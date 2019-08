DETALJI PRETRESA U NEREŽIŠĆIMA: Kušćević gledao kako policija pretresa bivšu štalu, no drugi krak istrage mogao bi biti puno pogubniji

Uskok ne češlja samo Kušćevića u Nerežišćima

Uskok je u utorak potvrdio kako u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Pnuskok), uz prethodno pribavljene sudske naloge, provodi izvide vezane za nekretnine u vlasništvu bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića na otoku Braču.

Kako su u pitanju tek izvidi, Uskok nije želio davati nikakve dodatne informacije, no doznaje se kako Uskok sumnjiči Kuščevića i druge osobe za zlouporabu položaja i ovlasti, a današnjim pretresom stanova i nekretnina, obuhvaćeno je više osoba koje se sumnjiči za pomaganje te poticanje na ovo kazneno djelo.

USKOK SE OGLASIO O PRETRESU KUŠĆEVIĆEVIH KUĆA: Sumnjive su njegove nekretnine, ali i potezi koje je vukao kao načelnik

Vila niknula na pašnjaku otvorila Pandorinu kutiju

Konkretno vila koju iznajmljuje turistima, i dalje je u katastar upisana kao pašnjak. To otkriće u lipnju bilo je prva u nizu afera, koja je otkrila puno veće nepravilnosti, zbog kojih je danas Uskok na Braču.

Do svoje druge kuće je došao tako da je štalu u negrađevinskoj zoni prenamijenio u stambenu zgradu, što mu je omogućila odluka Općinskog vijeća Općine Nerežišća u vrijeme dok je on bio načelnik. To samo po sebi nije problem, ali Uskok istražuje prilično sumnjiv način na koji je to izvedeno.

Sumnjiva odluka o izmjeni

Kuščević je 2011, dobio dozvolu za izgradnju štale od 77 kvadrata. Četiri godine kasnije prostorni plan se mijenja i zabranjena je izgradnja gospodarskih objekata na udaljenosti od naselja manjoj od 200 metara.

No umjesto da se štala ukloni, kroz naknadni “ispravak pogreške” u Odluci o izmjenama i dopunama Prostornog plana omogućeno je da se svi gospodarski objekti u spomenutom pojasu mogu prenamijeniti u stambene, poslovne ili zgrade mješovite namjene, što je Kuščević iskoristio te prenamijenio objekt u građevinski.

Gledao kako pretresaju luksuznu ‘štalu’

Koliko god sumnjiva, prenamjena zemljišta nije bila ilegalna, no istražitelje zanima upravo taj naknadni ispravak pogreške,

Zato, kako doznaje Jutarnji među drugima koje Uskok „češlja“ je i Jakša Goić, tadašnji predsjednik Općinskog vijeća u kao suodgovornu osobu za koju postoje osnove sumnje da je izravno pogodovala načelniku da poveća vrijednost svog zemljišta i koji je potpisao sporno rješenje.

Dok su djelatnici vršili pretres sporne kuće, tamo je bio i bivši ministar

Makinacije s POS puno ozbiljnije

Još većih problema Kušćević bi mogao imati zbog POS-ovih stanova. Istražitelji su također prikupili podatke iz kojih proizlazi da Kuščevićev Šogor Ivica Žuvić nije imao uvjete za kupnju stana u programu poticane stanogradnje, nego mu je Kuščević kao tadašnji načelnik u tome protuzakonito pomogao. U Nerežišćima je izgrađeno 11 POS-ovih stanova, a jedan od njih, ukupne površine nepunih 50 metara četvornih, kupio je Žuvić. Cijena je bila je tek nešto veća od 1000 eura po kvadratu.

Jedan od glavnih uvjeta za kupovinu bio je da kandidat ne posjeduje drugu nekretninu. No Žuvić je imao stan u Splitu, što je Kušćević sigurno znao obzirom na to da mu ga je darovao Kušćevićev punac. Zato je policija pretresla i dom Ivice Žuvića.

Treba skinuti imunitet, a zastupnici na odmoru

Nakon što policija na terenu obavi sve potrebne radnje i o tome izvijesti Državno odvjetništvo, na potezu je USKOK, nadležan za moguće procesuiranje kaznenih djela zloupotrebe položaja i ovlasti za koje se terete službene osobe. Otvaranje istrage protiv Kuščevića u ovom trenutku ne dolazi u obzir jer je zaštićen imunitetom saborskog zastupnika. Dakle, prvo bi DORH trebao od Sabora zatražiti skidanje imuniteta kako za vođenje kaznenog postupka, tako i za eventualno privođenje, ako nadležno tužiteljstvo to bude smatralo potrebnim.

U utorak u Sabor nije stigao zahtjev Mandatno-imunitetnom povjerenstvu za skidanje imuniteta bivšem ministru, sadašnjem zastupniku Lovri Kuščeviću, koji je preduvjet za podizanje kaznene prijave. Policijski istražitelji još su provodili istragu.

Bez obzira na to što u Saboru traje ljetna stanka do 15. rujna, nema zapreke da se održi sjednica MIP-a i Kuščeviću skine imunitet. MIP je dužan u roku od tri dana od zaprimanja zahtjeva održati sjednicu i donijeti odluku, što redovito i čini i, u slučaju kad zahtjev stiže po službenoj dužnosti, praksa je da se imunitet jednoglasno skine po kratkom postupku.