DETALJAN PROFIL GLASAČA NAJVEĆIH STRANAKA: Što su manje obrazovani, to više glasaju za HDZ

HDZ bilježi veliku potporu među ženama, neobrazovanima i starijim biračima, a po regijama je neprikosnoven u Dalmaciji i Slavoniji

HDZ 29,2 posto, SDP 20,5 posto, Most 8,7 posto, Domovinski pokret 7,9 posto, a Možemo! 6,4 posto. To su ukupni prosinački rezultati istraživanja CRO Demoskop koje je na 1300 ispitanika za RTL provela agencija Promocija plus.

I kada se pogledaju spolne skupine odvojeno, HDZ i SDP su na vrhu i među muškarcima i među ženama. Među muškarcima HDZ bilježi potporu od 27,9 posto, oko postotnog poena manje nego u ukupnoj populaciji. SDP u jačem spolu ima potporu od 20,3 posto, gotovo jednako kao i u općoj populaciji. Među muškarcima je Domovinski pokret na trećem, a Most na četvrtom mjestu, što je razlika od opće ljestvice. Stranka Miroslava Škore među muškarcima u prosincu bilježi potporu od 9,9 posto, a Most ima 9,2 posto. Možemo! među muškarcima ima 5,8 posto potpore, što je za pola postotnog poena manje nego u općoj populaciji.

I među ženama je HDZ neprikosnoveni pobjednik i to s još većom razlikom ispred SDP-a nego u općoj populaciji. Među pripadnicima ljepšeg spora vladajuća stranka ima potporu od čak 30,5 posto, više od jednog postotnog poena više nego u općoj populaciji. SDP je na 20,7 posto potpore među ženama, a Most ima 8,2 posto – pola postotnog poena manje nego u općoj populaciji. Kada bi glasovale samo žene, Možemo! bi bio na četvrtom mjestu sa 7 posto potpore, a Domovinski pokret na petom s 5,9 posto. Stranka Miroslava Škore ima čak 2 postotna poena manju potporu među ženama nego u općoj populaciji.

GODINA JE BILA BURNA, NO SVE JE OSTALO ISTO: Hrvati i dalje najviše vjeruju HDZ-u: Evo koji političar im je najbolji, a koji najgori

Dobne skupine

Kada se pogledaju dobne skupine, samo u jednoj, onoj među biračima od 30 do 39 godina, HDZ nije na vrhu ljestvice. A na toj je tek na trećem mjestu iza SDP-a i Mosta. Među mladima, u dobnoj skupini od 18 do 29 godina, HDZ ima potporu od 26,1 posto, a na drugom mjestu nije SDP, kao u općoj populaciji, nego Most s 14,8 posto. SDP s 10,4 posto treće mjesto među najmlađim biračima dijeli sa Živim zidom! Kada se pogleda ukupno istraživanje Živi zid ima 1,7 posto potpore, no među najmlađim biračima očito odlično stoji. U toj grupi birača Možemo! ima 7,8 posto potpore, a Domovinski pokret 7 posto.

Jedina grupa birača u kojoj SDP ima najveću potporu je ona od 30 do 39 godina gdje ih podržava 24,6 posto birača. Na drugom mjestu u toj grupi je Most Bože Petrova s čak 15,3 posto potpore, dok je HDZ tek treći s 12,7 posto potpore. Domovinski pokret ima 9,3, a Možemo! 8,5 posto. No, već u skupini birača od 40 do 49 godina HDZ se vraća na prvo mjesto. Vladajuća stranka tu ima potporu od 30,4 posto, SDP je na 14,9 posto, Domovinski pokret treći s 11,5 posto, Most četvrti s 10,8 posto, a Možemo! ima 7,4 posto. U ovoj dobnoj skupini i stranka Centar je blizu izbornog praga s 4,1 posto.

U dobnoj skupini od 50 do 59 godina HDZ ima 33,7 posto, SDP 19,5 posto, a na trećem mjestu je Možemo! sa 7,7 posto potpore. Slijedi ih Most s 7,1 posto i Domovinski pokret sa 6,5 posto. Razlika između vodećeg HDZ-a i drugoplasiranog SDP-a je samo četiri posto u dobnoj skupini od 60 do 69 godina. HDZ ima 28,8, a SDP 24,8 posto. Treći je Domovinski pokret s 9,8 posto, Most ima 5,2 posto, a Možemo! 4,6 posto.

