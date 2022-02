Sa 50 milijuna kuna država ove godine sufinancira kupnju stanova, kuća i građevinskih zemljišta putem subvencija za stambene kredite poznatog po kratici APN. U proteklih pet godina subvencije su potrošene do kraja, a do svoje prve nekretnine je došlo više od 22.000 ljudi.

Do kraja idućeg mjeseca država bi trebala raspisati natječaj za novi krug subvencija, stoga svi koji tako žele doći do nekretnine trebaju prikupiti svu dokumentaciju. No, mnogi ne razumiju kompliciranu pravno-financijsku proceduru, pa je potrebno ponoviti najvažnije stvari.

Kriteriji za subvencioniranje kredita

Da bi dobili subvenciju APN-a potencijalni korisnici ne smiju biti mlađi od 18 i stariji od 45 godina, osim toga ne smiju posjedovati useljivu nekretninu ili nekretninu koju planiraju prodati unutar dvije godine od sklapanja ugovora s APN-om. To vrijedi i za bračne, izvanbračne, formalne i neformalne životne partnere s kojima korisnik ulazi u kredit. Posljednji kriterij je kreditna sposobnost, što APN provjerava u suradnji s bankama koje potpišu ugovor o sufinanciranim stambenim kreditima, piše tportal.

Putem APN-a sufinancira se kupnja stanova i kuća te izgradnja, dovršetak ili rekonstrukcija stambene nekretnine. Država pokriva i kupnju nekretnine članova uže obitelji, objedinjavanje vlasništva, ali i kupnju etažiranih apartmana kako bi se riješilo stambeno pitanje. APN-om se ne pokrivaju adaptacije, refinanciranje postojećih stambenih kredita i kupnja stanova u izgradnji.

Krediti se sufinanciraju samo djelomično i do iznosa kunske protuvrijednosti od 1500 eura po kvadratu. Financiraju se i iznosi do 100.000 eura i rokovi otplate dulji od 15 godina. Iznos subvencije računa se po stupnju razvijenosti mjesta u kojem se kupuje nekretnina, a kreće se od 30 do 51 posto.

Moguće je produljiti trajanje subvencije

Državna subvencija traje pet godina, ali se produljuje za godinu dana po svakom djetetu, odnosno članu kućanstva koje nema navršenih 18 godina u trenutku podnošenja zahtjeva. Dodatne dvije godine moguće je dobiti za svako rođeno ili usvojeno dijete tijekom trajanja subvencije, ali i za utvrđeni invaliditet od najmanje 50 posto tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva ili člana njegova kućanstva.

Sljedećeg tjedna se očekuje objavljivanje javnog poziva bankama koje žele sudjelovati u programu APN-a. Nakon toga slijedi dostava ponuda, a do kraja veljače će APN odabrati s kojim će bankama surađivati. Javni poziv za građane bi trebao biti raspisan 9. ožujka, a bit će objavljen u Narodnim novinama te na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i APN-a. Početak zaprimanja ponuda bi ove godine trebao biti 21. ožujka.

Građani koji žele podnijeti zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moraju prikupiti dokumentaciju, o kojoj, kao i o najčešćim pitanjima više možete doznati OVDJE.