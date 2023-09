Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za nedjelju u popodnevnim i večernjim satima narančasto upozorenje na vjetar za Velebitski kanal te područje srednje Dalmacije, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite RH te savjetuju građanima da prate vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako bi na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite.

'Bit će jačeg razvoja oblaka i pljuskova s grmljavinom i jakim vjetrom'

"U kopnenim krajevima, ponajprije u središnjim i istočnim, bit će jačeg razvoja oblaka, lokalno i ponekog pljuska, moguće izraženijeg te praćenog grmljavinom i pojačanim vjetrom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će većinom umjeren sjeverozapadnjak prema večeri okrenuti na umjerenu i jaku buru, na udare ponegdje i olujnu", navodi DHMZ na svojim stranicama.

Za sutra je izdano crveno i narančasto upozorenje na vjetar za cijeli Jadran, moguća je jaka i vrlo jaka, mjestimice olujna bura, naveli su prognostičari DHMZ-a.

Prognoza za ponedjeljak

DHMZ navodi kako se u ponedjeljak očekuje pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i danju malo svježije vrijeme.

"Povremeno više oblaka bit će uglavnom u gorskim krajevima gdje može pasti malo kiše. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, na sjevernom i srednjem dijelu gdjegod i orkanskim. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru većinom između 18 i 23 °C. Najviša dnevna od 21 do 26, na obali i otocima između 27 i 29 °C", navodi DHMZ.

