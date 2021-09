Epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer komentirala je trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. U Studiju uživo N1 televizije govorila je i o uvođenju covid potvrda u zdravstveni sustav te se osvrnula na popis stanovništva.

Na početku je komentirala situaciju u Osnovnoj školi u Krapinskim Toplicama gdje roditelji jednog od učenika ne žele da njihov sin nosi masku u školi, zbog čega danas sjede s njim pred ulazom u školu i uče.

“To je nedopustivo, svinjarija. Prošle godine su maske bile preporučene za cijelu nastavu od 5 do 8. razreda. Ove godine smo napravili drastičan rez i popustili mjere, maske se nose u školama u hodniku od ulaza do učionice. Raditi ovakve performanse za masku koja se nosi 3-5 minuta… Za tako malo vremena imati tolike neugodnosti je zaista nedopustivo, to se ne može tolerirati”, poručila je Mayer.

Epidemiologinja je kazala kako imamo najlabavije mjere da da je cilj da se nastava održava uživo.

Covid potvrde za popisivače?

Jučer je krenula prva faza ovogodišnjeg popisa stanovništva. Radi se o digitalnom popisivanju koje traje od 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja kreće od 27. rujna kada na teren izlaze popisivači. Mayer je pojasnila koje sve uvjete popisivači moraju ispuniti.

“Popisivači će dolaziti starijim osobama, u kućama, zadržavat će oko 30 minuta. Razgovara se intenzivno da će popisivači morati imati covid potvrde. Vrlo vjerojatno će ih morati imati", naglasila je epidemiologinja.

“Tražit će se covid potvrde od popisivača jer će se duže vrijeme zadržavati i kod starijih u kućama”, dodala je Mayer.

'Inat i prkos nisu nigdje dobrodošli'

Epidemiologinja HZJZ-a govorila je i o uvođenju covid potvrda u zdravstveni sustav. Navela je da će svaki zdravstveni djelatnik moći dobiti potvrdu ukoliko je cijepljen ili je prebolio bolest ili se testira.

“Idemo prema tome da se velika većina zdravstvenih djelatnika, svi koji rade u zdravstvenom sustavu ili moraju cijepiti, ne moraju se cijepiti, ali ako su preboljeli bolest unutar 270 dana ili će se testirati i dobit će covid potvrde”, navela je Mayer.

Testiranje će na početku ići na trošak ustanova, kazala je epidemiologinja. “Nema zdravstvenog radnika koji nije čuo o svim dobrobitima cjepiva. Zašto se ljudi ne žele cijepiti? Mislim da je to njihova osobna odgovornost, ali inat i prkos nisu nigdje dobrodošli, a pogotovo u zdravstvenom sustavu”, istaknula je Mayer.