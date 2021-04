DETALJI O NUSPOJAVAMA CJEPIVA: Kod Hrvata su se dogodile u 0,4 posto slučajeva: Objavljeno koje se najčešće događaju

Brojni građani odbijaju cijepljenje AstraZenecom te se ‘gužvaju’ u redovima za Pfizer, no u HALMED-u ističu da je u sva tri cjepiva udio prijava sumnji na nuspojave u odnosu na broj utrošenih doza cjepiva iznimno mali te da ni kod jednog cjepiva nema znatnih odstupanja

Do 21. travnja u Hrvatskoj je utrošeno ukupno 717.854 doze cjepiva protiv Covida te je ukupnog broja cijepljenih, prijavljeno 2.667 sumnji na nuspojave. Na cjepivo Pfizera/BioNTecha se odnosilo 1.297 prijava, 1.166 na AstraZenenico cjepivo te 202 na cjepivo Moderne, dok za dvije prijave nije poznato o kojem je proizvođaču riječ, piše Novi list.

Šest prijava medikacijskih pogrešaka zaprimio je HALMED, što se odnosi na pogrešne primjene cjepiva. Srećom, nakon toga nije došlo do nastanka nuspojava.

Dvije prijave, od šest navedenih, odnosile su se na primjenu nerazrijeđenog cjepiva, a u jednoj od njih stoji da je primljeno cjepivo u pogrešnom razrjeđenju. U jednom slučaju osoba je zabunom dobila isti dan dvije doze cjepiva, dok su se dvije prijave odnosile na primjenu cjepiva drugog proizvođača tijekom cijepljenja drugom dozom.

OTKRIVENO KOLIKO SE HRVATA ZARAZILO NAKON DVIJE DOZE: Kod jednog cjepiva je češće, a nekoliko zaraženih završilo je u bolnici

Ni kod jednog cjepiva nema znatnih odstupanja u nuspojavama

Do 21. travnja je u cijepljenju građana Hrvatske najviše utrošeno Pfizerovog cjepiva, ukupno 386.906. Za to cjepivo prijavljena je 1.291 nuspojava, što znači da su se i blage nuspojave pojavile kod samo 0,33 cijepljenih osoba. Do istog datuma utrošeno je ukupno 227.627 doza cjepiva AstraZenece te je prijavljeno 1.156 nuspojava, što je postotak od 0,50 od ukupnog broja utrošenih doza. Najniži broj nuspojava prijavljen je kod Modernina cjepiva koje je primljeno u 103.321 doze te on iznosi 200. To je pak 0,19 posto.

Brojni građani odbijaju cijepljenje AstraZenecom te se “gužvaju” u redovima za Pfizer, no u HALMED-u ističu da je u sva tri cjepiva udio prijava sumnji na nuspojave u odnosu na broj utrošenih doza cjepiva iznimno mali te da ni kod jednog cjepiva nema znatnih odstupanja, prenosi Novi list.

‘ZAŠTO STE BACILI CJEPIVO, A JOŠ NIJE 20 SATI’: Otkrivamo nevjerojatan skandal u Slavoniji: ‘Sestra je rekla da je fajrunt i da neće ostati duže’

Najčešće nuspojave

Kada je riječ o prijavama sumnji na nuspojave, 19 posto prijavljenih nuspojava ocijenjeno je ozbiljnima, dok njih 81 posto ne ulazi u tu kategoriju. Povišena tjelesna temperatura, bol i crvenilo na mjestu uboda, glavobolja, bol u mišićima, groznica, opća slabost, umor, mučnina, bol u zglobovima su najčešće prijavljene nuspojave. Te nuspojave su očekivane te se često javljaju, a slične su nuspojavama drugih cjepiva. Prolaze spontano kroz par dana ili uz primjenu simptomatske terapije, poput hladnih obloga, lijekova protiv bolova te lijekova za snižavanje temperature.

Povišena tjelesna temperatura najčešća je nuspojava cjepiva AstraZenece, kako su građani prijavili. Kod Moderne i Pfizera takva nuspojava se prijavila u manje od 45 posto nuspojava. Osobe cijepljene AstraZenecom češće su imali groznicu, a glavobolja je zabilježena u svakoj trećoj nuspojavi Pfizera i AstraZenece, dok se kod Moderne glavobolja gotovo i nije bilježila. Što se tiče boli u mišićima, ona je jednako prisutna i kod Pfizera i AstraZenece te je u prosjeku zastupljena kod svake četvrte prijave nuspojave.

