DETALJI NAJNOVIJE VLADINE PONUDE PROSVJETARIMA: Platit će im dane u štrajku i ukinuti anonimne prijave. Dat će im i koeficijente, ali uz jedan uvjet

Sindikati i Vlada danas od 14.30 sati nastavljaju pregovore. Štrajka se već devet tjedana, a ovo je 16. uzastopni dan kako u školama nema nastave.

Kako neslužbeno doznaje 24sata iz izvora bliskih pregovaračima, Vlada će prosvjetarima dati povećanje koeficijenta i to u tri rate 3+2+1, s tim da će posljednja rata povećanja koeficijenata biti tek u 2021. godini. Uz to će im se platiti dani u štrajku, ali i ukinut će se anonimne prijave nastavnika. Sve to uz uvjet da škola počinje u utorak.

No nenastavnom osoblju se koeficijenti neće mijenjati, već će povećanje dobiti kroz dodatke. Problem je u tome što dodaci znače manje povećanje nego koeficijenti za nastavnike, pri čemu su posebno loše prošli računovotkinje i tajnice.

One imaju manje koeficijente od kolegica i koega koji isti posao obavljaju u, primjerice, ministarstvima. Kako saznajemo nitko nije zadovoljan, a tek treba vidjeti hoće li biti izjašnjavanja u školama.

Ribić ne želi novi referendum

Nakon što je obznanjena nova ponuda Vlade sindikatima u obrazovanju, čini se kako bi to moglo dovesti do raskola u njihovim redovima. Naime, nakon što je otkriveno kako je premijer Andrej Plenković ipak odlučio povećati koeficijente složenosti poslova kroz iduće dvije godine, počevši već od ovog mjeseca, sindikalci su se nakon 36 dana zajedništva raskolili oko unutarnjih pitanja.

“Sindikat hrvatskih učitelja i sindikat srednjih škola danas će imati sastanke svojih središnjih sindikalno-političkih tijela i oni će donijeti odluku o ponudi. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja će o tome raspravljati na Vijeću. Neće se odlučivati više na referendumu svih članova jer je referendum sve rekao. Ne moramo ići na referendum. Nema nikakvog razloga ponovno jer bi to produljilo štrajk”, rekao je ranije danas čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.

Kamen spoticanja

Upravo je novi referendum oko nove Vladine ponude postao kamen spoticanja sindikata. Iako je Ribić naglasio kako neodržavanje referenduma nije bio uvjet Vlade za nastavak pregovora, iz Sindikata Preporod smatraju kako bi se referendum morao održati.

“Sindikat Preporod je jedan od prvih sindikata u sustavu javnih službi koji je uveo standard propitivanja svog članstva po svim važnim pitanjima za njegov boljitak. Mi u Preporodu smatramo da je jadna svaka ona organizacija koju može ugroziti izjašnjavanje njenih članova o pitanju koje se na te članove izravno odnosi, stoga ćemo na tom standardu ustrajati i dalje.”

“Posljedica je to naše dosljednosti i opredjeljenja da nam je, kada su u pitanju najvažnija pitanja koja se odnose na naše članove, njihova volja ispred volje tijela ili predsjednika sindikata. Izjašnjavanjem naših kolegica i kolega, mi u Sindikatu Preporod, najvećem sindikatu na području naše županije, pokazujemo svoju dosljednost i demokratičnost, a u daljnjem nastavku pregovora i sudjelovanjem u štrajku borbenost i ustrajnost u nastojanju da izborimo plaće primjerene složenosti i važnosti posla koji obavljamo”, rekao je za Dubrovački vjesnik Antun Vidak iz sindikata Preporod.