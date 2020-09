STIGLE SU PRVE DIJAGNOZE: Evo koje stvari osjećaju ljudi koji i službeno imaju PTSP od potresa

‘U svakom slučaju čini mi se da jako velik broj mojih sugrađana ima PTSP. Ja imam. Da. Budim se usred noći i osjećam da traje potres’

Točno šest mjeseci poslije, u podsljemenskoj zoni, buđenje u 2:37, uz poznatu jezivu tutnjavu. Iako seizmolozi to ne mogu točno odrediti, nagađa se da je 10 km ispod zemlje, ispod zagrebačkog naselja Gračani bio epicentar. Mještani kažu da su ga itekako osjetili. “Tutnjava i streslo se, baš se vidjelo po namještaju”, govori Dubravko. “Svaki dan pomalo podrhtava”, kaže Ante, javlja RTL.

Nakon ovog trenutka u ožujku do danas Zagreb je protreslo 2400 potresa, od toga više od 180 jačih od 1,3 po Richteru, dakle onih koji se osjete. Nedavno smo doznali da je kostimografkinji Morani Cerovec i službeno dijagnosticiran potres PTSP. Za Direkt književnica Silvija Šesto otkriva da i ona misli da ima istu dijagnozu. “U svakom slučaju čini mi se da jako velik broj mojih sugrađana ima PTSP. Ja imam. Da. Budim se usred noći i osjećam da traje potres”, kaže Šesto za RTL.

Kad se probudi usred noći povratak u san je jako težak i za Katarinu Crnčić. “Najviše razmišljam o tome kako nemamo nikakav način da to predvidimo i da se osiguramo i zapravo mi je jako teška, ova tišina koja traje po noći i kako je grad tih, razmišljam i tada je bilo tiho, tjeskobno je to raspoloženje”, kaže Katarina.

Napad panike?

I jedna i druga su potres u ožujku proživjele u centru i još uvijek žive u centru u zgradama koje se često tresu. Njihovo mentalno stanje vjerojatno ipak nije PTSP, već napad panike – objašnjava psiholog Igor Čerenšek. “Radi se o napadajima panike koji se javljaju češće nego inače. To se javlja kao rezultat anksioznosti uzrokovane nečime”, kaže psiholog.

Jer za PTSP dijagnoze je bilo prerano, dosad. “Sad nakon što je prošlo već šest mjeseci od samog događaja dolazi do toga da se prvi put dijagnosticiraju ljudi koji doista boluju. Šest mjeseci je kriterij, u tom periodu osoba pokazuje posljedice izloženosti velikom stresu”, pojašnjava Čerenšek.

Stresu ne pomaže ni kad seizmolozi kažu teško prihvatljivu činjenicu – gori potres možda tek slijedi. “Za zagrebačko područje je projekcija 6,3 do 6,5 po Richteru, to je 30 puta jače nego ono što smo proživjeli”, govori Tomislav Fiket, seizmolog. Ali nemoguće ga je predvidjeti. On se može dogoditi sutra, za 100 ili za 500 godina.

