Policajci su noćas u 2.50 sati u zagrebačkim Dugavama u Ulici Svetog Mateja pronašli beživotno tijelo u hodniku na ulaznim vratima te zakrvavljeni dio stubišta. Pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima nožem je usmrćen 38-godišnji Stipe R., a zbog toga je u gluho doba noći uhićen 25-godišnji Ivan Š, doznaje Jutarnji list.

Za ovaj se zločin doznalo sasvim slučajno jer je policijska patrola u ophodnji u Dugavama zatekla rastrojenog i zakrvavljenog Ivana Š, piše isti list. Legitimirali su te shvatili da je riječ o sumnjivcu te strašnom zločinu.

Ekipa za očevid je 12 sati uzimala tragove i tražila eventualne očevice. Stanari su zgroženi ovim događajem.

"Jel' možete vjerovati da nikakvu buku ili vapaje u pomoć nismo čuli? Kad sam se vratila kući oko 23 sata, u tom je stanu bio mrak. Kako stanujem na višem katu, ispred vrata tog stana bile su cipele. To me začudilo jer ih nikad prije toga nisam vidjela. Stanar u tom stanu vozi taksi, koliko sam primijetila, a kako se kroz stan mijenjaju podstanari, ne znam je li taj drugi muškarac navratio u prolazu ili se i on uselio kako bi podijelili troškove stanarine. Jutro poslije na stubištu sam vidjela užas, a krajičkom oka, dok sam izlazila, vidjela sam mrtvo tijelo na leđima u hodniku odmah uz ulazna vrata. Bolje bi bilo da nisam pogledala jer su susjedova vrata, tepih i dio zida pošpricani krvlju", kazala je za Jutarnji jedna stanarka zgrade.

'Moram priznati da me bilo strah'

Prvi susjed stana u kojem se dogodio zločin kazao je kako je uočio cipele ispred vrata, a nakon komešanja na stubištu koje se čulo i zvonjave pogledao je kroz špijunku i uočio muškarca koji je bio okrenut leđima.

"Ne znam je li bio krvav jer se u tom trenutku to nije vidjelo, ali moram priznati da me bilo strah. Imena tih mladića nitko od nas ne zna. Ubrzo je policija došla u zgradu. A kad sam pogledao kroz prozor, izvodili su, ruku pod ruku, mladića koji se držao za glavu i jedva hodao. Ne znam što se u stanu događalo jer se ništa nije čulo. Podstanar je taksist i uvijek je pozdravljao i činio nam se vesela osoba. No, s njim nismo ulazili u neku komunikaciju", kazao je susjed.

Iz PU zagrebačke kažu kako je u tijeku kriminalističko istraživanje te da se najvjerojatnije radi o zločinu koji je počinjen nožem.