DIGITAL SHAPERSI EKSKLUZIVNO NA RTL PLAYU: Pratite uživo uzbudljivu konferenciju o digitalnoj transformaciji

Kraj studenog već je treću godinu za redom rezerviran za RTL-ovu konferenciju Digital Shapers, a svi zainteresirani za digitalnu transformaciju, jednodnevnu konferenciju moći će pratiti uživo ekskluzivno na RTLplayu!

I ove godine u Kaptol Boutique Cinema stiže preko 30 domaćih i inozemnih stručnjaka iz područja digitalnog razvoja. Zanimljivim i inspirativnim pristupom podijelit će s nama iskustva i rješenja iz prakse, a odabrana predavanja i panele moći ćete pratiti uživo preko Digital Shapers kanala 28. studenoga od 9.30 sati, samo na RTLplayu.

Prvo predavanje otvorit će Tobias Schiwek, direktor vodeće europske multiplatformne mreže Divimove. U svom će predavanju poseban naglasak staviti na to kako pravilno ciljati publiku prema različitim segmentima i kako povećati doseg do ciljne skupine preko različitih platformi.

Jedan od zanimljivijih predavača će zasigurno biti Arash Pendari, bivši “pirat”, a danas vlasnik tvrtke Vionlabs koja poboljšava korisničko iskustvo za sve ljubitelje filmova i televizije. Pendari će nam otkriti je li Netflix dobar streaming servis, koje su posljedice ilegalnog skidanja videosadržaja s interneta te o važnosti personalizacije sadržaja.

Na panel pitanje Zašto je RTL kupio net.hr? odgovorit će Guillaume Antoine Rabhi, direktor Odjela digitalnog razvoja i poslovanja RTL-a, Nino Štambuk, voditelj poslovne strategije RTL-a i Luka Orešković, partner u Prosperus Investu.

Thomas Follin iz francuskog streaming servisa Salt govorit će o transformaciji televizijskog poslovanja, dok će Vincent Britz i Pascal Wiemers iz berlinskog Selam X-a otkriti sve o tehnologiji i kreativnosti u industriji ljepote.

Najbrže rastući digitalni kanali

Na Digital Shaperse stižu i najpoznatiji hrvatski podcasteri. Ivan Brezak Brkan s Netokracija podcasta, Maša Zibar s nemojme. i Saša Tenodi s podcasta Surove strasti otkrit će nam mogu li podcasti uspjeti i zašto ih nema više u Hrvatskoj.

U dijelu programa Music & Social: Kako to radi Lille, popularna pjevačica i influencerica Lidija Bačić otkrit će nam što za njezin posao znači više od 700 tisuća pratitelja na društvenim mrežama i više od 137 milijuna pregleda na YouTube kanalu.

Predstavnici start-up tvrtki Glovo, Wolt i Pauza GO razgovarat će o servisima za dostavu hrane i tome kako su promijenili našu svakodnevicu.

Tko je Digital Shaper 2019?

Tko je osoba ili kompanija koja je svojim radom doprinijela digitalizaciji i promjeni Hrvatske u 2019., saznat ćemo na proglašenju pobjednika i dobitnika nagrade.

Kako ne biste propustili vama najzanimljivije teme, preuzmite besplatnu aplikaciju RTLplay na Apple i Google storeu i pratite nas uživo. Sva predavanja će naknadno biti dostupna u digitalnoj videoteci RTLplaya.

RASPORED PREDAVANJA I PANELA KOJE ĆETE MOĆI PRATITI UŽIVO NA PLAYU

9:30 -10:00 Fragmented Audiences: Reaching People Across, Tobias Schiwek (CEO, Divimove)

10:00 – 10:30 How to transform our broadcasting business? Thomas Follin (General Manager, Salto)

10:45 – 11:15 Zašto je RTL kupio net.hr?, Guillaume Rabhi (Direktor digitalnog poslovanja i razvoja RTL-a), Nino Štambuk (voditelj poslovne strategije RTL-a) i Luka Orešković (partner u Prosperus Investu)

11:15 – 11:45 Understanding the emotional structure of content with the help of AI, Arash Pendari (Creative Director, Vionlabs)

12:00 Proglašenje Digital Shapera 2019.

12:00 – 12:30 Meals on Wheels, Matko Katanec (Generalni manager Adria region, Wolt), Elmira Majerić (Managing Director, Pauza GO) Teo Širola (General Manager, Glovo)

13:45 – 14:15 Prvi pravi podcast panel, Ivan Brezak Brkan (Netokracija podcast), Saša Tenodi (Surove strasti), Maša Zibar (nemojme.)

15:00 – 15:30 AI, AR and Realtime in Design and Fashion, Vinzent Britz (Creative Director and Lead Power, Selam X) i Pascal M. Wiemers (CGI & Animation, Selam X)

15:30 – 16:00 Music&Social: Kako to radi Lille, Lidija Bačić Lille