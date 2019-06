DETALJI SPEKTAKULARNOG POTHVATA NA ZAGREBAČKOM REBRU: 14 liječnika operiralo je sijamske blizanke punih 15 sati; ovo je nevjerojatno

Osim što su rođene prerano, djevojčice su imale i neizbalansiranu cirkulaciju

Liječnici sa zagrebačkog Rebra uspješno su razdvojili sijamske blizanke nakon što ih je 14 liječnika operiralo punih 15 sati, objavio je Jutarnji list. Valentina i Kristina rođene su spojene donjim dijelom prsnog koša i zajednička su im bila jetra te crijeva.

Njihovo razdvajanje bilo je jedan od najkompliciranijih medicinskih zahvata, drugi takav poznat u povijesti. U samo dva mjeseca od operacije djevojčice su udvostručile težinu i sjajno napreduju.

Medicinski fenomen

Odmah nakon rođenja bebe su iz rodilišta KB-a Sveti Duh prevezene u KBC Zagreb gdje je počela lavovska borba za njihov život i priprema dosad u Hrvatskoj neviđene i komplicirane operacije za koju se unaprijed znalo da će biti neizvjesna do kraja. Roditelji, Marija i Petar Tambolaš, strepili su nad svojim blizankama gotovo danonoćno, a liječnici u Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu pokušavali su “popraviti” sve ono što im je bio problem jer su rođene u 33. tjednu.

Pročelnica Zavoda za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu, doc. dr. Ruža Grizelj, objasnila je za Jutarnji da je bilo mnogo problema s blizankama. Osim što su rođene prerano, imale su i neizbalansiranu cirkulaciju. Kako tvrdi dr. Grizelj, zbog toga je jedna blizanka bila hipertenzivna (visoki tlak), a druga hipotenzivna i nije mogla mokriti. Druga je beba, pak, mokrila višestruko previše i srce joj je bilo preopterećeno (hipertrofija miokarda).

Valja naglasiti, baš kao što kaže i dr. Grizelj, da je slučaj Valentine i Kristine rijetko opisan u medicini što samo dodatno pokazuje težinu njihove operacije. Bilježi se, primjerice, samo 16 posto blizanaca spojenih crijevima, a Kristini i Valentini bila je spojena i jetra odnosno cirkulacija.

U bolnici je taj dan vladalo izvanredno stanje

“Riječ je o drugom slučaju u svijetu da su blizanci spojeni i jetrom i crijevima. U ovom prvom slučaju preživio je samo jedan blizanac, a naše su djevojčice obje žive, unatoč činjenici da je jedna bila cirkulacijski kompromitirana, a druga preopterećena. Riječ je o blizanačkom transfuzijskom sindromu koji nastaje nakon porođaja kod sijamskih blizanaca”, rekla je dr. Grizelj Jutarnjem listu.

Kada su bebe imale šest tjedana, liječnici su ih odlučili razdvojiti jer su se do tada borili sa svime što se događa ili se može dogoditi nedonoščadi. Organizacija operacije je bila vrlo teška jer je trebalo na istome mjestu okupiti više od 20 stručnjaka različitih specijalnosti i organizirati dežurstva. Kako kažu, u bolnici je taj dan vladalo izvanredno stanje.

Operacija je izvedena u subotu. U 7 ujutro su počele pripreme, a prvi na redu su bili anesteziolozi. K tome, došla je i pomoć s Merkura. Kirurg dr. Danko Mikulić došao je iz Merkura operirati djevojčice na KBC Rebro. Riječ o vrsnom hepatalnom kirurgu. Njegova je pomoć bila potrebna upravo zato što su bebe bile spojene jetrom.

“Nismo znali što ćemo sve naći kad krenemo s operacijom jer su takvi slučajevi jedinstveni. Nerijetko se pokaže da je anatomija drukčija od onoga što su vam rekle same pretrage. Ono što smo znali jest da je jetra jedinstveni organ, odnosno da su spojene, a nismo znali da su dobrim dijelom spojena i crijeva, i to od dvanaesterca do pred kraj tankog crijeva. Sve im je to bilo zajedničko. To smo otkrivali tijekom operacije. Nakon što smo odstranili priraslice koje su bile posljedica upale crijeva, krenuli smo na dijeljenje jetre”, objašnjava dr. Mikulić.

Pune ruke posla za antesteziologe

Osim toga, plastični su kirurzi danima radili nacrte kako uopće krenuti s operacijom a da “zatvaranje” nakon zahvata bude što bolje i traži što manje korekcija u budućnosti. Posebna su priča anesteziolozi koji su morali 14 sati održavati sve funkcije malih beba pod strogom kontrolom.

“One su obje u trenutku operacije imale samo 4500 grama. Bili smo spremni staviti ih na ECMO uređaj ako bude trebalo, ali, srećom, to je izbjegnuto. Na početku je bilo problematično osigurati dišne puteve jer su bebice male pa je onda dodatno teško postaviti tubus, centralni i arterijski venski kateter… Brinulo nas je hoćemo li bebe moći ventilirati u bočnom položaju. Brinulo nas je hoće li izdržati srce jedne bebe i bubrezi druge. No, na kraju nismo imali čak ni veliki gubitak krvi, čega smo se također bojali”, objašnjava anesteziologinja dr. Sanja Konosić.

Srećom, s djevojčicama je sada sve u redu te su uspješno razdvojene, a liječnici tvrde da su imali veliku tremu tijekom operacije.