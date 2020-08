DETALJAN IZRAČUN: Vlada od Nove godine kreće s poreznim rasterećenjem – evo kome i za koliko će rasti plaće

Vlada će smanjiti porez na dohodak s 36 na 30 i s 24 na 20 posto

Kada se za tjedan dana ministar financija Zdravko Marić vrati s godišnjeg odmora, morat će se uhvatiti u koštac s radom na poreznom rasterećenju građana. Prvi najavljeni potezi su veće plaće zbog manjeg poreznog dohotka. Što se tiče povišica, one bi krenule od Nove godine. Dakle, Vlada će smanjiti porez na dohodak s 36 na 30 i s 24 na 20 posto.

Zagrepčanin Nenad za Dnevnik Nove TV komentirao je da se nada da se neće povisiti onda nešto drugo što građane inače opterećuje jer “onda vas dovede na nulu”. Krešo iz Zagreba je jako skeptičan pa kaže da “nema pojma hoće li porezi biti manji, ali da smo se uvjerili da oni ne govore istinu”.

Oni koji imaju velike plaće imat će još i više

Novinari Nove TV izračunali su koliko će plaće rasti i kome. Osobe čija plaća sada iznosi 10.000 kuna bruto, odnosno 6.876 kuna neto, od 2021. će primati 7.056 kuna. Njihova plaća bit će viša za 188 kuna.

Radnici s plaćom od 9.734 kune imat će 10.112 kuna, što je rast plaće od 377 kuna. Plaće direktora koje premašuju 26.000 kuna neto, bit će od Nove godine veće za otprilike tisuću i pol kuna više.

Radnici na minimalcu neće dobiti ništa

Stručnjakinja za poreze, Anja Božina, pojašnjava da osobe s visokim plaćama plaćaju i veći porez na dohodak. Ukratko rečeno, radnici na minimalcu i plaćom manjom od 4.000 kuna neće dobiti nikakvo povećanje plaće.

“Činjenica da će postojati skupina građana koja će moći više trošiti novca je ipak bolje neko rješenje, nisu to neka značajna povećanja koja će biti usmjerena u nešto drugo osim u neke redovne troškove kao što su hrana, odjeća. Radnici koji imaju niske plaće niti do sada nisu plaćali porez na dohodak, što znači da ako se smanji stopa poreza, za njih to ništa ne znači, čak ako se promijeni osobni odbitak to isto za njih neće ništa značiti”, objasnila je porezna stručnjakinja za Dnevnik Nove TV.

Poslodavci pozdravljaju svako porezno rasterećenje

Ministar Marić je, kada je povećanje plaća zbog poreznog rasterećenja u pitanju, lopticu prebacivao na poslodavce. U srpnju je kazao da smanjenje poreza ne garantira da će neto plaće porasti jer poslodavci mogu korigirati bruto plaće na niže, što su učinili kada je PDV snižen.

Poruka iz Hrvatske udruge poslodavaca glasi da pozdravljaju svako porezno rasterećenje i kriznu mjeru Vlade za pomoć gospodarstvu. Smanjenje poreza na dobit kao pomoć poduzetnicima i PDV-a na hranu, bilo je izborno obećanje HDZ-a.

Da će manji porezi dovesti do većih plaća, za radnike je ohrabrujuća vijest, ali ne i za one na minimalcu.