DIJELOVI ZEMLJE JUTROS SU SE SMRZAVALI U MINUSIMA: Dokad ćemo čekati proljeće? Vakula objavio prognozu do kraja svibnja

‘Nakon srijede, u nastavku ovog tjedna i početkom sljedećega na kopnu će najviše sunčanog vremena biti u petak, a ostali će dani biti promjenjivi, uz mjestimičnu kišu, osobito u nedjelju, koja će biti pretežno oblačna’, kaže prognostičarka Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a

Jutarnja svježina, pa i hladnoća, i dalje će se osjećati, posebice u kopnenom području, gdje je moguće ponavljanje jutarnjih temperaturnih “minusa”, čak i na više mjesta, pa i izraženijih nego u u utorak, kada je na meteorološkim postajama DHMZ-a u Sisku i Križevcima na pet centimetara iznad tla izmjeren -1 °C, u Karlovcu i Varaždinu -2 °C, a u Pazinu i Rijeci čak -3 °C!

Danas će tijekom dana većinom biti toplije nego u utorak, uz južinu, a pritom još uglavnom suho, ali uz sve mnogobrojnije oblake. Gdjekoje kišne kapi u drugom dijelu dana može biti na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, stoji u vremenskoj prognozi HRT-a, koju je objavio Zoran Vakula.

Za vikend opet obilnija kiša

Sutra će biti oblačnije i ponovno danju svježije, ali uz toplije jutro od srijede. U većini će krajeva biti barem kratkotrajne kiše, a u mnogim mjestima i pljuskova s grmljavinom. Tijekom petka će biti stabilnije i sunčanije, iako ne i posvuda suho, a od subote opet promjenjivije, uz češću kišu, uglavnom u nedjelju i obilniju.

Jugo i jugozapadnjak prevladavat će do subote, a od nedjelje će ponovno biti bure i sjevernog vjetra. Naravno, i svježijeg vremena. A tek u posljednjem svibanjskom desetodnevlju znatno se poveća vjerojatnost za malo dugotrajnije toplije razdoblje, pa i pretežno suho i sunčano.

Prema prognozi koju je za HRT pripremila dr. sc. Nataša Strelec Mahović, meteorologinja DHMZ-a, od sredine današnjeg dana oblaka će biti sve više, ali uz vrlo malu vjerojatnost kiše. Zapuhat će povremeno umjeren jugozapadnjak pa će danju biti toplije nego u utorak, od 17 do 20 °C.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u početku sunčano, a poslijepodne postupan porast naoblake. Potkraj dana i osobito u noći na četvrtak mjestimice može biti malo kiše ili lokalnog pljuska s grmljavinom, ponajprije u Istri i Gorskome kotaru. U gorju će puhati povremeno umjeren, na udare i jak jugozapadni vjetar. Jutro će u gorskim predjelima biti hladno uz mjestimičan mraz, moguće i maglu, a najviša dnevna temperatura u gorju oko 15 °C, a na moru oko 19 stupnjeva.

Nastavlja se promjenjivo vrijeme

U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Vjetar će oslabjeti pa će biti većinom slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 3 do 5 °C, uz obalu od 7 do 10 °C, a dnevna većinom od 17 do 19 °C. I na jugu Hrvatske sunčano, ponegdje i vedro, uz slab do umjeren vjetar, većinom jugozapadni i južni, te malo toplije nego u utorak.

“Nakon srijede, u nastavku ovog tjedna i početkom sljedećega na kopnu će najviše sunčanog vremena biti u petak, a ostali će dani biti promjenjivi, uz mjestimičnu kišu, osobito u nedjelju, koja će biti pretežno oblačna. Do subote vjetar većinom jugozapadni, pa će biti sve toplije. U nedjelju će zapuhati umjeren sjeverni vjetar s kojim će i zamjetno osvježiti. Od četvrtka na Jadranu slijedi nekoliko promjenjivih dana, uz mjestimične pljuskove i grmljavinu. Iznimka je petak, koji će kao i srijeda, biti većinom sunčan. U četvrtak i ponovno u nedjelju puhat će umjereno jugo, a nakon obilnije kiše u nedjelju – u ponedjeljak će okrenuti na buru i malo osvježiti”, prognozirala je za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.

