je iznenadio, jer ne zahtijeva zatvaranje kafića.

“Ja sam siguran da oni mogu vidjeti kao što vide znanstvenici i statističari u Njemačkoj. I onda mogu vidjeti kakve će biti mjere u travnju i to bi bilo fer da se zna strateški plan za travanj i svibanj, da građani vide svoju budućnost”, poručio je Đikić.

Strategija je tako od presice do presice. Iako sve više europskih zemalja zabranjuje kretanje na Uskrs, kod nas to, barem zasad, još uvijek nije opcija.

