DIGITALIZIRANI UPIS U SREDNJE ŠKOLE SADA TRAJE DUŽE: Roditelji i ravnatelji nezadovoljni: ‘Nikome nije jasno zašto je rok za upis 3 tjedna….’

Jesenski štrajk nastavnika i profesora, kao i pandemija koronavirusa, neki su od razloga zašto je upis osmaša u srednju školu tako dugotrajan

Kada se spomene pojam “digitalizacija”, tada se prvo pomisli da bi se nešto na “digitalizirani način” trebalo riješiti brže i bezbolnije nego na tradicionalni. No, čini se da isto ne vrijedi za upis učenika u srednje škole jer upis, premda digitaliziran, dugotrajnije traje nego ranijih godina. Jesenski štrajk nastavnika i profesora, kao i pandemija koronavirusa, neki su od razloga zašto je upis osmaša u srednju školu tako dugotrajan.

Prema pisanju Glasa Istre, profesori, ravnatelji i roditelji nezadovoljni su zbog sporosti upisnog procesa koji se odvija isključivo digitalno, dakle preko interneta. K tome, velik broj roditelja naglašava da zbog upisa svoje djece u prvi razred srednje škole, propadaju planovi za ljeto. Ravnatelj Gimnazije u Puli, Filip Zoričić, tvrdi da je postupak prijava za upise te cijeli proces upisa počeo 1. lipnja i da trage skoro do kraja srpnja.

“Nikad nismo imali toliko dug rok. Nikome nije jasno zašto je to tako, a Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, čiji smo članovi, dala je jasan prijedlog da se ti rokovi skrate na način da budu primjereni svim poslovima koje učenici imaju i ne bi nitko bio uskraćen. Nažalost, po tko zna koji put ravnatelji nisu bili konzultirani niti pitani za savjet i imamo gotovo dvomjesečni proces upisa. To je loša odluka, jer uza sve stresove koje su djeca, roditelji i nastavnici prolazili, trebalo je imati takta i razumijevanja i omogućiti razumni i kraći rok, uostalom, kao i svih prijašnjih. Jedino dobro je što dokumente mogu slati e-poštom i to svakako treba podržati”, pojasnio je pulski ravnatelj za Glas Istre.

Kako izgleda taj ‘digitalizirani upis’ u školu?

Danas, 8. srpnja, počela je prijava obrazovnih programa, što znači odabir željenih srednjih škola, što traje do 12. srpnja. Do tog datuma završit će i prijave za škole koje zahtjevaju posebne prijave. Što se tiče dostave dokumentacije redovnih učenika, rok je do 13. srpnja, a u to je uključena i dokumentacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se pribavljaju dodatni bodovi za upis deficitarnih zanimanja.

Idućih tedan dana, od 13. do 20 srpnja, traje rok za unos prigovora na osobne podatke, rezultate dodatnih provjera, natjecanja kao i na podatke kojima se ostvaruju dodatna prava upisa. Završetak prijava u srednje škole završava 22. srpnja pa tog datuma počinje i ispis prijavnica koje se ove godine mogu slati mailom. Za 25. srpnja predviđena je objava tablice konačnog poretka upisanih učenika u prve razrede srednje škole. Dostava potpisanog obrasca o upisu u prvi razred srednje škole u koju se učenik potpisuje traje u razdoblju od 27. do 31. srpnja.

Prema pisanju Glasa Istre, ove školske godine, velik broj osmaša ostao je bez mogućnosti sudjelovanja na državnim i županijskim natjecanjima iz raznih školskih predmeta kao i bez polaganja stručnih ispita iz stranih jezika. Osim toga, nisu sudjelovali na sportskim natjecanjima koja su donosila dodatne bodove za potrebe upisa željene srednje škole.

Tri upisna roka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je upute s tri upisna roka kada su u pitanju osmaši koji trebaju poći putem srednjoškolskog obrazovanja. U uputama stoji da u ljetnom i jesenskom upisnom roku učenik može prijaviti najviše šest srednjih škola. Srednje škole koje izvode odabrane programe obrazovanja moguće je pretraživati prema zadanim kriterijima pretrage. Pretragu je moguće prilagoditi s obzirom na županiju, vrstu škole, naziv škole, naziv programa obrazovanja itd. Kako piše Glas Istre, za svaku srednju školu moguće je pogledati detaljne informacije koje sadrže opis programa obrazovanja koji se u njoj provodi, popis preduvjeta, strukturu bodovanja te ostale bitne informacije o programu obrazovanja.

Na listu prioriteta dodaju se programi obrazovanja koje osmaši žele upisati. Lista prioriteta može se mijenjati do roka navedenog u kalendaru. Inače, listu prioriteta treba s pažnjom pripremiti i to tako da se na vrh liste stavi srednja škola koju učenik najviše želi upisati pa nakon toga tek ostalo. Učenik-kandidat će se optimalno rasporediti na program obrazovanja koju mu se nalazi na vrhu prioritetne liste, a za koji se, gledajući ostvarene bodove, nalazi u sklopu upisne kvote. Ono što je bitno jest da učenici do zaključivanja odabira srednjih škola, provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani onako kako su željeli.

Vrlo je važno da se na listi prioriteta učenika nalaze samo srednje škole koje on želi upisati. Roditelji, učenici i ravnatelji morat će se nositi s tri duga i stresna tjedna kada su upisi u željenu srednju školu. Paradoksalno, uvođenjem digitalitacije, proces upisa u škole postao je duži nego što je bio ikada ranije.