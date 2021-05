DIJANA ZADRAVEC: ‘U zdravstvu se krade novac poreznih obveznika, a iza toga se krije neliječenje’; Komentirala i Plenkovića

‘Odlasci radiologija su uzrokovani i odlaskom u mirovinu, njih osam, a pritom sam zaposlila 20 liječnika, 7 specijalista iz drugih kuća i 13 specijalizanata’

Liječnici Klinike za tumore izašli su prije tri dana na ulicu u znak protesta protiv načina na koji Dijana Zadravec upravlja tom bolnicom.

Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostiku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice iznijela komentirala je za RTL Danas događaje od posljednjih dana. Upitana je li ona zviždačica koja ukazuje na nepravilnosti ili ugnjetavačica kako njezini kolege govore i zbog koje liječnici daju otkaze, Zadravec odgovara:

“Gledajte, ja sam prvo Dijana Zadravec, sveučilišna profesorica koja ima međunarodnu karijeru koju je stvarala 25 godina i ja se ne skrivan iza nikakvih anonimnih prijava. Ja nisam promijenila ime i prezime kao što su to neki. Ukazujem na nepravilnosti koje zamjećujem u svojem radu kao predstojnica i kao prije, zamjenica ravnatelja. Prema tome, neću se pomiriti s činjenicom da se u javnom zdravstvenom sustavu događaju takve stvari da se krade novac poreznih obveznika i da se sve pušta da ide svojim tokom i da se prikazuju financijski gubici, a zapravo se iza toga velikim dijelom krije, ne liječenje bolesnika nego otuđivanje novaca, nas poreznih obveznika.”

Optužena za fizičko nasilje

Zadravec tvrdi da je nepravilnosti prijavljivala više puta Općinskom i Županijskom državnom odvjetništvu i to kroz više godina.

“Iz 2016. prijavila sam stjecanje nepripadajuće materijalne koristi koje se dogodilo u KBC-u Sestre milosrdnice, na temelju falsificiranih službenih dokumenata. Konkretno, pisali su se prekovremeni sati koji se nisu odradili. Nadalje, prijavila sam zloupotrebu službenih ovlasti. Nadalje, prijavila sam ministra Beroša za nezakonito snimanje našeg privatnog razgovora i za stavljanje na razglas i zadnje što sam prijavila, ali još prije toga gospođu Miu Primorac koja je namještala natječaje za moj europski projekt težak 32 milijuna kuna gdje je bila u sukobu interesa i namještala tvrtki…”, rekla je Zadravec za RTL Danas.

Upitana je li slučaj s Primorac vezan uz to da je Zadravec optužena za fizičko nasilje, odgovorila je potvrdno. Kaže da ju je Primorac lažno optužila. “Uhvatila sam ju da je istovremeno radila u KBC-u Sestre milosrdnice i za Europlantaže za koje je namještala natječaj”, kaže.

U kojoj su fazi ti slučajevi?

“Znači još jedan, samo da nadopunim. Nedavno sam otkrila da se falsificiraju dokumenti da se potpisuje na mjesto predstojnice što sam ja. Odjelni liječnici, doktor Klaus i doktor Čulo, prijavila sam Županijskom državnom odvjetništvu. Za sada, osim za ministra Beroša, bila sam pozvana u Heinzelovu, dala sam svoj iskaz, a po ostalim predmetima nemam saznanje u kojoj su fazi”, navodi Dijana Zadravec.

Odgovarajući na pitanje kako je moguće da je u sukobu s podređenima i nadređenima, kada se u obzir uzmu Beroš i Zovko, Zadravec kaže: “Ovo zadnje što se dogodilo, ja sam u Klinici za tumore, znači KBC Sestre milosrdnice. Ja sam šef radiologije u tri bolnice, znači to su naše tri lokacije: Vinogradska, Ilica i Draškovićeva i dogodilo se da su otišla tri mlada liječnika koji nisu eksperti nego su amnestirani od troškova specijalizacije što se dogodilo 2016. na inicijativu HUBOL-a.

