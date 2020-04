DESNA RUKA ALEMKE MARKOTIĆ O PREMINULOM 46-GODIŠNJAKU: ‘On nije imao kronične bolesti, ali je imao kronična stanja’

Doktor Rok Čivljak, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, osvrnuo se na posljednjeg preminulog pacijenta, slučajeve zaraza trudnica i dojenčadi, pojasnio razliku između gripe i koronavirusa i otkrio kad će se zaraza moći liječiti

U proteklih nekoliko dana od posljedica zaraze koronavirusom u Hrvatskoj je preminulo dvoje pacijenata sredje dobi. Javnost je zabrinuta, s obzirom na poruke koje su ranije sugerirale kako će od virusa najvjerojatnije oboljeti, pa i preminuti, osobe koje pripadaju rizičnim skupinama; kroničnim bolesnicima i starijima. Kako bi razriješio sve dvojbe i umirio javnost, pred kamere RTL-a je stao Rok Čivljak, zamjenik Alemke Markotić, ravnateljice Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Prokomentirao je posljednjeg preminulog pacijenta, 46-godišnjeg muškarca te se osvrnuo na njegovo ranije zdravstveno stanje.

“Bolesnik koji je preminuo u našoj klinici, imao je neka kronična stanja, ali nije imao kronične bolesti. Osim toga, dokumentacija o bolesniku nije bila potpuna pa je možda došlo do davanja nepotpunih i neprovjerenih informacija, zbog čega se ispričavam svima u Stožeru. Kontaktirali smo obiteljskog liječnika preminulog i dobili smo potrebnu dokumentaciju te ćemo je pregledati i obavijestiti javnost”, rekao je Čivljak.

Trudnice nisu rizična skupina, ipak obolijevaju

Iako se govorilo o tome kako za trudnice i dojenčad nema opasnosti, proteklih su se dana pojavili slučajevi u kojima su oboljele i trudnice i tek rođena djeca.

“Možda su i tu medijima dane nepotpune infomacije. Trudnice nisu određene kao rizična populacija, kao neki drugi. Primjerice, kod gripe su one u rizičnoj skupini, ali po poznatim informacijama, ne možemo reći da su rizična populacija po pitanju koronavirusa. S vremenom će se moći reći više o tome kako virus utječe na njih i djecu. Zasad nisu zabilježeni veći brojevi zaraza kod njih, kao ni smrtni ishodi”, pojasnio je Čivljak.

Kratko se osvrnuo i na mjere koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite, a posebice na velik broj izdanih propusnica za kretanje te mogućnost otvaranja tržnica prije Uskrsa.

“Mislim da Stožer donosi sve odluke nakon dugog i ozbiljnog promišljanja, ništa ne ide preko noći. Odluke će biti donesene kad se procjeni da je moguća i da neće biti opasnosti.”

Sličan gripi, ali bez lijeka

Zbog koronavirusa se ove zime u Hrvatskoj gotovo uopće nije govorili o gripi. Ona je sad jenjala, no često ju se povezivalo s koronavirusom. Čivjak je, poput drugih svojih kolega, objasnio razlike između obje bolesti, a naročito između teških slučajeva. No, nije bio optimističan u pogledu liječenja koronavirusa, za razliku od gripe za koju odavno postoje cjepiva.

“Slični su, to su respiratorne infekcije. Kod težih bolesnika su praktički isti tip bolesti, a i liječenja su slična, kao i krvna slika. Cjepiva neće biti jer je dug put do njegove proizvodnje. Za uvođenje novog cjepiva treba ponekad i više godina, ponajviše zbog testiranja, zato je prerano govoriti o njemu u ovoj godini. Ukoliko znanstvenici dođu do spoznaja da neki od kandidata jesu sigurni i učinkoviti, donijet će se odluka o njegovoj primjeni. Svakih nekoliko godina pojavi se neki novi virus pa možemo vući neke paralele.

Razmatraju se razni oblici liječenja i provode studije koji su bolji za primjenu, posebno teških bolesnika. Razmatra se da plazma onih koji su preboljeli bolesti, koristi kao lijek, no treba čekati rezultate dodatnih ispitivanja kod većeg broja ljudi. Imamo mogućnosti proizvesti takvu plazmu, ali potrebno je doći do plazme većeg broja oboljelih”, zaključio je doktor Čivljak.

