Dijana Mayer je rekla kako polako izlazimo iz tamnocrvenog što je dobro, ali nije cijela Hrvatska.

"Kontinentalna Hrvatska je u crvenom, Zagreb je i dalje u tamnocrvenom, Istra i Dalmacija su i dalje u tamnocrvenom. Vidi se blagi pomak prema drugim bojama na semaforu. Nadamo se da će cijela Hrvatska uskoro biti barem u crvenom. Za sve treba vrijeme i dalje treba biti na oprezu. Nemamo samo koronavirus. Ona je i dalje nažalost glavna respiratorna infekcija. Postoje i druge respiratorne bolesti", započela je.

"Otpočetka sezone gripe imamo 1358 pozitivnih uzoraka na gripu. Prevladava tip gripe A. Ona je preko 96 posto zastupljena. Bilo je sporadičnih slučajeva H1N1. Imali smo 25 slučajeva flurone, što je kombinacija simptoma gripe i koronavirusa. Ovih 2061 novooboljeli, to je nekih 30 posto od broja testiranih. Ako se tome dodaju i oni koji su se testirali i brzim antigenskim testom, što ih je jučer bilo 1192 pozitivna, to je bilo 20 posto broja od onih testiranih. I dalje su brojke visoke. I dalje ove brojke pozivaju na oprez i pažnju", rekla je. Smatra kako gripa nije postala veći problem od koronavirusa jer je došlo do jednog preklapanja.

"Prošle godine nismo imali registriranu nijednu gripu. Gripa ima specifične simptome s jako visokom temperaturom, naglim početkom, bolovima u zglobovima i mišićima. Gripa je teška bolest gdje ste pet dana u krevetu i ne možete se ustati, kako simptomi znaju biti jaki. Liječi se simptomatski. Otpočetka sezone imali smo nešto manje hospitaliziranih zbog gripe. To su osobe koje su imale i druge komorbiditete", rekla je Mayer.

Dino Kozlevac je rekao kako je Istra u tamnocrvenoj boji na korona karti jer su sastavni dio jadranske regije.

"Istra je već dva tjedna po našim podacima u crvenom. Nadam se da će Institut Robert Koch kao i dosad procjenjivati Hrvatsku po županijama i tu da se u lokalnim i mikrolokacijama daju ocjene kakva je situacija što ima utjecaj na dolazak ljudi", započeo je Kozlevac.

"Nadam se da ove godine neće imati utjecaja ove boje koje su crvene. Boje se sad procjenjuju po stupnju procijepljenosti i broju testiranja. Nismo u takvoj situaciji bili ni prošle ni pretprošle godine. Imamo još uvijek visoke brojke. Nama već dva tjedna rastu brojke u odnosu na prethodno razdoblje. Prema situaciji u cijeloj Europi i dominantnoj crvenoj brojki, mislim da će se ljudima omogućavati nesmetano kretanje. Mislim da će standard biti COVID potvrda da će se to kontrolirati, iako ni to više nije apsolutna zaštita. Turistički radnici procjenjuju da bi trebala biti dobra situacija. Nažalost, nije samo koronavirus u pitanju, već i situacija vezana za rat. Svi činimo koliko možemo, mjere su opuštene", rekao je.