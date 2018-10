DESNA RUKA BIVŠEG MINISTRA ŽELI OSVOJITI POLITIČKU SCENU: ‘Kad političari nemaju što reći spominju ustaše i partizane’

Iako je izgubio bitku za Veliku Goricu, 33-godišnji Aleksandar Horvat tvrdi kako mu je ona dobra podloga za nastavak političkog rada u ‘Demokratima’ Miranda Mrsića u kojima je potpredsjednik. U stranci ima važan zadatak, podići novu generaciju političara. Kakvi bi oni trebali biti, kako to misli postići, samo su neka od pitanja na koja je odgovorio u razgovoru za Net.hr

Kad je prije nekoliko dana Mirando Mrsić osnovao stranku Demokrati i kao svog potpredsjednika predstavio Aleksandra Horvata brojni, koji su ga na prvu vidjeli, upitali su se tko je mladi čovjek koji će sada biti desna ruka bivšeg ministra.

Iako široj javnosti nepoznat, tog 33-godišnjaka Velikogoričani dobro poznaju, a na prošlim izborima imali su ga prilike birati za gradonačelnika. Horvat bitku tada nije dobio, no sam kaže da je nije ni izgubio jer je ostvario cilj – u vrijeme kada je SDP-u, u kojem je bio, padao rejting i uz druge velike stranke na ljevici, uspio je, kaže, ući u drugi krug i udariti temelj za daljnji politički razvoj.

Kako je izabrao politiku

No, Horvat nije samo politički angažiran, njegov životni put se, kaže danas, razvija u dva smjera. Jedan je onaj vezan uz obrazovanje. Naime, nakon diplome na Ekonomskom fakultetu, upisao je doktorski studij i krenuo s razvojem i u tom smjeru. Baš s obzirom na to čudi što je politiku uopće izabrao, a nije se više angažirao u samom gospodarstvu.

Kažemo mu da mladi danas mahom iz nje bježe, vidjevši političare kroz prizmu laži, uhljebništva i privatnih interesa. No, on spremno odgovara da to u njegovim očima nije tako. Svjestan je kaže kontaminiranosti politike, no tvrdi nisu ni svi političari isti. On je, dodaje, u politiku krenuo kao student iz bunta, a danas ističe da kao njen cilj vidi bolji život ljudi u zemlji. Pritom napominje da su za to nužne promjene u gospodarstvu, a da se one događaju uz pomoć zakona koje mijenja politika. Time zatvara svoj krug.

Dijete realnog sektora referent u ministarstvu

No, kad mu je sve to cilj i pritom je još izjavljivao da je dijete realnog sektora pitamo ga što onda radi u Ministarstvu zaštite okoliša i to u Odjelu za zaštitu ozonskog sloja. To nam pojašnjava spletom okolnosti u svom životu. “Ja jesam prvo počeo u jednoj maloj IT tvrtki, koja je bila OK, ali kako je bila u razvoju i na počecima nije mogla plaćati svoje radnike adekvatnim sredstvima pa smo svi dalje tražili svoje mjesto pod suncem. Ja sam se javio na natječaj u Auto Hrvatsku i ondje sam bio komercijalist”, priča.

“Jedan je kolega prešao u Zagrebački holding na mjesto koje se odnosi na nabavu i ondje je trebao nekoga da mu pomogne i sjetio se mene jer smo bili jako dobri. Meni se to činilo kao izazov i to sam prihvatio, ali nakon nekog vremena Milan Bandić je donio nekakav pamflet po kojem su svi koji su se tada zaposlili morali otići. Ja sam došao među posljednjima i morao sam otići. U to sam vrijeme postao i roditelj i počeo sam se javljati na sve natječaje pa i na taj u Ministarstvu zaštite okoliša i ondje sam prošao. Bilo je daj što daš”, prepričava danas dodajući kako ima druge ciljeve kako bi se poslovno još želio nadograđivati jer ga sve vuče u financije i upravljanje.

‘Ljevica je ostala bez vodeće stranke’

Nema, veli, namjeru ostajati u Ministarstvu, već ostaviti nešto svojoj djeci. Pritom će to, kaže, pokušati i učiniti kroz politiku kako mu se jednog dana ne bi dogodilo da mu djeca kažu da odlaze iz zemlje jer nemaju perspektive. “Tada bih si prigovarao što nisam učinio ništa da se to promjeni”, napominje.

Odlučio je, kaže, promjene izgurati s Demokratima. Vidjevši da SDP više, kako je rekao, nije ono što je bio kada je on u njega ušao niti da proklamira istu politiku, još prije dvije godine ga je napustio. Ljevica je, kaže, ostala bez vodeće stranke. Trebala je novu. On vjeruje da će to biti Demokrati i stoga se za tu opciju odlučio. No, priznaje da će takav uspjeh, s obzirom da su početnici, teško polučiti do idućih izbora. Ipak, tvrdi, pokušat će jer političkoj sceni takva opcija treba.

