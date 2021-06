Liječnica i smijenjena predstojnica Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice Dijana Zadravec na N1 je pojasnila kako je s bolovanja otišla na sastanak s ministrom Vilijem Berošem i kako se pojavila u studiju.

"Ja sam na bolovanju zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja i potrebno mi je liječenje. Molila sam gospodina Vatavuka da mi odobri korištenje starog godišnjeg, ali mi nije odobrio. Ostala sam na bolovanju, ali mi nije preporučeno da moram strogo mirovati", objasnila je.

I drugi liječnici dobili slične otkaze

Dodala je i da joj se javilo nekoliko liječnika iz četiri velike hrvatske bolnice koji su dobili otkaze zbog navodnog mobinga kad su počeli ukazivati na probleme u zdravstvu. Komentirala je i najavljenu konferenciju za medije na kojoj bi sadašnji vršitelj dužnosti ravnatelj, Zoran Vatavuk navodno trebao dati ostavku.

"Ne čudi me da je gospodin Vatavuk odlučio tako. Ono što je zapravo učinio, ostat će zapamćen po tome, jest moja nezakonita smjena. Mislim da je time izvršio svoju ulogu, pa sad može dati i ostavku. Mislim da je njegova misija time završena.

Nisam dobila strogo mirovanje, mogu govoriti. Njima je cilj da me ušutkaju. Sve je počelo nakon moje prijave županijskom DORH-u. Smijenili su me jer navodno rušim ugled bolnice. Kao što znamo, članak 38. Ustava daje slobodu govora pogotovo kada se to odnosi na korupciju", rekla je Zadravec.

Nezakonita smjena

Smatra da je njena smjena s mjesta predstojnice Zavoda za radiologiju potpuno nezakonita. "Nezakonita je i prvostupanjska odluka gospodina Vatavuka i drugostupanjska odluka gospodina Dulibića. Nisu se poštovali Ustav ni zakon o zaštiti prijavitelja. Zakon dopušta ministru da utvrdi zakonitost tog pravnog akta. Ako je nadzor objektivan, te nezakonitosti će biti ispravljene na način da ću ja biti vraćena", kazala je Zadravec.

Osvrnula se i na sastanak s ministrom Berošem s kojim je razgovarala o svojoj smjeni. "Sumnjam da će i ako se dogodi da ministar uspije i pokrenuti taj postupak pravna služba to odraditi na objektivan način. Taj se postupak može provesti i po službenoj dužnosti, ali i na zahtjev stranke zainteresirane u postupku. Ja nisam štetila ugledu bolnice kad sam javno progovorila o kriminalnim radnjama", ističe i dodaje da joj je drago što je Beroš našao vremena za nju iako misli da se sastanak trebao dogoditi ranije.

Korist privatnim poliklinikama

Modernizaciju radiologije se koči, a jedini cilj je bio njena smjena, kako bi se namaknula korist privatnim poliklinikama, uvjerena je.

"Radiolozi su u panici, ne mogu izdržati taj pritisak. Tko bi istupio javno kad vide kakav ja pritisak izdržavam? Oni su meni, 42 radiologa, dali podršku. Oni me zovu i pitaju kako nešto napraviti. Sad je sve u kaosu, Vatavuk se ne javlja na telefon. Želim se vratiti na mjesto predstojnice s kojeg sam smijenjena. Ja ne mogu biti smijenjena jer sam upozoravala na nepravilnosti i navodno rušila ugled bolnice", rekla je i zaključila:

"Stojim iza svih svojih riječi, za sve imam dokaze. Nadam se da će DORH odraditi svoj posao. Sumnjam da će se sve moći istražiti u tri tjedna."