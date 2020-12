Znanstvenik Ivan Đikić smatra kako su mjere zakašnjele te bi zbog toga epidemija koronavirusa u Hrvatskoj mogla biti pod kontrolom tek krajem sljedeće godine i to pod uvjetom da se većina građana cijepi

Posljednjih mjeseci, a naročito nakon eskalacije drugog vala zaraze koronavirusom, molekularni biolog s Medicinskog fakulteta sveučilišta Goethe u Frankfurtu, Ivan Đikić redovito se ne slaže s Vladinom strategijom borbe protiv koronavirusa. Na njegovu, ispostavilo se točnu, tezu o 1500 preminulih do kraja studenog, mnogi su se nasmijali. Sada tvrdi kako će se broj zaraženih i preminulih u Hrvatskoj smanjiti, samo je pitanje kada.

“Nacionalni stožer je počeo donositi sve ozbiljnije mjere i ako ih građani budu poštovali i u njima sudjelovali, rezultati bi se trebali vidjeti za dva do četiri tjedna. Nažalost, ne možemo reći kada će doći do ozbiljnog pada zaraženih i umrlih, te hoćemo li imati mirniji Božić u krugu obitelji ili ne, jer nemamo pouzdane brojeve o raširenosti virusa u populaciji. Podatak da je 40 posto testiranih pozitivno na koronavirus je uistinu alarmantan”, istaknuo je Đikić u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Danak u životima

Smatra da su Vlada i Stožer poprilično zakasnili s donošenjem strožih epidemioloških mjera, što će ostaviti danak u ljudskim životima i sporijem gospodarskom oporavku.

“Stožer je u toj strategiji potpuno zakazao i, nažalost, epidemija će kod nas trajati duže te će odnijeti veći broj ljudskih života, a ujedno će dovesti do dodatnih šteta u gospodarstvu. Vlada i Stožer su, nažalost, ignorirali brojeve koji su ukazivali na opasno širenje zaraze. Zakasnili smo oko tri do četiri tjedna i sada će ova širuća epidemija trajati znatno duže, a bit će i teže preuzeti kontrolu nad širenjem virusa. No i to je moguće brzim planom, koji uključuje puno veći broj testiranja i strože mjere, a posebno rad na povjerenju građana koji te mjere moraju primjenjivati. Ponavljam već od listopada da premijer i Vlada trebaju prezentirati strategiju RH u borbi protiv COVID-a, a koja će imati točne brojeve zaraženih i hospitaliziranih, povezane s točno definiranim mjerama zaštite zdravlja i gospodarstva”, rekao je znanstvenik.

Daleko od kontrole

Dodao je kako će zaraza biti pod kontrolom tek krajem sljedeće godine i to samo ako se 60 do 70 posto domaće populacije cijepi. “Trebat ćemo pričekati do početka 2022. godine kako bi bili potpuno sigurni da nema novih žarišta COVID-a”, naglasio je.

Prema njegovim riječima, cijepljenja ove godine neće biti i to zbog strožih pravila i rigoroznijih kontrola u Europskoj uniji. No, do ljeta sljedeće godine, uvjeren je, sve bi trebalo biti gotovo.

“Najvjerojatniji početak cijepljenja građana bit će u siječnju 2021. godine, a EU regulatorna pravila za odobrenje cjepiva su rigoroznija od onih u Velikoj Britaniji i SAD-u tako da će možda trebati malo duže vremena, no ipak je najvažnije provjeriti sigurnost i djelotvornost cjepiva. Svi trebamo biti strpljivi dok Hrvatska ne dobije dovoljno doza cjepiva. Moramo biti svjesni da cijeli postupak cijepljenja populacije u našoj državi može trajati do svibnja ili lipnja 2021. godine, jer osobe trebaju primiti dvije doze i razne vrste cjepiva neće biti isporučene odmah početkom siječnja”, ustvrdio je Đikić.

Na kraju je istaknuo da duboko vjeruje da će cijepljenje biti dobrovoljno i da će građani shvatiti njegovu važnost u suzbijanju epidemije.