U najstarijoj dobnoj skupini, onoj birača iznad 70 godina, HDZ ima najveću potporu – čak 38,5 posto. SDP je na 26,9 posto, a niti jedna druga stranka nije ni blizu izbornog praga. Domovinski pokret ima 3,8 posto, Možemo! 3,2 posto, a Most 2,6 posto.

Obrazovne skupine

Kada se pogleda obrazovanje birača, tada vrijedi pravilo da što grupa birača ima niže obrazovanje to je HDZ-ova potpora veća. Tako točno polovina, ili 50 posto, birača bez obrazovanja bira HDZ, Most i Domovinski pokret dijele drugo mjesto s 11,1 posto, a SDP i HNS imaju po 5,6 posto. U populaciji onih koji su završili samo osnovnu školu HDZ ima potporu od 43,9 posto. Daleko iza njih je na drugom mjestu Domovinski pokret s 10,2 posto, SDP je treći s 8,6 posto, Most ima 6,4 posto, a Možemo! 5,3 posto.

Prednost HDZ-a se istopila već u skupini koja je završila srednju školu, no i tu je vodeća s 25,2 posto. SDP ima 24,2 posto. Na trećem mjestu je Most s 10,1 posto, Domovinski pokret ima 7,6 posto, a Možemo! 4,8 posto. Bitno različiti rezultati od onih u općoj populaciji su među visokoobrazovanim biračima. Među njima je SDP na vrhu s 24,7 posto, a HDZ je drugi s 22,5 posto. Treće mjesto zauzima Možemo! s 12,4 posto potpore, četvrti je Most sa 7,3 posto, a peti Domovinski pokret s 6,2 posto.

Rezultati po regijama

Kada se gledaju rezultati istraživanja po regijama, HDZ bilježi premoćnu pobjede u Dalmaciji i Slavoniji, malo manje izraženu razliku ima u Središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i Zagrebačkoj regiji, dok je SDP na prvom mjestu jedino u Istri i Primorju. U Dalmaciji HDZ bilježi potporu od 34,5 posto, a dvostruko manje ima SDP – 17,2 posto. Na trećem mjestu je Most s 13,2 posto, a Domovinski pokret i Možemo! su ispod praga s 4 posto potpore. U Slavoniji HDZ ima još veću potporu nego u Dalmaciji – 39,1 posto. SDP je na drugom mjestu s 20,5 posto, a na trećem mjestu je Domovinski pokret Miroslava Škore s 12,8 posto. Most u Slavoniji ima 4,5 posto potpore, a Možemo! 3,8 posto.

U Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, koja u istraživanju obuhvaća Međimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, HDZ ima 29,9 posto potpore, a SDP je na 23,1 posto. Iznad praga su još i Most i Domovinski pokret s 7,5 posto. Ispod praga su Možemo! s 3,7 posto te HNS i Reformisti s 3 posto. U Središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, kojoj u istraživanju pripadaju Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Ličko-senjska županija, HDZ ima 29,4 posto potpore, a SDP je drugi s 16,2 posto. Slijede ih Most s 11,8 i Domovinski pokret s 10,3 posto. Možemo! je blago iznad praga s 5,9 posto.

Najzanimljivija bitka na vrhu vodi se u Zagrebačkoj regiji, koja obuhvaća Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. I ovdje je HDZ na prvom mjestu s 22,4 posto, a SDP je drugi s potporom od 18,8 posto. Možemo! je na trećem mjestu s 11,7 posto, a slijedi ga Most s 9,9 posto i Domovinski pokret sa 7,6 posto. Iznad 3 posto potpore su Centar s 3,6 posto i stranka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića s 3,1 posto.

Jedina regija u kojoj je SDP na vrhu je Istra i Primorje. U toj regiji stranka koju je nedavno preuzeo Peđa Grbin ima 28,8 posto potpore, a HDZ je drugi s 19,2 posto. Na trećem mjestu je IDS s 14,4 posto, a četvrto mjesto dijele Domovinski pokret i Možemo! s 6,7 posto. U ovoj regiji Most je blago ispod izbornog praga s 4,8 posto.

Napomena: Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 1. do 4. prosinca 2020. CATI metodom (telefonski) na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.