U petak je u Valpovu propucan policajac, a napadač je uhićen. Nakon dovršenog očevida, načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece ispričao je za Danas.hr kako je napad izgledao:

"Očevid je završio. 64-godišnji mještanin došao je do prostorija DVD-a, pokucao je na vrata, ušao unutra i u prostoriji su se nalazile tri osobe, pitao ih je li sve uredu, na što im je on odgovorio da je sve uredu, osoba je izišla van, zatvorila vrata. Nakon nekoliko sekundi ponovno otvara vrata, ulazi unutra i iz pištolja puca prema policijskom službeniku koji je bio van službe u civilu, nakon toga okreće pištolj prema drugim osobama, pokušava paliti, ali čahura se zaglavila u cijevi. On i dalje pokušava, a kada je shvatio da ne može više pištolj opaliti, pokušao je pobjeći. Ranjeni policajca i kolega su ga zaustavili i svladali do dolaska policijske ophodnje", kazao je Bece.

Postupali sedam puta

Sve je dobro završilo, a u spremniku pištolja policija je našla šest streljiva, dodaje. "Da je uspio u naumu pitanje što bi bilo na kraju", govori.

Za ranjenog kolegu policajca Bece je kazao da je operiran u KBC-u Osijek i da je dobro. "Najvjerojatnije će biti lake tjelesne ozlijede", odgovorio je.

Napadač je uhićen u policijskoj je upravi, a načelnik je odgovorio i za prozivke mještana da napadač već duže vrijeme radi probleme u mjestu, a da policija nije dovoljno učinila.

"Policija je u zadnjih 10 godina prema toj osobi sedam puta postupala. Uglavnom su to bili prekršaji iz domene javnog reda i mira, gdje on dolazi pred mjesnu trgovinu i pod utjecajem alkohola vrijeđa, ili se potuče, napadne mještane. Svaki smo ga put procesuirali", zaključio je načelnik Ladislav Bece.