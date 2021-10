Ujutro i dio prijepodneva bit će pretežno oblačno, još ponegdje uz kišu, a na jugu i lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom. Potom smanjenje naoblake pa će poslijepodne u većem dijelu zemlje biti barem djelomice sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na većem dijelu Jadrana zapuhat će bura, podno Velebita i jaka. Na krajnjem jugu veći dio dana još umjereno jugo. U unutrašnjosti temperatura zraka uglavnom od 9 do 14, a na Jadranu između 17 i 21 stupnjeva Celzijusovih.

HAK: Kolnici mokri i skliski

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, ponegdje ima magle pa iz Hrvatskoga auto-kluba vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Također, da održavaju sigurnosni razmak između vozila i da pri smanjenim uvjetima vidljivosti i danju voze s uključenim dnevnim ili kratkim svjetlima.

Zatvorene ceste su danas od 7 do 19 sati i to Sljemenska ulica od kamenoloma u Gornjoj Bistri do rotora kod restorana Jezero, od 9 do 12,30 županijska cesta ŽC6166 Omiš-Kučiće-Slime zbog polumaratona kanjonom Cetine, od 9,30 do 13,45 sati zbog triatlona ceste na području Vrsara te u mjestima Flengi, Gradina, Marasi, Stranići, Sveti Lovreč, Baderna, Višnjan, Žbandaj, Radmani, Dračevac, Montižana, Delići i Bralići i druge, a vozila će se propuštati povremeno uz pratnju redara dok ne bude natjecatelja na trasi.

Zbog test-vožnje zatvorena jedna cesta

Danas od 7 do 19 sati zbog održavanja test vožnji tvorničke momčadi "ŠKODA Motorsport" (WRC-Croatia Rally) bit će zatvorena ŽC1006 Laz Bistrički-Moravče.

Od 25. listopada u 8 sati do 27. listopada u 15 sati na Jadranskoj magistrali (DC8) između mjesta Murvica Donja i Crno vozit će se uz privremenu regulaciju prometa, jednim trakom, naizmjence.

Na graničnim prijelazima Maljevac/Velika Klaudša na izlaz osobna vozila čekaju do pola sata, a na ulaz jedan sat na prijelazu Macelj Gruškovje, dok teretna vozila čekaju na izlaz dva sata na prijelazu Tovarnik/Šid. U pomorskom prometu nema poteškoća.