PLANIRATE POBJEĆI NA MORE PREKO VIKENDA? Bit će kiše, grmljavine, ali i sunčanog vremena… ovisno o tome gdje putujete

U kontinentalnom dijelu Hrvatske vrijeme će i dalje biti nestabilno, s kišom i grmljavinom, dok će na moru biti uglavnom sunčano, osim na krajnjem jugu.

U unutrašnjosti promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, a poslijepodne je moguća i grmljavina, dok će na Jadranu prevladavati sunčano, no ponegdje uz više oblaka postoji mogućnost za lokalni pljusak, ponajprije na krajnjem jugu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverozapadni, u gorju sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, a duž obale još ujutro bura, potom sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 21 do 26 na kopnu te između 24 i 28 stupnjeva Celzijusa na Jadranu.

Kakvo nas vrijeme čeka u subotu

Što se tiče početka vikenda, meteorolozi prognoziraju u unutrašnjosti djelomice sunčano, no uz promjenljivu naoblaku postoji mogućnost za mjestimičnu kišu, popodne i poneki pljusak s grmljavinom.

Na Jadranu će ipak biti sunčanije, a poneki lokalni pljusak moguć je ponajprije na širem riječkom i dubrovačkom području.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i bura, koja će prema kraju dana na sjevernom dijelu jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 °C.

HAK: Mokri i skliski kolnici u Lici, Gorskom kotaru i na istoku zemlje

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Lici, Gorskom kotaru i na istoku Hrvatske, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa iz Hrvatskog autokluba (HAK) u petak upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocestama:

– A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić;

– A3 Bregana-Lipovac između čvora Babina Greda i odmorišta Rastovica;

– A4 Goričan-Zagreb između čvorova Breznički Hum i Komin (od 59.+250 do 65. +070 km).

Na autocesti A7 zatvoren je vozni trak od čvora Hreljin u smjeru Krka u dužini od oko 2 kilometra, zbog radova.

Izvanredne situacije na autocestama:

– A3 Bregana-Lipovac na 83. +750 km u smjeru Bregane, nalazi se vozilo u kvaru.

Danas između 14 i 15 sati bit će prekinut promet u trajanju od 30 minuta na graničnom prijelazu Brgat (DC223), zbog miniranja. Do 1. kolovoza zbog miniranja zatvara se cesta kod graničnog prijelaza Gornji Brgat tri puta tjedno u vremenu od 13 do 18 sati u trajanu po 20 minuta.

Zbog radova na graničnom prijelazu Gornji Brgat mogući su povremeni zastoji, osobito tijekom ljetne sezone, jer je predviđeno da će radovi trajati do kraja godine.

Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu.