DETALJI PROJEKTA ŠKORO: Moćni ministar ponizio je predsjednicu na javnom skupu, a glavni misterij cijele operacije leži na HRT-u

HDZ je ozbiljno potresen nakon neuspjeha na EU izborima, a došlo je i do poremećaja oko plana da se odmah krene u ‘pobjedničku’ kampanju za predsjedničke izbore. Je li Škoro mogao biti uvršten na anketu HRT-a bez odobrenja premijera?

Čiji je zapravo kandidat Miroslav Škoro? Zanimljivo je da se popularnog pjevača koji je tijekom svoje dugogodišnje karijere već bio zastupnik HDZ-a u Saboru, ali je pjevao i na skupovima HDSSB-a, pa i u čast povratka Branimira Glavaša iz zatvora, odmah svrstalo kao kandidata “desnice”, ili vanhadezeovskog kandidata koji planira uhvatiti što širu podršku u “narodu”, ali činjenica jest da je Miroslava Škoru premetnula u službenog predsjedničkog kandidata – Hrvatska radio-televizija. Dakle, državna televizija za koju se ocjenjuje da je pod utjecajem vladajućih, HDZ-a, danas možda i više nego u nekim ranijim vremenima, kada su svi vladajući naravno htjeli komandirati utjecajnim medijem.

Net.hr je pitao agenciju Promocija plus neposredno nakon objave rezultata tko je zaslužan za uključivanje Škore u anketu, ali agencija nas je uputila na HRT. A služba za odnosne s javnošću nam je i potvrdila da je na HRT-u doista donesena odluka da se ime Miroslava Škore uključi u anketu. Naravno, teško je zamisliti da je uredništvo HTV-a učinilo tako nešto bez konzultacija na najvišem nivou, odnosno, da o činjenici da je u anketu o predsjedničkim kandidatima uključen Miroslav Škoro nije bio informiran i Ured premijera.

APSOLUTNA SENZACIJA, ŠKORO JE JEDAN OD FAVORITA ZA PREDSJEDNIKA: ‘Sada moram napraviti jednu stvar. Definitivno moram’

OD PJEVAČA DO PREDSJEDNIKA: Doznali smo kako je Škoro uopće završio u anketi i tko ga je tamo stavio; ‘Iznimno smo zadovoljni odjecima’

Drugim riječima, vrlo je izgledno da je Andrej Plenković pustio da se Škoru plasira kao posve ozbiljnog predsjedničkog kanidata. Do tada je već bilo poznato da se u krugovima tzv. desnih oponenata Kolindi Grabar-Kitarović tražilo novog predsjedničkog kandidata: prvo se spominjalo ime Tomislava Karamara, a onda se počelo govoriti o Miroslavu Škori. Spekuliralo se o tome da tim okuplja bivši predsjedničin savjetnik, Mate Radeljić.

No, nitko “projekt Škoro” nije doživljavao ozbiljno do trenutka objave da je ozbiljna agencija već nakon prvog uvštavanja Škore na listu registrirala 10 posto moguće podrške. Ozbiljna agencija, prime time na nacionalnoj televiji, potom veliki intervjui u svim velikim medijima, plus naslovnice i prave “predsjedničke poruke”. Škoro je jasno pokazao da ga rezultat nije začudio, da je na neki način već spreman, da je dio projekta na kojem se već radi.

Najava jednog lijepog sunčanog dana

No, kako to da je Andrej Plenković pustio da se “dogodi” Škoro i upravo putem televizije za koju se pretpostavlja da je kontrolira? Je li to znak da je HDZ odustao od Kolinde Grabar-Kitarović ili da ona – doista – razmišlja o tome da se uopće ne kandidira? Činjenica jest da je njezin zadnji nastup pred medijima na tu temu, u utorak, nakon svečanosti povodom Dana oružanih snaga bio gotovo karikaturalan: nakon smijuljenja i zezanja u smjeru “znate da se ja volim grliti”, predsjednica je izjavila da će kandidaturu objaviti “jednog lijepog sunčanog dana”. Što bi se moglo prevesti i kao “na sveto nigdarijevo”. Ili je i to bio loš pokušaj odgode odluke?

Bio je to dan u kojem je bila primorana sjediti u publici i slušati glazbeni nastup svog potencijalnog kandidata, Miroslava Škore, koji je do tog trenutka, od objave anketa do proslave Dana oružanih snaga, dao već mnogo izjava i intervjua u kojima je otvoreno kritizirao njezin stil predsjednikovanja. Iako je Škorin nastup dogovoren nekoliko mjeseci prije njegove “predsjedničke kandidature”, Kolinda Grabar Kitarović i taj je trenutak doživjela kao poruku i kao svojevrsno poniženje, pa se pojavila i glasina da je predsjednica bila ozbiljno ljuta na Damira Krstičevića kao glavnog organizatora skupa.

