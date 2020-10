ĐIKIĆ I LAUC: ‘Ovo je najopasniji virus u zadnjih 100 godina’; ‘Za dva tjedna nas čeka nešto još gore’

‘Ne dijelim prevelik optimizam zbog utjecaja virusa na zdravlje ljudi. Dovoljno je reći da je ovo jedan od najopasnijih virusa koje smo sreli u zadnjih stotinu godina. Brzo se širi zahvaća sve, utječe i na zdravstveni sustav. Ovaj virus je najopasniji i jer nije najsmrtonosniji, a blokirao je cijeli svijet’, kazao je znanstvenik Đikić

Dvojica poznatih hrvatskih znanstvenika i molekularnih biologa, Ivan Đikić i Gordan Lauc na televiziji N1 govorili su o pandemiji koronavirusa, o tome kontrolira li Hrvatska epidemiju, donose li se epidemiološke mjere na temelju jasnih i valjanih informacija te u kakvom je stanju zdravstveni sustav.

Lauc kaže da je pandemija u brzom širenju, ali da je svijet i dalje u “periodu velikih nepoznanica” te da Hrvatska zaostaje za drugim zemljama.

“Ovoga tjedna će vjerojatno biti 3000 i nešto novozaraženih, ali sigurno nećemo doći na 10 tisuća dnevno. Nadam se da se približavamo vrhuncu”, kazao je Lauc.

STIŽU NOVE DOBRE VIJESTI O OXFORDSKOM CJEPIVU: ‘Vjerujemo da će ovo biti prekretnica u borbi protiv koronavirusa’

‘Ovaj virus nije najsmrtonosniji, a blokirao je svijet’

Đikić, pak, smatra da je svijet na početku novog vala pandemije te da su brojke novozaraženih zabrinjavajuće.

“Ne dijelim preveliki optimizam zbog utjecaja virusa na zdravlje ljudi. Dovoljno je reći da je ovo jedan od najopasnijih virusa koje smo sreli u zadnjih stotinu godina. Brzo se širi zahvaća sve, utječe i na zdravstveni sustav. Ovaj virus je najopasniji i jer nije najsmrtonosniji, jer je blokirao cijeli svijet. Mi već godinu dana nemamo normalan život, to je globalna kriza. Ovaj virus se može kontrolirati s pravilnim mjerama, to smo pokazali na proljeće, a to sad pokazuju i neke druge zemlje. Ovaj virus nije samo zdravstveni problem, to je virus koji ulazi u društvo, u sve pore, od radnika, socijalnih službi i zdravstva i zato je opasan”, rekao je Đikić.

Dodao je kako se u Hrvatskoj “još nismo dovoljno probudili što se tiče potrebnih mjera”.

ZNANSTVENIK BAN SE NE SLAŽE S RADMANOM: ‘Nema znaka da bi virus usporavao; Problem nisu samo oni koji umiru’; Otkrio što zbunjuje ljude

‘Sigurno ćemo preći brojku od 30 mrtvih dnevno’

“U ovom trenutku nitko u Europi i na zapadu ne kontrolira širenje virusa, on se širi sve brže u najvećem dijelu Europe. Ali ta brzina širenja nije povezana sa strogošću mjera u pojedinim zemljama. Ovaj virus je moguće suzbiti ovakvim mjerama u ranijim fazama pandemije. Nažalost, mi to više ne možemo, nitko u Europi to ne može napraviti i sad moramo pokušati usporiti brzinu širenja. No, većinu ljudi koju zarazi ovaj virus neće ubiti i većina neće biti hospitalizirana. Razloga za osobnu paniku nema, ali moramo se potruditi da smanjimo broj zaraženih, ali i ovaj broj koji imamo će toliko opteretiti zdravstveni sustav da će ljudi biti ugroženi i zbog nekih banalnih problema koje bi medicina inače vrlo lako riješila. Mi ćemo sigurno prijeći brojku od 30 mrtvih dnevno za par tjedana. A broj zaraženih u Europi je toliki da nitko ne može zaustaviti širenje pandemije”, kazao je Lauc.

Đikić se na to nadovezao rekavši da se radi o “horizontalnom širenju virusa” jer više nije pod kontrolom te da stoga pojedinačne mjere više ne funkcioniraju. “Apeliram na premijera da preuzme vodstvo i da u suradnji s ministarstvima stvori strateški program i prezentira ga javnosti, to očekujem od njega”, rekao je Đikić na N1.

ĐIKIĆ SE BOJI DA ‘SRLJAMO U OPASNI, NEKONTROLIRANI LOCKDOWN’: ‘Budućnost djece ovisi o ovom virusu’

Virus je polarizirao hrvatsko društvo

Lauc je istaknuo i veliku polarizaciju u hrvatskom društvu jer se “dio ljudi užasno boji da će umrijeti, a dio smatra da je sve to prevara”. On smatra i da se koronavirus ponaša kao tipični sezonalni virus.

“Nitko ne zna nacrtati točan plan i da bude siguran da je u pravu. Mi smo nekoliko tjedana iza tog vala koji je pogodio Češku, Belgiju… Moramo pogledati ono što se dogodilo njima i napraviti plan u skladu s tim. Mislim da vladi treba odati priznanje da je Hrvatsku zasad dobro vodila. Bilo je sigurno grešaka, ali ne bih napadao vladu i ne bih rekao da rade loše. Nitko ne može biti siguran hoćemo li do kraja biti uspješni, ali da je Hrvatska rangirana u drugim stvarima ovako uspješna kao protiv pandemije, svi bi živjeli puno bolje”, rekao je Lauc.

RADMAN ‘PROTIV SVIH’; NE BIH UVODIO STROŽE MJERE: ‘Imamo 967 smrti manje nego lani. Zašto je COVID postao takva zvijezda, celebrity?’

‘Premijer treba preuzeti ulogu Stožera’

Đikić smatra da su u Hrvatskoj uloge Vlade i Stožera pomiješane.

“Moramo uvijek pohvaliti vladu kad radi nešto dobro. I u lipnju smo zaista bili na nuli, ali zbog raznih razloga smo se previše opustili i proglasili pobjedu nad virusom. Mi smo u kolovozu prekinuli turizam jer smo dobili informacije izvana o tome koliko je zaraženih kod nas. Nama je trebao kvalitetni turizam s dosta testiranja. Hrvatska se u rujnu našla na listi najgorih u Europi, a danas smo u sredini ljestvice”, ističe Đikić te savjetuje da premijer treba preuzeti ulogu iznad Stožera jer je ovo puno šira kriza.

“Mogu se složiti s kolegom Đikićem da je trenutak da počnemo svi razmišljati o tome što nas čeka. Za dva tjedna nas čeka gore i ono što radimo danas odlučit će o onom što će biti za više tjedana”, dodao je Lauc.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.