DIGLI KREDITE, A SAD SU U PANICI: Isplati li se uopće iznajmljivati? Nekom smrkne, drugom svane. Profitirati bi mogli podstanari

U Splitu je danas ostalo čak 599 slobodnih apartmana

Danas su potencijalni gosti u Splitu preko Booking.coma još uvijek mogli birati između 599 apartmana. Za noćenje u njima bi trebali izdvojiti od 281 do 11.229 kuna, piše Slobodna Dalmacija. Višeznamenkaste cijene nisu realne i uglavnom ih stavljaju vlasnici koji ne žele iznajmiti smještaj ili im je smještaj već zauzet preko drugih portala. Tako se u ponudi našlo 13 apartmana s cijenom do 360 kuna po noćenju, od 360-730 kuna košta 314 apartmana, od 730-1100 kuna stoji 231 apartman, od 1100 do 1400 kuna ima 82 apartmana, te skupljih od 1400 – njih 63.

Neki su se preračunali

Nekim iznajmljivačima je godina odlična, a dio njih već počinje zbrajati prihode i razmišljati isplati li im se dalje iznajmljivati. Naročito se to odnosi na one koji zbog svog posla moraju koristiti usluge praonica, čistačica, čime si smanjuju zaradu. U najgoroj situaciji su oni koji su tek započeli iznajmljivanje i podigli kredite vjerujući kako će rate platiti bez problema od novca gostiju te oni koji su otišli u podstanare na nekoliko mjeseci misleći kako će iznajmljujući dovoljno zaraditi i da plate podstanarstvo i naprave novčane zalihe za ovu zimu.

TURISTIČKA SEZONA VISI O KONCU? ‘Gosti masovno otkazuju rezervacije. Neki će doživjeti razočaranje i svi će im biti krivi’

Nelegalno tržište

Iako je sezona mnogima tek započela i do kraja se može još svašta dogoditi, realno je za očekivati da će ujesen na tržištu narasti ponuda stanova podstanarima i to u puno većem broju nego dosad. To znači da bi mnogi mogli odustati od iznajmljivanja turistima. Moguće je i da će se jedan dio legalnih iznajmljivača prebaciti na nelegalno tržište, pogotovo ako se zna da velik broj iznajmljivača otvoreno kaže da nikada ne bi prijavili susjeda koji iznajmljuje smještaj “na crno”.

Poznato je da legalnog iznajmljivača inspekcija može svakodnevno provjeravati, dok je kod “ilegalaca” procedura mnogo kompliciranija pa je i to razlog zbog čega veliki broj vlasnika smještaja godinama radi “u sivoj zoni”.

PROBLEMI ZA DOMAĆI TURIZAM? ‘Sezona će biti na razini lanjske, ali to ove godine neće biti dovoljno’