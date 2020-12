ĐIKIĆ DIGAO VELIKU PRAŠINU PROZVAVŠI TROJICU ZNANSTVENIKA ZA ŠIRENJE LAŽNIH VIJESTI: Evo tko je dosad bio u pravu

Situacija s pandemijom je nepredvidiva, a Đikić je jučer optužio Radmana, Lauca i Primorca za širenje lažnih vijesti o situaciji s koronavirusom

Znanstvenik Ivan Đikić jučer je u Dnevniku N1 Televizije Miroslava Radmana, Gordana Lauca i Dragana Primorca optužio za širenje lažnih vijesti o situaciji s koronavirsom. Đikić je poručio kako se izjave Primorca da je virus oslabio, Radmana da je mutirao i nestaje te Lauca da je dobro da se virus širi među mlađom populacijom šire kao “klasičan fake news”, prenosi Dnevnik.hr. “To nije samo moje mišljenje, nego svih članova znanstvenog savjeta. U njemu postoji ozbiljan problem. Izjave nas sedam nisu uzete ozbiljno, nego ove trojice, i zato smo u studenom imali ozbiljan gubitak života”, kazao je Đikić.

Slijedom njegovih optužbi, Dnevnik.hr napravio je zanimljivu kompilaciju nekih izjava znanstvenika koji svakodnevno iznose svoje prognoze o epidemiji. Jesu li se te izjave pokazale točnima, ostavljamo Vama na razmišljanje. Također, u obzir treba uzeti kako je situacija s epidemijom krajnje nepredvidiva te kako danas o virusu ipak znamo nešto više nego početkom godine.

Đikić je početkom studenog predvidio da će u Hrvatskoj do kraja mjeseca biti više od 1500 mrtvih. Mnogi su njegove prognoze dočekali sa skepsom ustvrdivši da su cifre pretjerane, no pokazalo se kako su Đikićeve predikcije bile čak i preoptimistične: u Hrvatskoj je zaključno s prvim prosincem preminula 1861 osoba, dok se danas broj popeo na 1916.

Vratimo li se nekoliko mjeseci u prošlost, Gordan Lauc u rujnu je procijenio kako je situacija tada bila potpuno pod kontrolom te se nadao da će blage mjere koje su tada bile na snazi u Hrvatskoj biti dovoljne da bez većih žrtava dočekamo kraj pandemije, dok je Đikić sredinom istog mjeseca ustvrdio da smo se previše zaigrali misleći da smo pobijedili virus: “To je sve bilo nestručno i to ignoriranje virusa dovelo nas je do toga da sada imamo više umrlih u ljeti nego što smo imali na proljeće“, poručio je 16. rujna.

Radman: “Smrtnost nas ne bi trebala zabrinjavati”

Miroslav Radman krajem studenog je poručio da nas ne bi trebala zabrinjavati smrtnost od koronavirusa ustvrdivši kako COVID ubija one ljude koji bi i tako bili umrli u toj godini. Brojni liječnici koji su na prvoj crti obrane od virusa demantirali su Radmana. Ivan Radoš, koordinator Respiracijskog centar KBC-a Osijek, početkom studenog u Dnevniku Nove TV rekao je da nije istina da samo stariji ljudi teško obolijevaju te da je tako bilo u početku pandemije. Dodao je i kako je kriva pretpostavka da bi oni koji su umrli, umrli tako ili onako. “Ljudi često kažu da su ti ljudi ionako bolesni i već bi umrli. Nažalost, to nije tako. Naši su bolesnici jako često kronični, ali oni s tom bolešću žive godinama. U kombinaciji s COVID-om to često bude smrtonosno. Bez COVID-a ti bi bolesnici živjeli još godinama, pa i desetljećima”, kazao je.

Kad je riječ o Draganu Primorcu, Đikić je njegovu izjavu da je virus oslabio proglasio opasnom. Primorac je, podsjetimo, u studenom iznio tri scenarija budućnosti COVID-a: “Prvi je da će virus nestati iz ljudske populacije te da će se zadržati u svom prirodnom životinjskom rezervoaru. Isto tako, moguće je da će virus nestati iz ljudske populacije, ali će se i dalje povremeno pojavljivati u određenim dijelovima svijeta, kako to upravo čini MERS ili ptičja gripa, dok zadnji scenarij predviđa sezonsko pojavljivanje virusa (slično gripi ili blagim prehladama izazvanim drugim koronavirusima), s tendencijom smanjenja virulentnosti. Bez obzira na završni scenarij, svijet i Hrvatska idu dalje”, optimistično je ustvrdio Primorac.

Djeluju li mjere?

Đikić pak kaže da ne treba govoriti o lažnom svjetlu na kraju tunela. “Do tog svjetla može umrijeti još nekoliko tisuća ljudi. Capak kaže da mjere djeluju. Za to nema nijednog podatka. Hrvatska ima 1040 zaraženih na 100.000 ljudi u dvotjednom prosjeku. To je najgori broj nakon Luksemburga. Umrlih je 149, to je više nego u četiri mjeseca na proljeće. To je uistinu zabrinjavajuće. Ne treba govoriti o lažnom svjetlu na kraju tunela, do tog svjetla može umrijeti još nekoliko tisuća ljudi”, kazao je.