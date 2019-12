DIGITALIZACIJA U HRVATSKOJ SE POMAKNULA S MRTVE TOČKE: Danas predstavljeni servis za otvaranje tvrtki i digitalna polica autoosiguranja

Nakon što je prije tjedan dana predstavljen Centar dijeljenih usluga, odnosno ‘državni cloud’, danas su predstavljeni digitalni servis START koji objedinjava sve institucije i procese potrebne pri otvaranju tvrtke te digitalna polica automobilskog osiguranja

Danas je nakon brojnih najava predstavljen internetski servis START. Njegova je zadaća skratiti poduzetnicima vrijeme za otvaranje tvrtki te pribavljanje svih potrebnih dokumenata za taj čin. Tako je ovaj servis na jednom mjestu objedinio čak osam državnih institucija, a njime se tvrtka može otvoriti za pola sata, uz nekoliko klikova mišem. Za potvrdu o otvaranju tvrtke je, međutim, potrebno čekati tri do četiri dana.

“Nema više obilaska državnih službenika, ne odlazi se u ine institucije pa čak ni u banku. Sve se to rješava iz računala u vašoj dnevnoj sobi”, rekao je za N1 Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetnišva i obrta na predstavljanju START-a.

Jedna od institucija koja je uključena u novi digitalni sustav je i Hrvatska gospodarska komora. Njihove su usluge sada po prvi puta dostupne na jednome mjestu i online, a već planiraju i stvaranje “digitalne komore”. Uz servis START, uskoro će biti dostupna i servis STOP koji će služiti za zatvaranje poslovnog subjekta, što je dosad također bio dugotrajan i poprilično skup proces.

Još ništa od e-Poslovanja

Nastavak je to vala dugoodgađane digitalizacije javne uprave. Naime, još su se ranije spominjali sustavi koji bi trebali objediniti sve potrebe poduzetnika na jednom mjestu. Takozvano e-Poslovanje bilo je najavljeno još 2017. i do danas nije ugledalo svjetlo dana, a servis START samo je dio tog sustava.

Nešto manje vremena od najave do realizacije je prošlo za Centar dijeljenih usluga ili “državni cloud”. On je bio najavljen početkom ove godine, a predstavljen je 25. studenog. Znakovito, informatička razvojna tvrtka APIS IT predstavila ga je upravo danas u Kopenhagenu na sastanku europske organizacije EURITAS, kao cloud strategiju hrvatske javne uprave. CDU je ocijenjen kao “iskorak u standardizaciji i razvoju digitalnih usluga”, a to bi i trebao biti jer je u ranijim najavama bilo govora i o umrežavanju čak 300 tijela javne uprave.

Danas su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova i osiguravajućih kuća predstavili i digitalnu policu automobilskog osiguranja, što je još jedan iskorak u digitalizaciji upravnih poslova na koje se građani često oslanjaju.

Digitalizacija doživjela kritike Svjetske banke

Čini se kako se za sveobuhvatnije aktiviranje javnih internetskih servisa i usluga trebalo čekati kritike izvana, a ne ponavljanje priča o glomaznom birokratskom aparatu i nepotrebnoj papirologiji. Naime, ovogodišnje izvješće Svjetske banke svrstalo je Hrvatsku na 51. mjesto od 190 zemalja po kvaliteti regulative poslovanja, čime smo lošiji od Srbije i Crne Gore. Ministar uprave Ivan Malenica je na konferenciji Oracle Modern Business Forum, održanoj 13. studenoga u Zagrebu najavio, između već spomenutih sustava, i uvođenje “ministarstva bez papira”, što bi trebao biti nastavak, čini se, konačno započetog procesa dovršenja digitalizacije javne uprave.

