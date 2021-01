DETALJI ZLOSTAVLJANJA NA ADU; Profesori imaju između između 50 i 55 godina: ‘Najteža su se događala po principu jedan na jedan’

Prijavljeno je 24 slučajeva zlostavljanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a odnose se na razdoblje od kraja 1990. do 2019. godine

Nakon što su se pojavile optužbe umjetnica iz Hrvatske i okolnih zemalja koje tvrde da su bile seksualno zlostavljane tijekom karijere, dekanica Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, Franka Perković Gamulin, rekla je večeras u Dnevniku HTV-a da se radi o 24 prijave od kojih je osam potpisano, a šesnaest je anonimnih te da se prijave odnose na sadašnje ili bivše zaposlenika, kao i vanjske suradnike Akademije, javlja HRT.

Perković Gamulin je dodala da se te prijave odnose na razdoblje od kraja 1990. do 2019. godine. Istaknula je da je manji dio prijava došlo od sadašnjih studentica ili studenta, a veći dio se odnosi na bivše studentice ili studente, koji su se ohrabrili istupiti. Otkrila je da je većina prijavljenih profesora između 50 i 55 godina starosti.

Vrste zlostavljanja

Naglasila je da su se zlostavljanja događala i izvan Akademije. “Najteža zlostavljanja događala su se po principu jedan na jedan. Iako je ponekad i bilo svjedoka”, rekla je i dodala da nije pravnica te da ne može raditi klasifikaciju samih zlostavljanja. Međutim istaknula je da nije bilo riječi o činu silovanja, ali da će se ipak neke prijave moći klasificirati kao kaznena djela.

Franka Perković Gamulin je rekla da su pojedina djela neke vrste bludnih radnji i uznemiravanja. “U ovom trenutku nemam nikakvu potrebu razgovarati s tim ljudima dok ne budem imala kompletne podatke. Dok uz pomoć Ureda pravobraniteljice ne prođemo tu klasifikaciju, dok ne vidimo što točno imamo, a onda ćemo pokrenuti naprosto procedure koje su predviđene našim Pravilnikom o radu. Pokrenuti disciplinske postupke tamo gdje imamo temelj da ih pokrenemo. S nekim kolegama ćemo morati obaviti razgovore i prije svega utvrditi što se dogodilo, gdje smo pogriješili i propustili pogledati što se događa i reagirati i na koji način ćemo to dalje spriječiti”, poručila je.

Ponižavanje na ispitu

Perković Gamulin je rekla i da je znala da postoje pojedinci koji su u stanju zlostavljati studente u smislu seksualnog zlostavljanja, ali i u raznim drugim oblicima poniženja. “Imala sam slučaj kao nastavnica, a ne dekanica da je žrtva imala neugodnu situaciju na prijamnom ispitu. Razgovarali smo s kolegom otvoreno, dali do znanja da je to potpuno neprihvatljivo. Radi se o ponižavanju, a ne o seksualnom zlostavljanju”, dodala je i objasnila da tada nije došlo do disciplinskog postupka jer nije bilo prijave žrtve.

Dok prijave i dalje pristižu u sve su se već uključile i policija i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koja će pomoći pri selektiranju težine djela. “Dogovoreno je da dekanica osobno sa svojim stručnim timom podnese te kaznene prijave. Ono što je sporno kod podnošenja takvih prijava je da one idu na prijedlog žrtve, to se mora iskomunicirati sa žrtvama jer mnoge nisu spremne same poduzeti daljnje pravne korake”, rekla je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Nije dovoljna anonimna prijava

Odvjetnica Višnja Drenški-Lasan objasnila je da daljnji pravni koraci nisu mogući bez imena i prezimena i žrtve i zlostavljača te da kazna za kazneno djelo spolnog uznemiravanja iznosi do dvije godine zatvora. “Dakle anonimna nije dostatna za pravosudni aparat. Zaključno treba reći da je riječ o kaznenom djelu za koji je zakonodavac zapriječio zastarni rok od deset godina od počinjenja djela, rekla je.

