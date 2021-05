‘DEVASTIRANI SMO I NA RUBU PROPASTI’: Drugi čovjek udruge ugostitelja Zagreba: ‘Više ne možemo ovako…’; Evo što očekuju od 15. lipnja

Vlasnici kafića osjećaju frustraciju zbog toga što se relaksiranje mjera neće na njih odnositi, a više o tome za Net.hr govorio je dopredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba te vlasnik lokala ‘Egoist’ u metropoli

Najavljeno skorašnje popuštanje mjera zbog pada broja zaraženih koronom neke je ugostitelje obradovalo, dok je neke grdo razočaralo. Načelnik Stožera Davor Božinović danas je govorio o relaksiranju pa kazao da će restorani moći raditi u punom kapacitetu, odnosno posluživati hranu gostima i u unutrašnjosti restorana.

No, isto ne vrijedi i za vlasnike kafića koji će svoje goste morati i dalje posluživati na terasama. Isto tako spominjao je ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 23 sata. Nezadovoljstvo ugostitelja prvo je iznio potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Zdravko Karna pa za N1 komentirao da mu je drago zbog relaksiranja mjera, ali da mu nije drago što će kafići morati i dalje raditi po dosadašnjem režimu.

‘S 15. lipnjem kada kreće turistička sezona’

Na ovu temu mi smo razgovarali s Draženom Biljanom, dopredsjednikom Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba te vlasnikom lokala “Egoist”.

“Premda to još nije decidirano, vrlo je frustrirajuće za vlasnike kafića. Nezavisna udruga ugostitelja misli da se apsolutno trebaju otvoriti sve sekcije ugostiteljstva, znači i caffe barove, i to u kompletnim površinama. Radno vrijeme do 23 sata možemo prihvatiti s tim da i dalje želimo da što prije bude do ponoći. No, s 15. lipnjem kada kreće turistička sezona da se pruži mogućnost rada i noćnim barovima do najmanje do 2 sata nakon ponoći”, govori Dražen Biljan za Net.hr i dodaje da mišljenje baziraju na trenutačnoj epidemiološkoj slici.

‘Kriteriji otvaranja moraju biti ujednačeni’

Biljan komentira da iz dana u dan broj zaraženih pada i da je sve više ljudi procijepljeno.

“Zato želimo da nas konačno otvore s kompletnim površinama jer smo na rubu propasti. Predugo ova situacija traje, a mi preko godine dana apeliramo da kriteriji otvaranja moraju biti ujednačeni.

Ako će dopustiti svadbe, i dati hotelima da najnormalnije rade već cijelu godinu, onda se treba dopustiti i rad kafića u punom kapacitetu. Naravno, uz poštivanje dogovorenih mjera. Nema razloga da su kafići i dalje zatvoreni. Devastirani smo!”, veli naš sugovornik.

‘Svakim danom kolege trajno zatvaraju’

Pitali smo dopredsjednika Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba koliki pad prihoda i gubitak trenutačno bilježe kafići. Kaže da se taj postotak kreće od 55 do 60 te objašnjava da je pad prihoda od 20 posto već gubitak za kafiće.

“Već 20 posto pada računa se kao minus. Zato su kafići kritično, samo u Zagrebu je puno ugostitelja stavilo ključ u bravu. U metropoli je sada teško zadržati obrt ili tvrtku pa svakim danom kolege trajno zatvaraju. Jednostavno više ne možemo funkcionirati s ovim troškovima, ali i s ovim vremenskim neprilikama. Prošla tri mjeseca bili smo više zatvoreni zbog kišnog vremena nego što smo mogli raditi.

A tu čak u priči nisu naše kolege koji uopće nemaju terase i oni kolege iz krajeva gdje je još uvijek hladno, poput onih u Gorskom kotaru. Ti ljudi su propali, što je kritično! Želimo da se svi otvore i da se dogovore mjere koje ćemo poštivati unutar prostora. Također, poruka je da želimo ujednačene kriterije!”, poručio je vlasnik kafića “Egoist” i dopredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba.

