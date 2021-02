DIJELIO ‘POTREBITIMA’: Sinovi gradonačelnika od Slavonskog Broda dobili zemljišta za kuće, ali i APN-ove kredite. No, to nije sve…

Sinovi slavonskobrodskog gradonačelnika Mirka Duspare dobili su od Grada dvije parcele za izgradnju kuća te kredite APN-a, iako je pri dobivanju kredita i građevinskih dozvola bilo propusta

Grad Slavonski Brod je raspisao je 2019. godine javni poziv za dodjelu 26 građevinskih parcela u različitim dijelovima grada kako bi mladim ljudima bez krova nad glavom osigurao mogućnost da izgrade kuću. Uvjeti su da prijavitelj ili njegov bračni partner nemaju drugu nekretninu u svom vlasništvu te da budu mlađi od 45 godina.

Dvije su parcele na natječaju dobili 28-godišnji Stjepan i 31-godišnji Krešimir Duspara. Ništa to ne bi bilo čudno da se ne radi o braći, sinovima gradonačelnika Mirka Duspare. Obojica dovršavaju gradnju prostranih prizemnica na zemljištima koja im je na 99 godina dodijelio otac. Za parcelu od 600 kvadrata Krešimir plaća 119,2 kune mjesečnog zakupa, a Stjepan za 654 kvadrata izdvaja neznatno većih 121,40 kuna. Ako požele, nakon 10 godina imaju pravo otkupa zemljišta po cijeni od 209,83 kune po kvadratu, doznaje 24sata.

Darovao stan, dobio parcelu za kuću

Lokalni mediji pišu kako su sinovi dobili dvije susjedne parcele, ali i dozvole za gradnju, prije nego što je dozvolu dobila cesta koja vodi do njihovih parcela. Uz to, Stariji sin Krešimir se uopće nije smio javiti na natječaj, jer je već na svoje ime imao stan u Osijeku. Ali, to nije sve. On ga je darovao svojim roditeljima, pa onda uzeo subvencionirani stambeni kredit koji mu država isplaćuje iz proračuna, odnosno džepova građana. Niti njega ne bi mogao dobiti da ocu i majci nije poklonio stan u Osijeku od 57 kvadrata, za kojeg su njegovog oca gradski zastupnici prozivali, jer su sumnjali da je to bio dio “dogovora” s tvrtkom koja je gradila tržnicu.

No, mladi je Krešimir svoj dar vrijedan 447.000 kuna roditeljima dao svega četiri mjeseca prije nego što će Grad raspisati javni poziv za dodjelu parcela. Već u svibnju 2019., otprilike mjesec dana nakon raspisivanja javnog poziva, gradske su službe upisale pravo građenja te prepustile zemljišta zakupcima. U kolovozu je Stjepan Duspara, koji je, usput budi rečeno, također dobio kredit APN-a, dobio i građevinsku dozvolu, a njegov brat je to ostvario tek krajem siječnja 2020., jer je tražio neke izmjene.

Gradili prije dozvola za cestu

U cijeloj se priči pojavio i jedan problem. Naime, Zakon o gradnji brani izdavanje dozvola za gradnju objekata, ako ne postoji pristupni put ili građevinska dozvola za cestu. Stjepan je uspio preko susjeda dobiti kakav-takav pristupni put, no zato je Krešimiru trebala pristupna cesta. Rečeno-učinjeno, pa je dvotračna Ulica Jure Martinovića sa svom infrastrukturom dobila građevinsku dozvolu u svibnju 2020. Kao zalozi za kredite APN-a upisani su gradonačelnikova kuća te imovina obitelji Stjepanove zaručnice, doznaje se iz ureda gradonačelnika.

“Čak i ako je zakonito, onda je nemoralno da sinovi gradonačelnika dobiju takve velike parcele i otvara se pitanje je li bilo pogodovanja. Ali sigurno nije poštovan zakon kad su dobili dozvole za gradnju godinu dana prije dozvole za ceste. Osim toga, u Slavonskom Brodu postoje i druge mlade obitelji koje čekaju ceste i asfalt godinama, a iz proračuna je prioritet za gradnju imala ona koja vodi i do parcela Dusparinih sinova”, komentirala je slučaj nezavisna vijećnica Slavica Lemaić.

Sam gradonačelnik Duspara ne vidi ništa sporno. Tvrdi da isti program dodjele parcela provodi već pet godina te da ih je dosad dobila 41 obitelj. Istaknuo je kako su njegovi sinovi ponudili najbolje cijene zakupa, pa “nema zato govora ni o kakvom pogodovanju”. Potvrdio je i da je založio svoju kuću za Krešimirov kredit te pojasnio da je stan u Osijeku kupio on, također kreditom, kada je sin otišao studirati. Doduše, nije objasnio zašto ga tada nije prijavio u imovinskoj kartici na svoje ime. Iz Dusparina ureda tvrde i da je sve uredu što se tiče gradnje ceste, jer zakonski nije nužno da postoji asfaltirana cesta do objekta za kojeg se izdaje dozvola. No, karte pokazuju da nije bilo nikakve prometnice.