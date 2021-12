Još od jućer, na graničnim prijelazima, ali i autocestima traju velike gužve, provjeru dokumenata čekalo se satima.

Sigurno da su u zadnje vrijeme pojačane kontrole na graničnim prijelazima obzirom da Hrvatska ulazi u Schengen, na svim graničim prijelazima prema BiH i Srbiji su pojačane te kontrole. Samim time kad se duže pregledavaju vozila dolazi i do većih kolona, a od jučer gužve su i na graničnom prijelazu Bregana. Na ulasku iz Slovenije u Hrvatsku čekalo se do sat vremena.

Čekali devet sati

No nagore je bilo na Bajakovu, gdje su kolone dosezale do 14 km, a kako je to izgledalo iz perpektive ljudi koji čekaju povratak kući, neki putnici su opisali za RTL.

"Idemo za Sandžak, Novi Pazar", objašnjavao je jedan suvozač, čekao je 9 sati:

"Ovo je katastrofa. Gladan, žedan, više nemam kud. Ću familiju da pobijem, hahahaha!", šali se. Na pitanje imaju li covid potvrdu, odgovaraju: "Imamo bre! Drži, Dojčland, original kupljena!"

Jedan od vozača je odgovorio na pitanje: "Pa kud baš za Badnjak da putujete?"

"Eto tako, kad radiš u Hrvatskoj, onda slaviš dva Božića. Ovaj ovde i onaj u Srbiji.", kaže.