Činjenica jest da Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković, i nakon što je ona maknula iz svog Ureda savjetnike koje se smatralo preprekom dobroj suradnji s njim, ne uspijevaju profunkcionirati kao partneri koji bi mogli ozbiljno politički surađivati. Kako Plenković podržava njezinu moguću kandidaturu? Ne baš uvjerljivo. Upravilu koristi čudnu rečeničnu konstrukciju: “…da najprije čujemo njezinu čvrstu i jasnu odluku i nakon toga vjerujem da će je Hrvatska demokratska zajednica podržati”. Prevedeno: prvo nek izvoli istupiti Grabar-Kitarović, a onda će je HDZ možda podržati. Neovisno o svim pokušajima pomirenja posve je jasno da Andrej Plenković nikada nije prihvatio Kolindu Grabar-Kitarović kao ozbiljnu političarku s kojom želi srdačno surađivati.

Popularnost Grabar-Kitarović u padu

Najjače oružje Kolinde Grabar-Kitarović za novu kandidaturu jest njezina popularnost: Još uvijek je broj jedan prema svim anketama, ali ovih izbori su ponovno uvjerili najširu hrvatsku javnost da ankete mogu ozbiljno promašiti: gotovo sve su precijenile snagu HDZ-a i gotovo sve nisu niti registrirale strelovit uspon Mislava Kolakušića. I unatoč tome što je i dalje broj jedan po popularnosti, evidentno je da se ta popularnost topi iz mjeseca u mjesec, a nisu niti počele ozbiljnije predizborne borbe u kojima će se nesmiljeno analizirati rezultati njezinog prvog mandata. Dio HDZ-a koji smatra da bi bilo opasno da se prokocka popularnost koji ima sadašnja predsjednica zapravo je zapanjen činjenicom da je Škoro “propušten” ovako preko “njihove” televizije i pitaju se je li to još jedan od čudnih i za HDZ opasnih eksperimenata iz kuhinje teoretičara hibiridnog rata i crnih labudova, Roberta Kopala.

Možda je Škoro samo trebao poslužiti za skretanje pažnje, ili kao pritisak na Kolindu Grabar-Kitarović, ali je onda zapravo ispalo nešto drugačije? “Škoro sigurno ima kontakata i u HDZ-u, i dalje kao i nekada, ali sigurno nije ništa dogovarao s Plenkovićem.”, kaže nam sugovornik blizak vrhu HDZ-a koji inzistira na anonimnosti. A kako to da je onda Plenković pustio da se objavi anketa s njegovim rezultatom? “Teško mi je vjerovati da se to dogodilo. Prije bih rekao da je to bila neka igra na HRT-u, iza Plenkovićevih leđa. Ako je on pustio, možda je to trebao biti samo još jedan ubod za predsjednicu, da se trgne. Ili je bio toliko smeten uoči izbora da nije shvatio u što će se to pretvoriti?”, komentira naš sugovornik. No, ni za njega nema dvojbe da će u slučaju kandidature Škoro sigurno uzeti dio HDZ-ovih glasača.

Izostao postizborni pozitivni val za HDZ

Plan sklopljen na mirovnom sastanku između Plenkovića, Jandrokovića i Grabar-Kitarović bio da će se ići s objavom nakon izbora za EU parlament. Tada je, međutim, bilo planirana grandiozna pobjeda, a ta je pobjeda izostala. Nema pozitivnog vala za HDZ na kojem bi Grabar-Kitarović objavila svoju kandidaturu i zapravo je zavladala nervoza na svim razinama. Andrej Plenković je rat sa stranačkim oponentima preselio pred TV kamere, nervozan više nego ikada. Ministar Damir Krstičević koji je Dan oružanih snaga počeo slaviti još prije izbora da bi pomogao stranci na kraju je suočio potencijalnu stranačku predsjedničku kandidatkinju s onim koji želi biti novi “narodni predsjednik” i izazvao njezinu uvrijeđenu izjavu o kandidaturi “jednog sunčanog dana”.

Grabar-Kitarović valjda očekuje da se smiri situacija oko stranke, da se zaboravi izborni neuspijeh, da HDZ-u nekako opet “grane sunce”. Ali vrlo izgledno je da će morati donijeti odluku hoće li se kandidirati i po ovako “oblačnom” vremenu za HDZ, sa Škorom, Kolakušićem i Milanovićem u ringu. Uz vrlo jasan signal da ne može računati ni na sve glasače HDZ-a, a ovaj puta i mnogo manje – izvan HDZ-a. Situacija u kojoj joj je – vrlo izgledno – sam vrh HDZ-a putem HTV-a – učinio Miroslava Škoru novim službenim kandidatom koji joj je direktno ušao u biračko tijelo, Kolindu Grabar-Kitarović nagnalo je na novo vaganje treba li joj uopće ulazak u borbu pod takvim okolnostima.