‘Ako nećemo pokušati, ništa se neće ni promijeniti’

U cijeloj priči dobio je i veliki i težak zadatak, kako je kazao njegov sadašnji stranački šef – stvoriti novu generaciju političara. Promatramo ga s velikim zanimanjem dok ih opisuje. Trebali bi, kaže, biti pošteni, iskreni i dosljedni i dostojanstveni, na usluzi građanima. Pritom ističe neke značajke bivših šefova stranki pa tako podsjeća da je Račan bio staložen, promišljao o odlukama, konzultirao se prije no što ih je donosio. Mrsić je kaže uporan i ima beskrajnu radnu energiju. Milanović je, veli, bio lider i nepovodljiv. To mu se, primjerice sviđalo, dok dodaje da one negativne strane svojih starijih kolega u gradnji nove generacije treba zaobići. Pritom ukazuje i na političare u drugim državama koji rade za boljitak zemlje, neovisno o političkim idealima.

Na našu konstataciju da je idealist i da mu ideje djeluju utopistički odgovara: “Ako nećemo pokušati nešto napraviti neće se ništa ni promijeniti. Neće svaka politika biti dobra i pogriješit ćemo. Al’ hajdemo raditi da nam bude dobro, i hajdemo biti pošteni i iskreni oko toga. Ne možete im više prodati potpise kod javnog bilježnika Mosta ili populizam Živog zida koji su primjerice protiv Istanbulske, a kada se o njoj treba glasati povuku se iz Sabora. Hajdemo biti vjerodostojni, ali ne kao HDZ već istinski vjerodostojni. Ljudi se ne mogu više varati.

Mi moramo mijenjati percepciju politike u društvu, ali i to pokazati svojim primjerom. Imamo neke temeljne različitosti. Netko je lijevo, netko je desno. Ti ideali ne trebaju kontaminirati prostor političkog života, a to da kad nemate što za reći spominjete partizane i ustaše, to u Hrvatskoj mora prestati. Svi smo odgovorni u stvaranju javnog mnijenja i nadam se da to nije utopija. Nadam se da će moji sinovi kad za 20 godina izađu na izbore moći najnormalnije promišljati bez da se pri tome spominju HDZ-ovac, Tita i partiju. Mi moramo prestati na taj način razmišljati. Nema crvenih, bijelih i plavih već samo ljudi koji se svojim odlukama predstavljaju u javnosti i odgovaraju za ono što su napravili”.

Kad je riječ o stručnosti političara i budućnosti kaže kako Demokrati svoje snage imaju. Okupili su stručnjake za desetak različitih područja, među kojima je i gospodarstvo, obrazovanje, zdravstvo… Imena im ne želi otkriti. Opisuje da se za politike koje će krojiti pripremaju već godinu dana, a da već iduće godine možemo očekivati one odgovore koje je Mirando Mrsić spominjao – na sve probleme koji zemlju muče. Tada će se, veli, predstaviti i stručnjaci koji uz njih stoje.

Mrsić može, Pavić ne može

No, nas zanima mirovinski sustav. Nije nam jasno kako je na njemu mogao raditi primjerice hematolog (Mirando Mrsić), a danas na istom mjestu sjedi inženjer oceanografije (Marko Pavić) Pitamo ga kako oni s obzirom na svoju struku i znanje mogu u tom sektoru kontrolirati one koji na reformi rade i donijeti dobre odluke. Horvat tvrdi da Mrsić može. Pavić, kaže, ne može. I pojašnjava u čemu je, po njemu, razlika.

“Kad je riječ o Mirandu, on je bio odličan ministar rada i mirovinskog sustava, a vjerujem da bi i sada to bio što se vidi po njegovim zakonskim prijedlozima. Mirando je došao iz radničke obitelji. Sve što ima postigao je svojim radom i trudom. Veliki je humanist što se najbolje vidi u Zakladi Ana Rukavina. On sve gleda kroz ljudsku prizmu. Ima osjećaj za čovjeka i njegove potreba, na različitim razinama. Mislim da je to dobra strana kad je riječ o mirovinskom sustavu. Kad je o tome riječ, morate biti veliki humanist i socijalno osjetljiv jer taj sustav ljudima mora omogućiti dostojanstven rad i dostojanstvenu starost od mirovine.

Mirando nije nakon fakulteta postao ministar. Trideset godina je radio s ljudima i za ljude. Bio je iskusan hematolog i političar. Sadašnji ministar Pavić se iz fakultetskih klupa preselio u ministarsku fotelju. Iskustvo je važan faktor i omogućava borbu za ono što je ispravno”, kaže.

Buduća stanica ipak Sabor?

Kad je o njemu samom riječ, podsjećamo ga da je jednom u Slobodnoj Dalmaciji izjavio kako nema želju sjediti u Saboru i za kraj ga pitamo je li u međuvremenu promijenio mišljenje. Više to, kaže, ne može s takvom sigurnošću tvrditi. No, zna da će gdje god da završio, on dati nabolje od sebe. Ipak, kad bi mu se ukazala prilika da bude na čelu Velike Gorice kaže da bi mu saborska dužnost u tom slučaju bila na drugom mjestu, odnosno odbio bi je jer dva takva posla paralelno ne bi mogao obavljati. No, podsjeća kako je stranka, čiji je potpredsjednik, već parlamentarna jer je Mirando Mrsić saborski zastupnik.

Horvat vjeruje u ono u što su brojni u ovoj zemlji izgubili vjeru, politiku, promjene, bolje sutra. Spreman je, kaže, za to uložiti trud. Gdje će ga to odvesti zasigurno će se pokazati na jednima od idućih izbora.