Danas radiolozi koji su deficitaran kadar mogu slobodno migrirati. Oni to čine u različite ustanove, u inozemstvo ili privatno ili druge javno zdravstvene ustanove. Kontinuirano iz svih hrvatskih bolnica, liječnici radiolozi prelaze u iz jedne kuće u drugu ili inozemstvo, ali samo se mene proziva za odlazak.”

‘Ne osjećam se odgovorno za odlazak radiologa’

Zadravec se ne osjeća krivom za odlazak radiologa iz Klinike. Upitana je osjeća li odgovornost zbog toga.

“Apsolutno ne, ali mi je krivo da se zapravo nije do sada detektirao problem manjka radiologa koje sam ja već pokušala nadomjestiti s raspisivanjem 24 specijalizacije za KBC Sestre milosrdnice iz radiologije što sam unijela u Nacionalni plan Ministarstva zdravstva.

Moram još reći, odlasci radiologija su uzrokovani i odlaskom u mirovinu, njih osam, a pritom sam zaposlila 20 liječnika, 7 specijalista iz drugih kuća i 13 specijalizanata. Recimo još primjer, KBC Rebro je u godinu i pol dana izgubilo 12 radiologa, Merkur je izgubio 11 radiologa, isto u kratkom periodu, a preostalo ih je samo trećina. Znači taj problem, ako se sjećate u Splitu, šef radiologije je 2018. zavapio jer nedostaje radiologa. Onkološki bolesnici čekaju 12 mjeseci na pregled”, odgovara predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostiku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Drži li koga Zadravec u šaci?

Novinar RTL-a Danas naveo je da HUBOL žestoko kritizira Zadravec i da navode da u šaci drži jednu kliniku, jednog ministra i Vladu. Pitao ju je drži li ih u šaci i čime.

“Pa postavila bih pitanje tko je HUBOL i što je HUBOL? HUBOL je udruga liječnika, odnosno bolničkih liječnika. Ja sam bolnički liječnik i ne znam nikog od bolničkih liječnika koji su u HUBOL-u.

Oni su imali stanovitu ulogu u štrajku liječnika 2013. kada sam bila v.d. predstojnice i tada sam od njih doživjela napad iz razloga što su oni htjeli slomiti bilo kakvo provođenje zdravstvene zaštite, a ja sam bila u svojstvu v.d. predstojnice zaista u poziciji da sam morala osigurati zdravstvenu zaštitu pacijentima. Nikog ne držim u šaci, iza mene ne stoji politika jer ja svoju karijeru sveučilišne profesorice gradila bez politike. Iza mene stojim samo ja”, kaže.

Na snimci telefonskog razgovora s Berošem, Zadravec je premijera oslovljavala imenom. Upitana je u kakvom su odnosu ona i premijer Plenković. “Premijer Plenković i ja smo stranački kolege. Mi smo poznanici. Zadnji put sam ga srela na jednom stranačkom okupljanju prošlo ljeto u Varaždinu. Mi se ne čujemo i ne komuniciramo”, odgovara Zadravec.

Zadravec kao potencijalna ministrica zdravstva

Novinar je naveo da se Zadravec spominjala u kontekstu ministrice zdravstva, ali da se to nije dogodilo zbog toga što joj nije produžena licencija. “Ne, ja nikada nisam izrazila želju niti je nisam javno rekla da želim biti ministrica, a to mogu i sada ponoviti. To mi nije cilj”, odgovara Zadravec.

Kaže da ju zanima jedino pozicija ravnateljice KBC Sestre milosrdnice jer “ima plan i program”. Navodi da “zna tu kuću jako dobro”. Upitana što je s natječajem i je li se ponovljeni natječaj raspisao Zadravec kaže: “Po mojim saznanjima, to će se dogoditi sada negdje, 20. svibnja. Budući da je doktor Zovak v.d. ravnatelja, a prema mojim saznanjima je godinu dana zakonska mogućnost biti v.d. ravnatelja”, kaže Zadravec za RTL Danas.

Odgovarajući na pitanje hoće se na natječaj prijaviti ona i dr. Zovak, Zadravec odgovara da za Zovaka ne zna, ali da zna da će se ona prijaviti.