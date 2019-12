DHMZ IZDAO OZBILJNO UPOZORENJE ZBOG VREMENA: Čekaju nas ekstremi, budite spremni na sve!

DHMZ upozorava građane da prilagode aktivnosti te budu oprezni u prometu i prate nove informacije

Meteorolozi već nekoliko dana najavljuju promjenjive uvjete, a sada su izdali i priopćenje. Naime, u tjednu pred nama očekuju se izmjene toplijeg i hladnijeg vremena, niskog i visokog tlaka te sunca i oblaka te oborina

“Utorak će biti vrlo vjetrovit i u većini predjela ponovno hladniji pa će u višem gorju s prolaskom fronte na tlu nastati i snježni pokrivač. Za prosinac ništa neobično. I bura će jačati i proširiti se i na južni dio Jadrana. Često će biti olujna, a na mnogim mjestima bit će zabilježeni i orkanski udari pa treba računati na teškoće u prometu, kako kopnenom tako i pomorskom. Porast tlaka zraka i poboljšanje biometeoroloških prilika ipak će izmamiti i poneki osmijeh! Ipak, kako će dan odmicati, oblaci će napuštati naše krajeve pa će srijeda biti djelomice sunčana, a i bura će oslabjeti. No, jutro će biti hladno, u unutrašnjosti uz temperaturu većinom do -7 °C do -2 °C, a i duž obale se ne može isključiti mogućnost mraza, ponajprije u Ravnim kotarima”, kažu iz DHMZ-a.

Nastavak tjedna donosi jednako loše vrijeme

Vrijeme niti u srijedu neće biti mnogo bolje.

“Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena u srijedu, već s četvrtkom stiže novo naoblačenje s oborinama, na Jadranu s kišom, a u unutrašnjosti susnježicom i snijegom. Iako količina oborine neće biti velika, tanak snježni pokrivač osim u gorju može nastati i u nekim nizinama, a svakako će biti potreban oprez u prometu zbog poledice. Dašak zime koji će neke razveseliti u doba Adventa bit će ponovno prekinut izraženom južinom u petak koja nas je i potakla na pisanje ovog priopćenja”, stoji u priopćenju DHMZ-a.

Moguće orkansko jugo

Loše vrijeme će, upozoravaju iz DHMZ-a zahvatiti cijelu Europe te posvuda prouzrokovati probleme. Hrvatsku do petka očekuje nagli pad tlaka zraka, ponegdje čak i ispod 980 hPa, što će uzrokovati probleme meteoropatima. uz to, jačat će južina, ponegdje i do orkanske jakosti kakva je jadran pogodila prije nekoliko tjedana.

S obzirom na moguću poledicu iz DHMZ-a upozoravaju građane da prilagode aktivnosti te budu oprezni u prometu i prate nove informacije.