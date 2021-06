Stigao je prvi ovogodišnji toplinski val, a vrućina će potrajati zbog pristizanja toplog zraka sa sjevera Afrike. Pritom se nalazimo između ciklona na zapadu i visinskog vrtloga na istoku Europe, pa će ovakvo vrijeme još potrajati.

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić prognozira kako će petak ujutro i prijepodne biti oblačan tek na krajnjem zapadu zemlje, uz mogućnost za poneki kraći pljusak u unutrašnjosti Istre ili riječkom zaleđu. More će biti mirno, uz slab vjetar. Popodne također postoji mogućnost za kratki pljusak u gorskim krajevima. Vjetar će biti slab, jugozapadni i jugoistočni. Bit će vruće, pa i sparno.

Temperature rijetko ispod 30°C

U Dalmaciji će nebo krasiti tek pokoji oblak. Temperature će, uz slab vjetar, rijetko ići ispod 30 stupnjeva. U Zagori još toplije, ali uz mogućnost kraćeg lokalnog pljuska.

"Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj tek visoki prozirni oblaci, a samo ponegdje oni grudasti dnevnog razvoja. No, ostaje dojam sunčanog vremena, a bit će i vruće s temperaturom posvuda između 30 i 32 stupnja. Na istoku većinom sunčano, ali i malo oblačnije nego jučer, osobito oko slavonskog gorja i u Podunavlju. Vjetar slab, a temperatura oko 31 stupanj", prognozirao je Ribarić.

Meteorologinja N1 Tea Blažević upozorava kako je u četvrtak u Kninu izmjereno 32 stupnja, a tijekom petka postoji mogućnost da temperatura poraste za još stupanj ili dva.

"U nastavku tjedna temperature će rasti i do 35. Nalazimo se u prvom ovogodišnjem toplinskom valu, zbog kojeg je i za nedjelju i ponedjeljak na snazi službeno upozorenje DHMZ-a. Tek je lokalno u unutrašnjosti, većinom gorskoj, u danima vikenda izgledno prolazno osvježenje u obliku pljuskova", prognozirala je.

Upozorenje zbog toplinskog vala

Sljedećih dana na kopnu će prevladavati sve izraženija vrućina, a početkom idućeg tjedna bit će i toplih noći što je podudarno s vrhuncem toplinskog vala. Od ponedjeljka će se vrijeme ipak blago destabilizirati, pa bi lokalnih pljuskova, osim u gorju, moglo biti i drugdje. Na obali će uglavnom prevladavati potpuno vedro i vruće vrijeme. Sljedećeg tjedna bi moglo biti sparnije i nestabilnije na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije zbog slabog do umjerenog juga, tvrdi Ribarić.

"Nastavlja se prevladavajuće sunčano vrijeme, no i porast temperature pa će idućih dana u većini krajeva biti vruće. Uz dnevni razvoj oblaka tek rijetko bit će moguć poneki pljusak, i to ponajprije u gorju u petak, zatim početkom idućeg tjedna i drugdje. Prije toga već za vikend postojat će i vjerojatnost za pojavu opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Na Jadranu i zbog toplih noći, no danju će većini barem manje osvježenje pružati slab do umjeren vjetar s mora. Oblaka će biti malo i tek povremeno, štoviše, duž većeg će dijela obale do vikenda biti i sasvim vedro pa boravite li dulje na otvorenom, svakako se adekvatno zaštite od sunčeva zračenja", prognozirala je za HRT meteorologinja Tanja Renko.