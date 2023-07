Nevrijeme je napravilo veliku štetu diljem Hrvatske, a među oštećenima je i mladi bračni par Novak s Miroševca koji je prije sedam godina svu svoju ušteđevinu uložio u pokretanje vlastitog poslovanja.

Materijalnu štetu procjenjuju na oko 50 tisuća eura, javlja RTL. No tu nije kraj njihove muke. Novakovi su sa svojim projektom izgradnje plastenika prošli na natječaju Europske unije koja im je nakon realizacije projekta trebala isplatiti polovicu uloženih sredstava. Dva tjedna prije kraja radova oluja je poharala OPG i vratila par koji se bavi uzgojem ekološkog povrća na početak priče.

"Digli smo kredit od gotovo milijun kuna, odnosno oko 130.000 eura, bili smo pri kraju radova kad je nevrijeme sve uništilo. Projekt nakon završetka mora proći kontrolu i nakon toga smo trebali dobiti povrat gotovo polovice iznosa. Sad smo u situaciji da imamo kredit koji ne možemo plaćati, nemamo završeni projekt i jednostavno smo ostavljeni s ogromnom štetom iz koje se ne možemo sami izvući“, rekla je za Jutarnji listMateja Novak, koja je studij medicine stavila na pauzu dok posao ne stasa. Suprug Neven po struci je, inače, informatičar, no napustio je taj posao kad se posvetio OPG-u.

Plastenici jedino rješenje

"Ekološko povrćarstvo na otvorenom postalo je gotovo nemoguće zbog čega su plastenici jedino rješenje za uzgoj i stabilne prinose. Naš je plan bio prekriti osam tisuća kvadrata plastenicima, ali ovo nas je obeshrabrilo“, govori Mateja.

Urod izgubljen u nevremenu smanjio im je prihode i poremetio redovno poslovanje, ali to je nešto s čim su u startu računali zbog nepredvidivosti prirode. Ono što Novakovima predstavlja najveći problem je uništena infrastruktura čiji je popravak skup. S obzirom na to da imaju ogroman kredit, poslali su zamolbu u banku za odobrenje moratorija no odgovor još nije stigao.

Većinu proizvoda prodaju na štandu koji se nalazi na samom OPG-u, dok mali dio ide u veleprodaju. Zbog toga što nemaju trošak logistike imaju nešto niže cijene od konkurencije.

"Do sad smo gurali i borili se, no razmišljamo o opciji da sve rasprodamo, zatvorimo kredit i krenemo se baviti nečim drugim", priznala je Mateja koja ni sama ne zna kako će vijest priopćiti kupcima ako do toga dođe.