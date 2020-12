ĐIKIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Mnogi su znanstvenici šokirani jer 3 znanstvenika, premijerovi savjetnici, daju lažne izjave’

Nazivali su me najgorim riječima, ali me to ne dira, jer znam što radim. Ja sam premijera pozvao da u normalnom razgovoru govorimo o krizi. Vjerujem da građani imaju potrebe čuti istinu

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić rekao je u razgovoru za N1 kako se nada da će Vlada poslušati što ostalih sedam članova znanstvenog savjeta ima za reći te da neće slušati samo premijerove savjetnike s čijim se, kao ni ostatak članova savjeta, odlukama ne slaže.

Ocijenio je rezultate Pfizera i Moderne vrlo pozitivnim.

“No trebamo biti skromni i strpljivi, jer ništa još nije odobreno. Tek kada bude odobreno ćemo moći ponuditi najbolje cjepivo za najbolju dobnu grupu. Cjepivo će ovisiti o rezultatima”, rekao je Đikić te dodao kako je većina članova znanstvenog savjeta rekla da su ove mjere trebale biti donesene početkom studenog.

‘Capak kaže da mjere djeluju, a za to nem nijednog podatka’

“To bi spasilo mnoge živote. Capak kaže da mjere djeluju. Za to nema nijednog podatka. Hrvatska ima 1040 ljudi na 100.000 zaraženih u dvotjednom prosjeku. To je najgori broj nakon Luksemburga, a umrlih je 149. To je više nego u četiri mjeseca na proljeće. To je uistinu zabrinjavajuće. Ne treba govoriti o lažnom svjetlu na kraju tunela, do tog svjetla može umrijeti još nekoliko tisuća ljudi”, kazao je.

Navodi i kako mnogi znanstvenici pomažu savjetima i angažmanom, no važno je da su podaci točni i da ih Vlada prati, dodaje.

‘Mnogi su znanstvenici šokirani’

“Važno je da nema povećavanja i umanjivanja kada paše politici. Od početka pandemije je vođenje skrenulo s puta znanosti na sklizak put politikantstva koji se miješa s lažnim izjavama trojice savjetnika premijera, što je neozbiljno. Mnogi su znanstvenici šokirani izjavama koji ti ljudi govore.

Mislim na izjave g. Primorca da je virus oslabio, g. Radmana da je mutirao i nestaje, te g. Lauca da je dobro da virus se širi među mlađom populacijom. To se šiti kao klasičan fake news. To nije samo moje mišljenje, nego svih članova znanstvenog savjeta. U njemu postoji ozbiljan problem. Izjave nas sedam nisu uzete ozbiljno, nego ove trojice, i zato smo u studenom imali ozbiljan gubitak života.

Mediji to nekada prezentiraju kao sukobe. Mi želimo pomoći i pružiti ruku, moramo smanjiti tenzije i ubitačno politikantstvo. Danas pričamo o tome kako će se opozicija svađati oko zakona”, rekao je Đikić.

Apel premijeru

Znanstvenik upozorava kako gubimo više ljudi dnevno nego tijekom najgorih dana Domovinskog rata.

“Nitko ne razgovara o ozbiljnosti problema – što radimo epidemiološki, koliko je zaraženih, koliko testiramo… Apeliram na premijera da odgovori na moje poruke koje su dobronamjerne i stručne. Ovo nije politička igra nego društvena kriza, on mora raditi s opozicijom, građanima i tada će dobiti podršku većine. Građani nemaju više povjerenja u destruktivan način komunikacije koji čujemo u zadnjih mjesec dana.

Kad vidimo da su se podaci promijenili, mijenjam zaključke, to je znanost. U Hrvatskoj se često u politici govori da lažete, da vas se blati, jer nemaju argumente. Nazivali su me najgorim riječima, ali me to ne dira, jer znam što radim. Ja sam premijera pozvao da u normalnom razgovoru govorimo o krizi. Vjerujem da građani imaju potrebe čuti istinu.

Većina ljudi želi čuti istinu i točne podatke”, zaključio je Đikić.