Neposredne reakcije preosjetljivosti prijavljene su u sva tri cjepiva te se ta reakcija javila unutar četiri sata od primanja cjepiva. U najvećem broju slučajeva manifestirale su se kao svrbež, osip, crvenilo i koprivnjača. U pojedinim su slučajevima bile praćene poteškoćama s disanjem ili gutanjem, odnosno oticanjem lica, usana, jezika ili grla. U rijetkim slučajevima zabilježeni su anafilaktički šok i angioedem. Prijavljeno je i nekoliko slučajeva tromboembolijskih događaja, duboke venske tromboze, plućne embolije, cerebralnog infarkta i pareze lica. Potpuni oporavak uslijedio je za većinu onih koji su prijavili neposredne alergijske reakcije jer su na njima promptno primijenjene antialergijske terapije.

Bolesnici su, u većini slučajeva tromboembolijskih događaja, bolesnici su nakon hospitalizacije otpušteni kući s odgovarajućom terapijom i oporavljaju se. U HALMED-u kažu da su pereze lica povezane s otokom tkiva koje pritišće živac i da se najčešće radi o prolaznom stanju.

NEKI PODMIĆUJU SVOJE RADNIKE DA SE CIJEPE: Jedna tvrtka plaća im 500 dolara, a druga poklanja košaru jaja i putovanje

‘Koristi cjepiva predvladavaju’

HZJZ i HALMED do sada nisu primili niti jednu prijavu sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom za koju je utvrđena uzročno-posljedična povezanost s cijepljenjem. Ukupno je 17 smrtnih slučajeva koji su vremenski povezani s razdobljem cijepljenja, a za njih 12 su zatraženi dodatni podaci iz kojih bi se utvrdila eventualna povezanost s cijepljenjem. Kod pet prijava je temeljem medicinske dokumentacije zaključeno kako nije vjerojatna uzročno-posljedična veza s cijepljenjem.

“Podaci koje imamo dosad i koji se neprekidno prikupljaju i analiziraju kroz vrlo strog nacionalni i EU-sustav, ukazuju na to da sva cjepiva koja su nam dostupna imaju pozitivan sigurnosni profil te da njihove koristi u sprječavanju bolesti COVID-19, osobito hospitalizacija i smrti, bez sumnje prevladavaju nad potencijalnim nuspojavama.

Kad uspoređujemo sam broj prijava sumnji na nuspojave s brojem doza cjepiva dosad primijenjenih u Hrvatskoj, vidimo da je taj udio iznimno mali, na tek 0,4 posto primijenjenih doza cjepiva imamo prijavljenu sumnju na nuspojavu. U daleko najvećem broju u pitanju su nuspojave koje su slične nuspojavama drugih cjepiva, koje su blaga do umjerena intenziteta i koje prolaze spontano kroz nekoliko dana ili uz primjenu terapije za bolove odnosno za snižavanje temperature. Vrlo rijetki slučajevi krvnih ugrušaka praćeni smanjenim brojem krvnih pločica u Hrvatskoj nisu zabilježeni, ali se rizik kontinuirano prati”, rekao je za Novi list Siniša Tomić, šef HALMED-a.

POTPREDSJEDNIK VLADE SE CIJEPIO, ALI JE ZARAŽEN: Epidemiologinja objasnila taj fenomen; ‘U Hrvatskoj je svega 58 takvih slučajeva’

Dio stručnjaka smatra da kombinirana cjepiva stvaraju dugotrajniji imunitet

Premda se u Hrvatskoj greškom već dogodilo nekoliko slučajeva primjene druge doze cjepiva drugog proizvođača, oni su prošli bez nuspojava. No, još uvijek se ne zna hoće li takva primjena postati redovita praksa. Jedan dio znanstvenika misli da bi se tako mogao postići dugotrajniji i bolji imunitet nego kod primjene dvije doze istog proizvođača.

Za sada su podaci o takvoj primjeni ograničeni, vele u HALMED-u te ističu da se provodi više različitih ispitivanja kojima se provjerava sigurnost i djelotvornost takvog modela cijepljenja.

“Kad rezultati takvih ispitivanja budu predočeni EMA-i, moći ćemo donijeti zaključke o sigurnosti i djelotvornosti tako kombiniranih cjepiva i preporuke o njihovoj primjeni”, zaključio je Tomić za Novi list.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.